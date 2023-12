Siniaková zahájila sezonu porážkou. V Brisbane podlehla grandslamové šampionce

Kateřina Siniaková (27) vstoupila do nové sezony porážkou. Na podniku WTA 500 v australském Brisbane česká tenistka nestačila na bývalou světovou trojku a grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou (30), o tři roky starší Američance v souboji hráček páté světové desítky podlehla 5:7, 3:6.

Kateřina Siniaková v říjnu uťala černou sérii, když si během dvou týdnů zahrála dvě finále. V čínském Nanchangu dokonce dokráčela až pro svůj 5. titul na okruhu WTA a pořádně si zvedla náladu.

Od té doby ve dvouhře odehrála jediný zápas v Billie Jean King Cupu, než na Silvestra odstartovala novou sezonu. Vítězně ji ale zahájit nedokázala, na velmi dobře obsazeném podniku WTA 500 v Brisbane nenašla recept na Sloane Stephensovou.

Statistiky zápasu Kateřina Siniaková – Sloane Stephensová Livesport

Siniaková v úvodním setu prvního vzájemného duelu smazala manko 1:4 a za stavů 4:4 a 5:5 hrála o brejkbol. O tři rok zkušenější Američanka ale klíčové situace zvládla lépe a po bezmála hodinovém boji se ujala vedení 1:0 na sety.

Do druhé sady vstoupila sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové brejkem, ale nepotvrdila ho. Navíc v dalších dvou gamech na returnu nevyužila žádnou ze čtyř šancí na brejk a po hodině a 43 minutách s vítězkou US Open 2017 prohrála 5:7, 3:6.

Siniaková v Brisbane zřejmě ještě pár dní zůstane a bude fandit svému příteli Tomáši Macháčovi, který prošel kvalifikací podniku ATP 250 a čeká ho první kolo hlavní soutěže proti Tomási Martínu Etcheverrymu z Argentiny. Pak už by se měla česká tenistka přesunout do Melbourne a chystat se na Australian Open, na kterém bude patřit především mezi favoritky deblové soutěže po boku domácí Storm Hunterové.

V Brisbane se z českých tenistek představí ještě devatenáctiletá Linda Nosková, jež na Nový rok narazí v prvním kole na Maďarku Tímeu Babosovou, a vítězka z let 2017, 2019 a 2020 Karolína Plíšková. Ta má na úvod jako nasazená šestnáctka volný los a do sezony by mohla vstoupit soubojem proti vracející se grandslamové šampionce Naomi Ósakaová z Japonska.

Největšími favoritkami jsou finalistky loňského Australian Open Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane