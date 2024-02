Návrat po pěti letech, Djokovič se opět představí na turnaji v Indian Wells

Novak Djokovič (36) by se měl příští měsíc vrátit do Indian Wells na BNP Paribas Open po pětileté pauze způsobené covidovými opatřeními a omezením cestování v USA. Vyplývá to z přihlášek, které ve středu zveřejnili organizátoři turnaje.

V mužské sestavě nechybí ani trojnásobný šampion z Indian Wells Rafael Nadal, který kvůli natrženému svalu vynechal úvodní grandslamový turnaj Australian Open. Dalším turnajem legendárního Španěla bude ATP 250 v Dauhá, který se uskuteční od 19. do 24. února.

Světová jednička Novak Djokovič, jehož poslední vystoupení v Indian Wells v roce 2019 skončilo vypadnutím ve třetím kole, bude usilovat o šestý titul z turnaje, který je považován za největší mimo čtyři grandslamové akce.

V roce 2020 bylo BNP Paribas Open zrušeno kvůli epidemii COVID-19 a Srb vynechal i další tři ročníky, protože Spojené státy nepustily do země neočkované cizince.

Mezi další hvězdná jména patří úřadující šampion Carlos Alcaraz, čerstvý vítěz Australian Open Jannik Sinner a Taylor Fritz, který se v roce 2022 stal prvním Američanem od Andreho Agassiho v roce 2001, který v Indian Wells triumfoval.

V ženském pavouku se k světové jedničce Ize Šwiatekové připojí šampionka Indian Wells z roku 2023 Jelena Rybakinaová, vítězka Australian Open Aryna Sabalenková a Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová.

Očekává se také návrat Naomi Ósakaové, šampionky z Indian Wells z roku 2018, a finalistky z roku 2019 Angelique Kerberové, která se po mateřské dovolené vrátí poprvé od roku 2022. Letošní ročník BNP Paribas Open je naplánován na 3. až 17. března.