Macháč nenastoupí kvůli únavě, prozradil kapitán Navrátil. Menšík? Není důvod, aby nehrál, říká

Hlavním důvodem absence Tomáše Macháče (23) v sobotních dvouhrách kvalifikace Davisova poháru proti Izraeli je podle kapitána Jaroslava Navrátila přetrvávající únava po přesunu z Australian Open. Navrátil to v pátek řekl novinářům po slavnostním losu. Do úvodního střetnutí proti Yshaiovi Olielovi nasadil osmnáctiletého Jakuba Menšíka a věří, že talentovaný tenista utkání zvládne. Ocenil také, že má v současné době na výběr mezi několika singlisty.

"Tomáš není zraněný, jen se cítí unavený," vysvětlil Navrátil. "S přípravou jsme začali v neděli a v pondělí kluci odtrénovali dalších pět hodin. Tomáš za námi dorazil až v úterý po obědě a přišel vlastně o tři dny. Že nenastoupí, jsme si řekli už ve čtvrtek. Ještě dnes ráno hrál jen tři čtvrtě hodiny a říkal, že je unavený," doplnil šestašedesátiletý kapitán.

Macháč prožil povedené Australian Open, vedle životního postupu do 3. kola dvouhry se dostal také s Číňanem Čang Č'-čenem do deblového semifinále. "Povídal mi, že by rád hrál a je na něm vidět, že je ve formě. Krásně tenis cítí. Je ale zbytečné riskovat, když mám ještě tohoto mladého kluka, který hrál v Austrálii taky dobře. Tomáš začne v neděli čtyřhrou a kdyby se něco stalo, což se může pořád stát, máme k dispozici na závěrečné singly odpočatého (Jiřího) Lehečku a pak Macháče," uvedl Navrátil.

Vyrovnaný výběr

Těší ho, že má v Lehečkovi, Macháčovi a Menšíkovi vyrovnané singlisty, mezi kterými si může vybírat. "U současných kluků nehraje roli žebříček. Jirka Lehečka je jednatřicátý na světě a je jedničkou týmu. Všichni jsou ale ohromně vyrovnaní," řekl Navrátil.

Menšíka za vstup do sezony pochválil. Rodák z Prostějova se dostal z kvalifikace do 2. kola Australian Open, kde prohrál po pěti setech se světovou devítkou Hubertem Hurkaczem z Polska. "Každým půlrokem se zlepšuje. Myslím, že to bude opravdu náš velký talent a je škoda, aby Davis Cup nehrál. Zvlášť když se mu tak vedlo v Austrálii," uvedl.

České tenisty čeká duel s Izraelem. Profimedia

V Davis Cupu se Menšík představí ve dvouhře podruhé. Loni porazil ve skupinové fázi Srba Dušana Lajoviče 6:3, 6:2. "Zažili jsme mnoho různých premiér v této soutěži a viděli jsme vloni, co Kuba s Lajovičem předvedl. Není důvod, aby nehrál. Jirka Lehečka s Tomášem Macháčem jsou možná ještě žebříčkově před ním, ale že by bylo jeho nasazení krok zpátky, to určitě ne," podotkl Navrátil.

Duel s Olielem začne ve Vendryni v 15 hodin. Vedle soupeře, jemuž patří v žebříčku ATP až 415. místo, musí Menšík ustát také tlak domácího prostředí. Bude vyprodáno. "Měl premiéru ve Valencii a teď bude hrát doma. Všichni na něj budou zvědaví, může ho to svázat. Ale při jeho povaze si myslím, že k tomu nedojde. Kvalita je na jeho straně. Od Davis Cupu, který jsme hráli rok a půl zpět v Izraeli, udělali moji kluci obrovský pokrok. Naopak Izraelci jako Oliel i Cukierman udělali krok zpět. Tehdy byli ve třetí stovce, dnes jsou za čtyřstovkou," dodal Navrátil.