Macháč zkrotil i zvýšený tep. Spadlo to ze mě, popsal emoce po výhře nad Thompsonem

S Tomášem Macháčem (23) cloumaly po vítězství ve čtvrtfinále Davisova poháru nad Australanem Jordanem Thompsonem (29) velké emoce. Po proměněném mečbolu a vítězství 6:4, 7:5 padl radostí na kolena a novinářům pak přiznal, že cítil velkou úlevu. Během utkání se rovněž potýkal se zvýšeným tepem, přesto vyhrál v týmové soutěži už sedmý singlový zápas a zajistil Česku v Málaze vedení 1:0.

"Bylo to hodně silné. Speciálně tím, jak se vyvíjel konec zápasu. Spadlo to ze mě, že už je fakt konec. Byl to psychicky i fyzicky náročný zápas," uvedl Macháč, který obvykle podobnými gesty šetří. "Podle mě jsem si za posledních pět let lehl na dvorec jednou a to bylo, když jsem nedávno vyhrál druhý challenger po sobě a posunul se na osmdesáté místo. Tehdy to byla velká úleva a dnes to bylo úplně stejné. Měl jsem toho plné kecky," doplnil Macháč.

Berounský rodák oplatil o šest let staršímu Thompsonovi letošní porážku z Miami a přiblížil Česko k postupu do semifinále. "Malinko jsme tušili, že tam bude Thompson. Je přeci jen trochu zkušenější a porazil mě v Miami. Je to ale jiná akce než na turnajích. Je to Davis Cup, takže člověk maká. I když sem někdo přijede ve formě a připraven, někdy to nestačí a někdy naopak. Jsem rád, že jsem tam nechal úplně všechno a podařilo se mi vyhrát."

Statistiky utkání. Livesport

Český tenista ztratil v zápase jen jednou servis, sám soupeře brejkl třikrát. Utkání měl pod kontrolou, a to i poté, co v průběhu prvního setu patrně v důsledku předchozí nemoci zaznamenal příliš zrychlený tep. Situaci vyřešila krátká přestávka. "Už se mi to párkrát stalo. Většinou buď po nemoci, nebo když toho bylo moc. Někdy při servisu špatně dopadnu a vyletí mi tep. Ale cítím se dobře, není to nic nebezpečného," řekl Macháč, který strávil na kurtu téměř dvě hodiny. "Jsem rád, že mám nyní nějaký prostor pro regeneraci."

Macháč vyhrál v Davis Cupu sedmý singlový zápas z osmi. Z úvodních duelů má dokonce bilanci 5:0. "Je to krásné. Davis Cup mám moc rád. Jsem rád, že tam hraju dobře a že na to poté navazuju na turnajích. Většinou takhle využiju moment na kurtu a přinesu týmu bod," řekl Macháč.

Užil si také atmosféru s řadou českých fanoušků, kteří do Málagy přijeli. "Máme je úplně skvělé. Jsem moc rád za to, že nás sem přijeli podpořit."