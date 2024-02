Menšíka po průlomovém roce čeká domácí premiéra: Jsem uvolněný a nemám strach

Rok od první pozvánky na Davis Cup byl pro Jakuba Menšíka (18) průlomový. Z turnajů kategorie futures se přes challengery dostal až na grandslamy. Zaznamenal také tři výhry v týmové soutěži včetně jedné ve dvouhře. Nyní ho čeká premiéra před domácím publikem, ve Vendryni u Třince se chystá na kvalifikační zápas s Izraelem.

Na loňské kvalifikaci v Portugalsku jako hráč z konce čtvrté stovky žebříčku sbíral zkušenosti. Teď mu patří 127. pozice a má za sebou 3. kolo loňského US Open a naposledy postup z kvalifikace do 2. kola Australian Open, kde podlehl až v pěti setech devátému nasazenému Hubertu Hurkaczovi z Polska.

"Před rokem jsem hrál futury a začínal jsem nakoukávat na challenger úroveň se žebříčkem kolem 400. místa. Minulý rok byl pro mě zlomový, nakoukl jsem na všechny akce od futurů až po grandslamy. Nasbíral jsem spoustu zkušeností. Musím říct, že jsem s tím rokem velice spokojený a určitě na něj budu rád vzpomínat. Bylo to hodně pocitů a emocí. První grandslam, první Davis Cup, první úspěchy na challenger úrovni," uvedl Menšík.

Do v Davis Cupu poprvé zasáhl v září na finálovém turnaji ve Valencii. Nejdříve po boku Adama Pavláska vyhrál za rozhodnutého stavu dvě čtyřhry a pak i singlový debut proti Dušanu Lajovičovi. Talentovaný tenista je spokojen i s úvodem této sezony, kdy postoupil do finále silně obsazeného challengeru v Canbeře a vyhrál i čtyři zápasy v Melbourne. "Kdyby mi to někdo řekl před výjezdem do Austrálie, bral bych to všemi deseti. Minulý rok poslední dva, tři turnaje nedopadly podle mých představ. Po pauze a přípravné fázi jsem se dostal do zápasového tempa a posunul jsem svou hru o level výš."

Loni cítil, jak se s rostoucí kvalitou turnajů postupně prosazuje proti čím dál silnějším soupeřům. "Člověk to pozná hlavně na výsledcích. Když hraju, tak to ani moc nepoznám, ale když se bavím s trenérem, on to pozná," přiblížil svěřenec Tomáše Josefuse. Pod jeho vedením pracoval hlavně na returnu a na servisu. "O hodně jsem vylepšil rychlost druhého servisu. Když jsem nastoupil s juniorským druhým servisem, dostával jsem se hodně pod tlak. Tyhle dva údery jsou nejtěžší a nejdůležitější. V důležitých chvílích se tímhle rozhoduje," doplnil.

Je připraven nabyté zkušenosti uplatnit proti Izraeli ve dvouhře, pokud ho kapitán Jaroslav Navrátil nasadí. "Když dostanu nominaci do dvouhry, budu dělat maximum, abych pomohl týmu. Premiéru už jsem si odbyl ve Valencii a tam jsem to zvládl skvěle. Týmové akce mě nabudí, mám z toho dobrý pocit. Jsem uvolněný a jsem schopen předvádět skvělé výkony. Nemám strach."

Doma ještě Davis Cup nehrál. Ve Vendryni oceňuje mimořádné podmínky. "Cokoliv si řekneme, to máme. V tomhle je to fakt super, že je to dělané pro nás. Doufám, že tak to bude i na kurtu z pohledu atmosféry a fanoušků," uvedl. Zápas se kvůli přísným bezpečnostním opatřením koná v menší hale pro zhruba 1300 diváků, která je vyprodaná. Je propojena s hotelem, takže čeští tenisté včetně Menšíka jako šatnu a sprchu využívají svůj hotelový pokoj.