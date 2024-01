Žert osudu. Siniaková a Krejčíková se v deblech postaví proti sobě. Tam, kde loni uspěly spolu

Dlouhých šest let neodmyslitelně patřily k sobě. Kateřina Siniaková (27) a Barbora Krejčíková (28) spolu bok po boku dobyly tenisový svět, staly se jeho nejlepší dvojicí v ženské čtyřhře, vyhrály sedm grandslamů, Turnaj mistryň i olympijské zlato. Naposledy triumfovaly loni na Australian Open. Jenže v listopadu šokovaly oznámením, že se rozcházejí. V noci na středu se jejich cesty protnou znovu. Jako soupeřky.

Soutěž ženských deblů nemohla v Melbourne dostat pikantnější duel. Jedna z nejlepších dvojic historie roztržená na protější strany kurtu. "I když se na příští rok rozcházíme, myslím, že jsme pořád nejlepší pár. Není to jednoduché, abychom držely dominanci 10 let. Je to součást cesty. Co jsme dokázaly, je neskutečné. Jsem za to hrozně ráda a ještě toho může dost přijít," uvedla v listopadu Siniaková, iniciátorka změny.

Ta si dohodla spolupráci s Australankou Storm Hunterovou, Krejčíková zakotvila vedle Němky Laury Siegemundové. Obě jejich nové partnerky náležejí do elitní pětky pořadí čtyřhry. Proto se dá očekávat podívaná nejvyšší kvality. Možná předčasné finále. Jak byly Krejčíková se Siniakovou zvyklé si k trofejím pomáhat, teď jedna ukončí ambice té druhé.

Tak nějak pod povrchem probublávala předehra k tomuto klání na poli dvouhry. V jejím druhém kole totiž Hunterová porazila Siegemundovou, aby její vyřazení v následné rundě oplatila Krejčíková. Zajímavá souhra okolností… Krejčíkové se vedle deblů daří i v singlu, kde ji v úterý ráno čeká čtvrtfinále proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, největší favoritce na celkový triumf.

"Cítím, že se tady zlepšuju každým zápasem. A že k tomu hraju i debl? Je to součást mojí hry, mé osobnosti," odvětila na otázku, proč se stejně jako Sabalenková nesoustředí jen na dvouhru. Běloruska přitom bývala vynikající deblistkou, dokonce před třemi lety triumfovala na Australian Open, když společně s Belgičankou Mertensovou zdolaly právě Krejčíkovou se Siniakovou.

Kde v následujícím čtvrtfinále hledat favoritky? V Melbourne vypadají lépe Krejčíková se Siegemundovou. Nejenže ve třech duelech neztratily ani set, svým soupeřkám v nich povolily pouhých 13 gamů. Tedy v průměru jen 4,33 na utkání. Naproti tomu jejich protivnice se ve druhém kole proti domácím Aiavaové a Inglisové tuze trápily, Australanky dokonce ve druhé sadě podávaly na vítězství, byly dva míčky od postupu.

Když Siniaková ztratila za stavu 4:2 své podání dvojchybou, ukázala svou emotivní stránku. Praštila raketou o zem, načež v přestávce mezi hrami schovala hlavu do ručníku, následně mlátila raketou do své tašky a pak se bezmocně rozplakala.

Místo obvyklého tišícího hlasu Krejčíkové se jí snažila povzbudit podobně pokerová Hunterová. "Jsme nová dvojice, pořád si na sebe na kurtu zvykáme. Ale baví nás to a jsme moc šťastné, že jsme ve čtvrtfinále," uvedla Australanka, která je miláčkem tribun a díky ní bude publikum z českého pohledu na straně Siniakové.

I když dlouhá léta stály vedle sebe, obě Češky už se ve čtyřhře utkaly. Na French Open 2017 se po boku Lucie Hradecké radovala Siniaková, dvojici Krejčíková, Chanová přehrály dvakrát 7:5. Ať už dopadne jejich duel jakkoliv, jedno by mělo platit – na letošní olympiádě v Paříži, kde budou obhajovat zlato z Tokia, se podle vzájemné předběžné domluvy sejdou znovu na stejné polovině kurtu…