Jak na Šwiatekovou? Klíčem může být druhé podání, Muchová hraje proti výjimečné obranářce

Tomáš Rambousek

Cesta k výhře by mohla vést před druhý servis Šwiatekové.

Poslední zápas, finále. Příležitost, jak se zapsat do historie. Karolíně Muchové (26) v cestě za grandslamovou trofejí stojí světová jednička Iga Šwiateková (22). Jakým způsobem by mohla česká tenistka přehrát dvojnásobnou vítězku Roland Garros, rozebral pro Livesport Zprávy bývalý trenér fedcupového týmu David Kunst (56).

Šwiateková vyhrála antukový grandslam během své relativně krátké kariéry už dvakrát. Poprvé v roce 2020, podruhé loni. Na pařížském turnaji prohrála jen dva zápasy. A sama tvrdí, že dnes se její hra daleko více posunula do kvality. "Bezpochyby jsem teď mnohem lepší hráčka než před třemi lety. Zlepšila jsem se ve všech aspektech tenisu, v mentalitě, fyzické kondici i taktice. Jsem prostě zkušenější," říká Šwiateková.

Muchová se stala senzací letošního Roland Garros. Ještě loni v říjnu byla na 235. místě žebříčku WTA. V Paříži byla doposud nejdál ve třetím kole. Její letošní finálová účast ale není náhodná.

Pohledem experta

Jaká cesta vede k úspěchu ve finále:

"Karolína by neměla opouštět svůj ofenzivní tenis. S pasivitou by neměla šanci, ale to ani není její hra, nikdo nepředpokládá, že zůstane na základní čáře. V turnaji ukázala, že jde velmi dobrou cestou."

Taktické prvky:

"Měla by atakovat druhý servis Šwiatekové, který nebývá přesvědčivý. Z něj je možné tlačit a získávat převahu. Platit by měla pestrost, která je Karolíně blízká, fungovat by měly vyšší lifty a čopy."

Jaké jsou největší zbraně Šwiatekové:

"Je to pohyb a solidnost v raketě. Iga je zpevněná v úderech, je těžké ji přetlačit. Zejména obrana je na dámský tenis výjimečná. Také antuka je její nejlepší povrch, ale dokázala, že umí hrát i na jiných površích. Potvrzením jsou čísla. Na antuce vyhrála v kariéře 87 % zápasů."

O hře Muchové na antuce:

"I když Karolína říká, že antuku moc nemusí, tak tento povrch její hře svědčí, má na ní úspěch. Hraje aktivně, snaží se zakončovat u sítě. Umí si občas dojít pro volej, to je hra, která dává šanci."

Petr Pála, Barbora Strýcová a David Kunst při tréninku na Fed Cupu. Profimedia

Pohledem čísel

Cesta turnajem:

Šwiateková: průměrný ranking soupeřek 56,3

Muchová: průměrný ranking soupeřek 99,8

Hned v prvním kole měla Muchová těžkou zkoušku. Musela vyřadit turnajovou osmičku Marii Sakkariovou, následně ji také čekala výzva v podobě 29. hráčky žebříčku WTA Iriny Beguové a kvalitu musela potvrdit i v souboji s Podoroskou, která na French Open hrála semifinále v roce 2020. Nakonec ale zdolala i světovou dvojku Arynu Sabalenkovou. Čísla zkresluje aktuální postavení Anastasie Pavljučenkovové (333. místo WTA), která byla loni před zraněním na 11. místě a na letošním French Open startovala díky chráněnému žebříčku.

Šwiateková potkávala v turnaji velmi solidní soupeřky, přesto pro ni byly nejtěžší zápasy ve čtvrtfinále a semifinále, kde vyřadila Cori Gauffovou a brazilskou antukářku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Čas na kurtu:

Šwiateková: 7 hodin a 47 minut

Muchová: 12 hodin a 16 minut

Polská hráčka šetřila síly. Jeden ze zápasů stihla za 53 minut a pomohla jí i skreč Lesji Curenkové. Nejdelší utkání absolvovala v semifinále, kde duel s Haddadovou Maiaovou trval 2 hodiny a 11 minut. Muchová na kurtech strávila v šesti zápasech o 4,5 hodiny víc. Vyčerpávající bylo zejména semifinále s Arynou Sabalenkovou, které trvalo 3 hodiny a 17 minut.

Poměr setů:

Šwiateková: 12:0

Muchová: 12:2

Suverénní cesta turnajem je u světové jedničky zvýrazněna i čtyřmi sety, které skončily poměrem 6:0. Jen jednou musela Šwiateková do tiebreaku. V semifinále zkrácenou hru zvládla vítězně. Muchová naopak jednoho "kanára" obdržela, v zápase druhého kola s Nadiou Podoroskou. Bilanci tiebreaků má 2:1.

Servis

Úspěšnost na prvním podání:

Šwiateková: 69 % (120/175)

Muchová: 65 % (175/271)

Úspěšnost na druhém podání:

Šwiateková 55 % (62/113)

Muchová: 61 % (97/160)

Češka si drží solidní čísla při prvním i druhém podání, je zřejmé, že umí bodovat díky své mezihře i při druhém servisu. U Šwiatekové je diference vyšší a při druhém podání vyhrála jen 55 % výměn.

Vzájemná utkání: 2:0

2019, antuka: Muchová – Šwiateková 2:1

2020, hard: Muchová – Šwiateková 2:1

Muchová a Šwiateková se spolu v historii střetly dvakrát, z toho jeden zápas byl oficiální, a to na antuce na pražském Livesport Prague Open v roce 2019. "Na ten zápas si pamatuji překvapivě velmi dobře, bylo to hodně těsné. Pro mě to byl jeden z prvních turnajů kariéry a v ten den jsem musela hrát dva zápasy. Tehdy jsem ještě začínala v kvalifikaci, a ta se kvůli dešti dohrávala ve stejný den, jako startovalo první kolo. Byla jsem vyčerpaná a taky jsem měla pocit, že ten turnaj pro mě není zrovna ideální," vzpomínala dnešní světová jednička.

Podruhé také vyhrála Muchová, o rok později na letním exhibičním klání v Praze, a to poměrem 2:1, když poslední sadu rozhodl super-tiebreak.

Přehled zápasu Šwiateková – Muchová (15:00)