Češi vedou v kvalifikaci Davis Cupu nad Izraelci 2:0. Roli favorita splnili Menšík i Lehečka

Čeští tenisté v domácí hale ve Vendryni potvrzují roli velkého favorita v kvalifikačním utkání Davisova poháru proti Izraeli a mají rázně nakročeno k postupu na finálový turnaj. Po sobotních dvouhrách vedou 2:0, když soupeře z páté světové stovky přehráli dvakrát 6:1, 7:6. Jakub Menšík (18) si poradil s Jišajem Olielem (24) a v týmové soutěži zvládl i svůj čtvrtý zápas, druhý bod podle očekávání přidal Jiří Lehečka (22) v souboji s Danielem Cukiermanem (28).

Jakub Menšík se předloni naplno vydal na dráhu profesionálního tenisty a okamžitě se začal prosazovat. Během sezony 2022 získal čtyři trofeje z podniků ITF, loni poprvé triumfoval na challengerech a při debutu na grandslamech prošel z kvalifikace až do třetího kola US Open.

Skvělou formu má jeden z nejtalentovanějších teenagerů také letos. Po finále na challengeru v Canbeře se probil z kvalifikace do druhého kola Australian Open, v němž dostal do páté rozhodující sady hráče TOP 10 Huberta Hurkacze.

V Davis Cupu si odbyl premiéru loni v základní skupině na finálovém turnaji a v nejprestižnější mužské týmové soutěži je stále neporažen. Loni ve Španělsku porazil Dušana Lajoviče a podílel se na dvou bodech ve čtyřhře. Další výhru si připsal nyní v kvalifikačním utkání o postup na finálový turnaj proti Jišajovi Olielovi z Izraele na betonu v domácí hale ve Vendryni.

Zatímco úvodní sada trvala jen 27 minut a český favorit v ní naprosto dominoval, ve druhé sadě byl izraelský outsider figurující na 415. místě žebříčku úplně jiným hráčem a i díky většímu počtu nevynucených chyb Menšíka mnohem více vzdoroval.

Menšík ve druhém dějství nevyužil ani jeden ze tří brejkbolů a musel ve 12. gamu likvidovat tři setboly. Úvodní dva odvrátil se štěstím a na třetí hrozbu vytáhl eso. Další nečekanou komplikaci řešil v tie-breaku, od stavu 2:4 však získal pět bodů v řadě a utkání dovedl do vítězného konce.

"I když to ze začátku nevypadalo, tak to byl velmi náročný zápas. Byla to pro mě první zkušenost hrát doma, navíc ještě za nerozhodnutého stavu. V prvním setu jsem ho skoro k ničemu nepustil, chytil jsem úvod a dobře servíroval," řekl na tiskové konferenci Menšík, který soupeře přestřílel na vítězné údery 32:11 a zaznamenal deset es.

"Ve druhém to on hlavně na servisu hodně vylepšil a tím, jak je levák, tak to ještě na tomto povrchu sjíždělo. V koncovce mě měl na lopatě, odvracel jsem tři setboly, ale jsem rád, že jsem to zvládl. V důležitých momentech mě podržel servis. I když jsem v tie-breaku prohrával 2:4, otočil jsem to. Jsem rád, že jsem donesl první bod. Když hrajete doma, kde můžu mít rodinu a přátele, tak mě fanoušci mohou naburcovat k nejlepším výkonům," doplnil prostějovský rodák, který si v Davis Cupu udržel stoprocentní bilanci. Ve dvouhře vyhrál podruhé a celkově počtvrté.

Druhý bod přidal Jiří Lehečka, který po téměř totožném průběhu porazil 6:1, 7:6 Daniela Cukiermana. Také lídr českého týmu musel po hladce získaném prvním setu řešit komplikace v sadě druhé. V páté hře přišel o podání, ale zareagoval okamžitým rebrejkem a stejně jako Menšík duel uzavřel zvládnutým tie-breakem.

"Chtěl jsem zopakovat první set, druhý jsem chtěl nechat Kubovi. Ale nakonec to takhle dopadlo a výhra je výhra a ta se počítá," komentoval dvaadvacetiletý Lehečka podobné vývoje sobotních dvouher v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Kubovi jsem moc přál, aby ten první bod udělal. Aby to v případě mého úspěchu zítra bylo jednodušší doťuknout. Nebylo to pro mě jednoduché, hráli jsme spolu podruhé a znovu v Davis Cupu. Věděl jsem do čeho jdu, v Tel Avivu mě dva roky zpátky ve druhém setu trápil a tady se to zopakovalo. Byl to těžký zápas a o to cennější ta výhra je," uvědomoval si rodák z Mladé Boleslavi a poděkoval za skvělou atmosféru.

"Byla úžasná. Moc jsem si ji užil. Po pěti letech hrajeme doma. Je tu spousta tváří, které znám. Bylo to moc fajn a užil jsem si to. Doufejme, že bude víc šancí zahrát si před domácím publikem," dodal Lehečka, který vylepšil svou daviscupovou bilanci na 8:4.

Rozhodnout může už čtyřhra

Češi mohou o postupu rozhodnout v nedělní úvodní čtyřhře. Od 13:00 by měli nastoupit Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem proti Edanu Lešemovi a Royi Stepanovovi. V případných dalších dvouhrách by měl hrát Lehečka proti Olielovi a Menšík proti Cukiermanovi. Složení se ale ještě může měnit.

Vítězný tým postoupí do skupinové fáze Davisova poháru, poražený celek bude hrát baráž o udržení v elitní skupině.

Finálový turnaj se uskuteční od 10. do 15. září ve čtyřech různých městech. Celkem se kvalifikuje 12 týmů a doplní loňské šampiony Italy, finalisty posledního ročníku Australany a Velkou Británii a Španělsko, které dostaly divokou kartu. Jednotlivé výběry budou rozlosovány do čtyř skupin a nejlepší dva týmy postoupí do listopadového čtvrtfinále.

Češi obhajují loňskou čtvrtfinálovou účast a na domácí půdě hrají poprvé po pěti letech. Výběru Izraele čelí po necelých dvou letech. V roce 2022 vyhráli v baráži v Tel Avivu 3:1 na zápasy. Vzájemnou bilanci vedou 4:1 a také tentokrát jsou proti výběru kapitána Jonathana Erlicha favority. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy zápas provází zvýšená bezpečnostní opatření. Zápasy ve Vendryni, kde je kapacita haly 1300 fanoušků, jsou vyprodány.

Slováci vyřadili loňské semifinalisty Srby

Slovenští tenisté se na antuce v Kraljevu postarali o velké překvapení, když už po třech zápasech porazili domácí srbský výběr a zajistili si premiérovou účast na finálovém turnaji Davisova poháru.

Za finalisty ročníku 2005 v pátečních dvouhrách bodovali Lukáš Klein a Alex Molčan a v sobotu rozhodli o vítězství Klein s Igorem Zelenayem po výhře 7:6, 6:3 nad Nikolou Čačičem a Miomirem Kecmanovičem. Srbsko, které se muselo obejít bez aktuálního lídra žebříčku Novaka Djokoviče, tak neobhájí loňské semifinále.

Již v pátek si v Litvě zajistili postup na finálový turnaj Američané, kteří si poradili 4:0 s Ukrajinou. Tři zápasy stačily i favorizovaným Finům na domácí půdě v Turku proti Portugalsku. Na finálovém turnaji nebudou chybět ani Němci po hladké výhře nad Maďarskem a Brazílie, jež porazila domácí Švédsko.

Výborně mají rozehrané utkání také Francouzi a Kanaďané. Země galského kohouta vede na Tchajwanu zásluhou Lucy Van Asscheho a Adriana Mannarina po prvním dnu 2:0. Stejný náskok má i domácí Kanada v souboji s Jižní Koreou, postarali se o něj Gabriel Diallo a Vasek Pospisil.

Výsledky kvalifikace Davis Cupu