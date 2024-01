Djokovič zdeptal Mannarina dvěma kanáry, už 58. grandslamovým čtvrtfinále vyrovnal Federera

Novak Djokovič (36) vyhrál s francouzským veteránem Adrianem Mannarinem (35) i pátý vzájemný zápas. Na Australian Open zvítězil drtivě 6:0, 6:0, 6:3 a postoupil do 58. grandslamového čtvrtfinále, čímž vyrovnal rekord Rogera Federera. V Melbourne je mezi osmičkou nejlepších počtrnácté v kariéře, o semifinále se utká s Taylorem Fritzem (26).

Novak Djokovič hrál loni finále na všech čtyřech grandslamech, tři z nich ovládl a na Australian Open je znovu největším favoritem. Pokud by tuto roli dokázal potvrdit a získal 25. grandslamový vavřín, osamostatnil by se v historických tabulkách na prvním místě, o které se momentálně dělí s Margaret Courtovou.

Melbourne je jeho nejúspěšnějším grandslamem. Triumfoval celkem 10krát a při posledních čtyřech startech nenašel přemožitele. Ročník 2021 přitom ovládl s natrženým břišním svalem a loni ho nezastavilo zranění hamstringu.

Ani letos nedorazil na úvodní major sezony v optimální kondici. Trápilo ho nachlazení a problémy s pravým zápěstím, které řešil během United Cup. Zatímco v úvodních dvou kolech potřeboval kvůli poklesům intenzity čtyři sety proti Dinu Prižmičovi i Alexeji Popyrinovi, v posledních dvou duelech síly pošetřil.

Po třísetovém vítězství nad Tomásem Martínem Etcheverrym v osmifinále rozcupoval naděje světové devatenáctky Adriana Mannarina. Šestatřicetiletý Srb deklasoval o rok mladšího Francouze, který předchozí tři výhry vybojoval v pětisetových bitvách, drtivě 6:0, 6:0, 6:3 a vzájemnou bilanci upravil na 5:0.

První game Djokovič ztratil až ve druhé hře třetího dějství. Z Mannarina spadl tlak z blížícího se čím dál většího debaklu a fanoušci bouřili. Srbský favorit ovšem pokračoval v soustředěném výkonu a zápas ukončil bez ztráty servisu.

"Tohle byl rozhodně můj nejlepší zápas na turnaji. Ten game ve třetím setu jsem chtěl opravdu prohrát, protože napětí na stadionu rostlo. Potřeboval jsem ho odstranit, abych se mohl znovu soustředit na ukončení zápasu," pousmál se Djokovič v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Hrál jsem opravdu skvěle a soustředil se od prvního do posledního míčku. Výsledek úplně nereflektuje kvalitu soupeře, ale dnes mu to nesedlo. Já byl naopak od začátku dobře naladěný a připravený na dlouhé výměny, To se potvrdilo a byla to pro mě dobrá prověrka," pochvaloval si Srb, který v Austrálii prodělal krátkou virózu.

"Cítím se teď opravdu dobře. Mám za sebou rychlý zápas a jsem v dobré kondici, což je pro mě po té nemoci dobrá zpráva. Teď na další program nemyslím, protože je to daleko. Připravuju se zápas od zápasu a jsem spokojený tam, kde jsem," dodal rodák z Bělehradu.

Djokovič, jenž jako první muž v open éře odehrál 100 zápasů na všech čtyřech grandslamových akcích, vylepšil svou bilanci na Australian Open na 93:8 a počtrnácté z 19 startů postoupil do čtvrtfinále. Od roku 2007 se do něj nedostal pouze jednou.

Celkově Djokovič postoupil do 58. grandslamového čtvrtfinále, čímž vyrovnal mužský rekord Rogera Federera.

Poslední porážku v Melbourne Parku Djokovič utrpěl již v roce 2018 v osmifinále proti Hyeonovi Chungovi. Od té doby na Australian Open zvládl všech 32 utkání.

Ve čtvrtfinále Australian Open má Djokovič bilanci 10:3. Pokud v něm v minulosti uspěl, vždycky to nakonec dotáhl až k triumfu. Letos si o semifinále zahraje s Taylorem Fritzem, s nímž vyhrál všech osm předchozích soubojů a dohromady ztratil jen dva sety.

Američan přehrál 7:6, 5:7, 6:3, 6:3 loňského finalistu Stefanose Tsitsipase, poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále Australian Open a na 12. pokus si připsal první skalp TOP 10 na grandslamech. Ve čtvrtfinále podniků velké čtyřky je celkově potřetí a bude usilovat o první semifinále.

I tentokrát ve čtvrtfinále narazí na člena Big Three, předloni ve Wimbledonu nedokázal dorazit zraněného Rafaela Nadala a loni na US Open schytal výprask právě od srbského rekordmana.

Jannik Sinner v loňské sezoně získal první trofej z Masters, zahrál si premiérové semifinále na grandslamech, dovedl svou zemi k triumfu v Davis Cupu a v posledních měsících roku minimálně jednou porazil všechny ostatní členy TOP 4 žebříčku.

Na Australian Open se tak logicky řadí mezi největší favority. Finalista posledního ročníku Turnaje mistrů pokračuje v mužské dvouhře jako jediný bez ztráty setu. Ital si postupně poradil s Boticem van de Zandschulpem, Jesperem de Jongem, Sebastiánem Báezem a naposledy s loňským semifinalistou Karenem Chačanovem.

Proti ruskému tenistovi se nadřel nejvíce. Na kurtu sice strávil dvě hodiny a 35 minut stejně jako v prvním kole, nicméně musel řešit 10 brejkbolových hrozeb. O servis ovšem přišel jen jednou, pětkrát ho sebral soupeři a vzájemnou bilanci upravil na 4:1.

Postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum v Melbourne Parku, kde je ve druhém týdnu třetím rokem po sobě. O druhé semifinále na grandslamech (Wimbledon 2023) se popere s domácím Alexem de Minaurem, či Andrejem Rubljovem.

