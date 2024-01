ŠESTKA: České průlomy v Melbourne, elixír slovenského brankáře i konec jízdy PSV

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 16. ledna

Bilbao – Alavés

Jestli se Bilbao cítí v nějaké soutěži jako ryba ve vodě, je to Španělský pohár. Baskický klub v něm triumfoval celkem 23krát a po Barceloně (31) je druhým nejúspěšnějším týmem v historii soutěže. V minulých čtyřech ročnících došel vždy alespoň do semifinále a přinejmenším stejnou ambici má i nyní. Los má příznivý, mezi poslední šestnáctkou vyzve Alavés, tedy celek s hodně odlišnou formou.

Bilbao se v lize drží za vedoucí dvojicí Girona, Real, se čtyřmi výhrami v řadě má nejlepší formu ze všech, přičemž během uvedené série inkasovalo pouze ve víkendovém derby s Realem Sociedad (2:1). Alavés naopak podává nevyrovnané výkony, v nedávné době podlehl třem celkům z vedoucího kvarteta ligy, svému soupeři pak v soutěžním utkání nedal gól už čtyři zápasy. Bilbao si i bez Ghaňana Iňakiho Williamse dojde pro pohodlnou výhru.

Athletic má skvělou formu. Livesport

Středa 17. ledna

Macháč – Tiafoe

Česká mužská dvojka potvrzuje, že se mu v Austrálii daří. Zatímco na zbylých třech grandslamech stále čeká na první vítězství, v Melbourne se Macháč potřetí v kariéře dostal do druhého kola. A nemusel by tam skončit. Soupeřem mu sice nyní bude světová sedmnáctka, nicméně Američan Tiafoe není v bůhvíjaké fazoně. Na úvodní major sezony přijel se třemi porážkami po sobě, přičemž při nich neuhrál ani set.

V úvodním kole Australian Open přehrál Chorvata Čoriče, jenže ten od loňského US Open zápolí se zdravotními problémy. Tiafoe měl slabý první servis (úspěšnost 60 %), navíc navršil celkem osm dvojchyb. Macháč má za sebou premiérový úspěch na grandslamu bez ztráty setu, proti Japonci Močizukimu zaujal především výborným výkonem na síti (21 vyhraných míčů ze 24 náběhů). Životní úspěch mu podává ruku a on se jí chytí.

Čtvrtek 18. ledna

Siniaková – Golubicová

Česká tenistka s nejlepšími výsledky v posledních měsících? Vondroušová, Muchová, nebo snad Krejčíková? Ani jedna. Správná odpověď je Kateřina Siniaková. Deblovou specialistku zastihl konec loňského roku v parádním rytmu (finále v Hongkongu, triumf v Nan-čchangu), který si přenesla i do nového letopočtu. V něm v pěti zápasech podlehla jen Pavljučenkovové, proti níž celkem snadno získala první set a pak koncentrace opadla.

V Adelaide si totiž musela účast vybojovat v kvalifikaci a během pěti dní odehrála čtyři duely. Což je před náročným grandslamem, na němž hraje i ve čtyřhře, velká porce… V Melbourne je ve dvouhře už pojedenácté – a nikdy nedošla dál než do druhého kola. To může nyní změnit. Švýcarce Golubicové věnovala postup dál Ruska Kuděrmetěvová 55 nevynucenými chybami, tohle bude opatrnější duel. Siniaková je v daleko větší pohodě a zvítězí.

Pátek 19. ledna

Frankfurt – Straubing

K pozoruhodnému jevu došlo u hokejistů Frankfurtu. Ti patřili na přelomu roku s 10 porážkami v řadě k týmům s nejhorší formou v celé Evropě (společně s Kladnem, Jyväskylä a Lappeenrantou či švýcarským Klotenem). Vedení klubu na to zaregovalo a přivedlo Júlia Hudáčka. Slovenský gólman, jehož angažmá a následný odchod z Kladna se přelily až do politické sféry, zapůsobil na tým Lvů jako živá voda.

Hokejisté Frankfurtu poslední dva duely vyhráli. Livesport

Oba zápasy, do nichž novou posilu nasadili, vyhráli. Zastavili šňůru porážek a díky úspěchu v klíčovém duelu v Norimberku se navíc vrátili do hry o předkolo play off. Na něj nyní ztrácejí pouhý bod. Před sebou mají duel s uvolněně hrajícím Straubingem, jenž si v klidu drží místo v elitní šestce. Frankfurt už se přepnul do módu vyřazovacích bojů, ví, že už si nesmí dovolit ztrácet. A tenhle faktor mu přinese i body s favoritem.

Sobota 20. ledna

Heidenheim – Wolfsburg

Z bundesligových nováčků si zatím vede nejlépe Heidenheim. Klub, který je mezi elitou poprvé v historii, má v polovině soutěže blíž k pohárům než k sestupu. A na devátém místě se dívá na svého příštího soupeře s náskokem dvou příček. Navíc ukazuje, že i v globálním fotbale se dá prosadit pouze s lokálními hráči – na soupisce má vlastně jen jediného cizince (Rakušan Dovedan), Maloney má sice americký pas, od narození však žije v Německu.

Heidenheimu se daří především doma, kde je v lize dokonce šestý nejlepší. Což je v kontrastu s výsledky Wolfsburgu na hřištích soupeřů. Černý a spol. sice na první pohled patří k průměru, jenže všech sedm bodů uhráli na stadionech třech nejhorších týmů soutěže. Naposledy remizovali v Mohuči, kde si sice vypracovali nebezpečnější šance, nicméně herně lepší nebyli. Heidenheim potvrdí kouzlo své arény a vyhraje.

Neděle 21. ledna

Utrecht – PSV Eindhoven

Bilance PSV v této sezoně Eredivisie je úchvatná a prostá zároveň: 17 zápasů, 17 výher. A vyrovnaný vlastní rekord soutěže z roku 1987/88. Tým okolo kanonýra Luuka de Jonga je nezastavitelný především v útoku, už 20 ligových zápasů v řadě vstřelil alespoň dva góly, což je v Nizozemsku nejdelší taková šňůra v historii. Překonat nejlepší vstup do sezony může PSV v Utrechtu, jenže možná se naplní rčení o tom, že poslední krok bývá nejtěžší.

Domácí totiž nejsou takovými outsidery, jak naznačují kurzy sázkových kanceláří. Jsou sice kousek od sestupového pásma, na vině je však špatný start do sezony. Tým po zářijové změně trenéra chytil dech a od 6. října je v lize neporažen. Čímž se vedle něj může pochlubit právě jen PSV, jemuž se v Utrechtu příliš nedaří. Z posledních pěti vystoupení tam zvítězilo jen jednou, domácím se klidně může povést odolat nájezdu superfavorita znovu.