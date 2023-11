Sinner dovedl Itálii do semifinále Davis Cupu, dočká se v něm odvety se Srbem Djokovičem

Italští tenisté jsou znovu po roce v semifinále Davisova poháru. Ve čtvrtfinále ve španělské Málaze otočili nepříznivý vývoj proti Nizozemcům, když k obratu zavelel čtvrtý hráč světa Jannik Sinner (22). Čerstvý finalista Turnaje mistrů nejprve zvládl dvouhru proti Tallonu Griekspoorovi (27) a následně společně s Lorenzem Sonegem (28) zvládli i rozhodující čtyřhru. O finále se Italové utkají v sobotu se Srby a s velkou pravděpodobností tak po šesti dnech dojde na reprízu finále ATP Finals mezi Sinnerem a světovou jedničkou Novakem Djokovičem (36).

Italové postupem do semifinále vyrovnali loňský výsledek. Mezi čtyřkou nejlepších zemí jsou dvakrát během dvou let poprvé od ročníků 1996-1998, kdy se jim to povedlo dokonce tři roky po sobě. Poslední finále si zahráli před 25 lety, jediný triumf slavili už v roce 1976.

Nabitý čtvrteční program na tvrdém povrchu v hale Josého Maríi Martína Carpeny odstartoval tříhodinovou bitvou. Nizozemcům zajistil vedení 1:0 Botic Van de Zandschulp, který udolal až po odvrácení tří mečbolů 6:7, 6:3, 7:6 Mattea Arnaldiho.

Italové se ale následně mohli opřít o svou největší hvězdu Jannika Sinnera. Dvaadvacetiletý rodák z Innichenu do Španělska dorazil po nedělní porážce ve finále Turnaje mistrů v Turíně a své zemi pomohl k obratu.

Ve dvouhře týmových jedniček čtvrtý hráč světa porazil za hodinu a čtvrt 7:6, 6:1 Tallona Griekspoora. Soupeři nenabídnul ani jeden brejkbol a čtvrtfinálový souboj Italů s Nizozemci vyrovnal na 1:1.

Následně v životní formě hrající Sinner nastoupil i do čtyřhry, kterou hraje jen velmi zřídka s mizernými výsledky a v Davis Cupu v ní měl bilanci 0:3. Na čtvrtý pokus si ale deblovou výhru v týmové soutěži konečně připsal.

Společně s o šest let starším Lorenzem Sonegem si poradili s Griekspoorem a osmým deblistou světa Wesleym Koolhofem. Nizozemský tandem přehráli bez ztráty servisu 6:3, 6:4 a odpálili italské oslavy.

Italové si o první finále od roku 1998 zahrají v sobotu od 12:00 v prvním vzájemném souboji se Srbskem. Už potřetí během 12 dní by tak mělo dojít na souboj Sinnera s Djokovičem, kteří na sebe narazili dvakrát minulý týden na Turnaji mistrů. Ve skupině zvítězil Ital, v nedělním finále pak dominoval rodák z Bělehradu.

Srbsko si v závěrečném čtvrtfinále poradilo už po dvouhrách s Velkou Británií a již pošesté od roku 2010, kdy slavilo dosud jediný triumf, postoupilo do semifinále. Usilovat v něm bude o celkově třetí finále.

Základ srbskému vítězství ve čtvrtfinále proti Britům položil čtyřiadvacetiletý Miomir Kecmanovič. V souboji hráčů šesté světové desítky udolal po velké dvousetové bitvě 7:6, 7:6 o tři roky mladšího Jacka Drapera, oplatil mu letošní porážku z Lyonu a přerušil sérii čtyř porážek.

Vítězný druhý bod přidal podle očekávání hvězdný Novak Djokovič. První hráč světa porazil dvakrát 6:4 Camerona Norrieho, kterému nenabídnul ani jeden brejkbol a poradil si s ním i ve čtvrtém vzájemném souboji.

Šestatřicetiletý Djokovič v Davis Cupu vyhrál ve dvouhře 21. zápas v řadě. Celkovou singlovou bilanci upravil na 44:14. Poslední 'porážku' utrpěl v roce 2011 v semifinále proti Argentině, kdy kvůli zranění vzdal Juanu Martínu del Potrovi.

Od poloviny května Djokovič vyhrál 35 ze 37 zápasů, letošní famózní bilanci na tvrdých površích včetně haly vylepšil na 36:2.

První semifinálovou dvojici vytvořili senzačně Finové, kteří vyřadili obhájce titulu Kanaďany, a Australané, kteří otočili čtvrtfinálovou bitvu s českými tenisty. Finsko s Austrálií svedou souboj o finále v pátek od 16:00.