Muchová jde za pohádkovou výhrou, Šwiateková grandslamové finále nikdy neprohrála

Sébastien Gente

Velkým překvapením letošního French Open je Karolína Muchová (26), kterou čeká největší zápas dosavadní kariéry. V něm má možnost sesadit světovou jedničku Igu Šwiatekovou (22) z trůnu. Nepůjde sice o snadnou záležitost, česká tenistka je však v plné síle a šanci dotáhnout fenomenální turnaj do vítězného konce se určitě pokusí využít. Schůdné cesty navíc existují.

Dva roky po Barboře Krejčíkové je ve finále French Open další Češka. A ne jen tak ledajaká. V nekonečném proudu českých hráček, které se na WTA Tour představují, je Muchová konečně tam, kde se to čekalo – na té nejvyšší úrovni.

Do cesty se jí ale nepostaví jen tak někdo. Šwiateková usiluje už o třetí pařížský titul během čtyř let. Polka tak bude favoritkou – bylo by bláznovství předstírat opak. Muchová má ale příležitost dotáhnout do konce skvělý turnaj, který ji konečně vytáhne na výsluní.

Čtyři roky čekání

Mnozí považují za vstup Muchové mezi elitu její slavné vítězství nad Ashleigh Bartyovou ve čtvrtfinále Australian Open 2021. Přehrát světovou jedničku na domácím grandslamu, a přitom prohrát první set 1:6, je skutečně úspěch.

Pravdou je, že se nástup Muchové do nejvyšších pater tenisu datuje k Wimbledonu 2019. Jako stálice na okruhu WTA se rok předtím ještě nedostala do třetího kola grandslamu. Přesto v Londýně vyřadila některé z velkých jmen. Nejen Anett Kontaveitovou, ale především krajanku Karolínu Plíškovou, a to po výhře 13:11 ve třetím setu. Ve čtvrtfinále už nicméně nestačila na Elinu Svitolinovou.

V Soulu pak získala svůj první – a zatím jediný – titul. Právě když se snažila potvrdit tento výkon, svět zasáhl Covid-19 a soutěže zastavil. Muchová se tak vrátila až postupem mezi 32 nejlepších na US Open a poté oním slavným semifinále na Australian Open, které potvrdila ještě čtvrtfinálovou účastí ve Wimbledonu. Poté ovšem přišla na řadu zranění.

Zatímco v roce 2021 Muchová odehrála 28 zápasů, v roce 2022 jen 23. Kdykoli je ale na kurtu, je nebezpečná. Jako loni v Paříži, kdy porazila Marii Sakkariovou – a letos to dokázala znovu. Problém byl, že se tehdy v zápase třetího kola proti Amandě Anisimovové zranila a kurt opustila na vozíku.

Před Roland Garros ve stínu

A co víc, právě když vstupovala do roku 2023 a vypadalo to, že se konečně zotavila, neměla na své straně los, když na Australian Open neprošla do druhého kola po bitvě s pozdější neúspěšnou finalistkou Danielle Collinsovou, se kterou prohrála v tiebreaku třetího setu.

Poté se Muchová ukázala také na turnaji v Dubaji, při němž porazila Belindu Bencicovou. Když se však měla ve čtvrtfinále utkat s Jessicou Pegulaovou, vše se zvrtlo. Opět se jí ozvaly břišní svaly a musela se vzdát. Samozřejmě, v Indian Wells se pak česká tenistka dostala do čtvrtfinále, ale její sebevědomí bylo pocuchané.

Na povrchu WTA 1000 si před Roland Garros pak zahrála už jen další dva zápasy, když na turnaji v Madridu postoupila jen do druhého kola. Na francouzský trunaj tak přijela bez potřebné formy a navíc nebyla nasazená, takže v prvním kole narazila na Sakkariovou. Udeřila tedy ve chvíli, kdy se to od ní čekalo nejméně.

Její úspěch proti Řekyni byl ukázkou umění udeřit ve správný čas a získat stěžejní body. Poté dominovala proti Nadě Podoroské, přesto s ní ztratila druhý set 0:6, což bylo lehce zneklidňující. Při otevřeném losu však ukázala jisté výkony proti Irině-Camelii Beguové, Elině Avanesjanové a poté i bývalé finalistce Anastasii Pavljučenkovové, čímž si vysloužila právo vyzvat ve finále Arynu Sabalenkovou.

O velkém úspěchu Muchové proti světové dvojce už bylo řečeno vše. Nejlépe to však na tiskové konferenci shrnula Sabalenková. "Moje soupeřka hrála neuvěřitelný tenis," řekla. Neuvěřitelné, to je to správné slovo. Protože kromě bojovnosti, s jakou zachránila mečbol a vrátila se ze stavu 2:5 ve třetím setu, je statistika naprosto přesvědčivá.

Velmi pozitivní poměr winnerů a nevynucených chyb (38/27), výborná úspěšnost na síti, a to s potřebou opatrností, i když jí vyhovuje hrát útočný tenis (21 vyhraných bodů z 28), a především skvělých 5/5 na brejkboly. To jsou čísla hodná hráčky nejlepší světové 10.

Může být Šwiateková poražena?

Pokud v sobotu odpoledne Muchová vyhraje, v TOP 10 určitě bude. Bylo by to pro ni vůbec poprvé. Musela by ale dokázat to, co se ještě nikomu jinému nepodařilo – porazit Šwiatekovou v grandslamovém finále.

Tři finále, tři vítězství světové jedničky, z toho dvě na Roland Garros. A v obou případech neměla Polka velké potíže. A přitom proti ní nestál jen tak někdo. Sofia Keninová byla v roce 2020 prvotřídní soupeřkou. Pokud jde o Coco Gauffovou, předloni byla na vzestupu a také ona vypadala dostatečně solidně na to, aby Šwiatekové dělala problémy.

Výsledek? 6:4, 6:1 v roce 2020 a 6:1, 6:3 o rok později. Obě poražené hráčky však podávaly více než 65 procent prvních míčů, avšak vytěžily z nich méně než 50 procet bodů. Šwiateková opakovaně dokazuje, že je neuvěřitelná obranářka.

Jedním z možných receptů na vítězství pro Muchovou je nutit soupeřku hrát na síti. To je jedna z mála oblastí, kde Polka není v pohodě. Na papíře je toho Češka schopná. Zvládá drop shot i delší výměny. Ve formě hrající Šwiatekové však málokterá hráčka dokáže odolat.

Vhodnou variantou je také co nejvíce měnit způsob hry a předvést poctivý antukový tenis. Polku je těžké fyzicky přehrát. Cesta by mohla vést přes rychlé tempo.

Klíčem však zřejmě bude zabránit polské hráčce dostat se do hry. Pokud pomineme její nedávný výpadek proti Rybakinové v Římě, od začátku sezony 2022 prohrála pouze dva zápasy, v nichž získala první set. Jakmile se Polka jednou rozjede, je prakticky nezastavitelná.

Muchová tedy bude mít jen několik málo příležitostí, aby zápas otočila ve svůj prospěch. Určitě je toho schopna, ale pověstný tlak prvního grandslamového finále může udeřit kdykoli. "Abych vyhrála, budu muset odehrát perfektní zápas a vydat ze sebe to nejlepší," shrnula na tiskové konferenci i sama Češka.

Přehled utkání Šwiateková – Muchová (15:00)