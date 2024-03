Souboj Alcaraze se Zverevem přerušila invaze včel. Španěl pak neoblíbeného soupeře deklasoval

O velmi neobvyklé přerušení tenisového zápasu se v Indian Wells postaraly včely. Už po 9 minutách si řekly o pozornost během čtvrtfinále turnaje Masters mezi Carlosem Alcarazem (20) a Alexanderem Zverevem (26), neboť právě centrum Indian Wells Tennis Garden si vybraly pro rojení a tenisté i fanoušci museli téměř dvě hodiny čekat na obnovení zápasu. Ten pak jednoznačně ovládl španělský obhájce titulu, který zkušenějšího Němce smetl 6:3, 6:1 a oplatil mu porážky z posledních dvou střetnutí. O finále se utká s letos neporaženým Italem Jannikem Sinnerem (22).

Hrálo se pouhých 9 minut a Carlos Alcaraz se za stavu 1:1 a 15:0 připravoval na podání. V tu chvíli ale kolem něj začala kroužit spousta včel a podle agenta dokonce dostal i žihadlo. Stovky pro planetu velmi užitečného hmyzu obsadily Stadium 1 a včely se začaly rojit kolem tzv. Spider Cam.

Společně s Alexanderem Zverevem se rychle ukryli v šatnách a umpireový rozhodčí Mohamed Lahyani fanouškům na tribunách oznámil, že je zápas přerušen kvůli invazi včel. Pauza nakonec trvala 1 hodinu a 48 minut, během kterých se stal hrdinou místní včelař a prezident spolku Killer Bee Live Removal Lance Davis.

Bez ochranného obleku, nicméně s ledovým klidem včely z kamery zavěšené a pohybující se nad kurtem vysál a postaral se o další opatření, aby se tenisté mohli v klidu věnovat své práci. Mezitím si užíval své chvíle slávy a stihl se i fotit s fanoušky.

Po včelách a netradičním zpestření kurt ovládnul Alcaraz. Stačilo mu dalších pouze 70 minut, během kterých neoblíbeného německého soupeře přehrál jednoznačně 6:3, 6:1.

"Bylo to divné, nikdy jsem na kurtu něco takového neviděl. Když jsme utekli z kurtu a sledovali to v televizi, dost jsme se tomu smáli. Na tohle rozhodně nezapomenu," usmíval se po zápase Alcaraz. "Když jsem se podíval na oblohu, tak tam byly tisíce včel. Létaly ke mně, uvízly mi ve vlasech. Bylo to šílené," vrátil se k náletu včel.

Dvacetiletý Španěl po svém podání ztratil pouhých 6 ze 39 fiftýnů. A zatímco udělal jen 13 nevynucených chyb, Zverev jich měl na kontě dvojnásobek a trefil pouze devět winnerů.

Statistiky zápasu Alexander Zverev – Carlos Alcaraz Livesport

Alcaraz vyhrál s o šest let starším Zverevem teprve čtvrtý z devíti vzájemných soubojů. Porazit ho dokázal po dvou porážkách na loňském Turnaji mistrů a ve čtvrtfinále letošního Australian Open.

"Rozhodli jsme se znovu pro rozehrávku a když jsem se podíval kolem, včely tam už nebyly. Snad jen jedna, nebo dvě. Takže jsem se na to snažil nemyslet a jen jsem se soustředil na míček a na každý bod," komentoval Alcaraz druhou část utkání.

Španělský tenista dorazil do Indian Wells, kde loni získal jednu ze čtyř trofejí z podniků Masters 1000, dva týdny po zranění kotníku v Riu de Janeiro. Po úvodní ztrátě setu s Italem Matteem Arnaldim se rozjel a v následujících osmi setech ztratil dohromady už jen 16 gamů.

"Jsem teď vážně spokojený s úrovní své hry. Způsob, jakým využívám kurt, je pro mou hru velmi důležitý. Soupeř neví, co přijde. Posouvám se hluboko do kurtu a pro soupeře je to matoucí. To je můj styl, moje hra," pochvaluje si druhý hráč světa.

Jako obhájce titulu startuje vítěz 12 turnajů Alcaraz poosmé v kariéře a opět to dotáhl minimálně do semifinále. Zopakovat triumf z předchozí sezony může potřetí v kariéře a poprvé mimo domácí antuku. Zatím se mu to povedlo 'jen' loni v Barceloně a v Madridu.

Na triumf i finále dvojnásobný grandslamový šampion čeká už osm měsíců od loňského Wimbledonu. Letos vypadl ve čtvrtfinále Australian Open, v semifinále v Buenos Aires a v Riu de Janeiro kvůli zranění už po dvou gamech vzdal.

V Indian Wells je v semifinále třetí rok po sobě a stejně jako loni v něm narazí na Jannika Sinnera. Za posledních dvanáct měsíců s o dva roky starším Italem prohrál oba souboje (Miami 2023 a Peking 2023) a vzájemnou bilanci spolu mají vyrovnanou 4:4. Sinner ve čtvrtfinále přehrál Jiřího Lehečku a svou neporazitelnost protáhnul na 19 zápasů.

"Nevím, jak k zápasu přistoupím. On je teď bezpochyby nejlepším tenistou na světě. Hraje neuvěřitelně, letos ještě neprohrál. Baví mě sledovat, jak hraje. Bude to velmi náročný zápas a pro mě velká výzva," řekl Alcaraz.

O finále také Medveděv s Paulem

Druhou semifinálovou dvojici vytvořili finalista loňského ročníku Daniil Medveděv a domácí Tommy Paul (H2H 2:0). Osmadvacetiletý Rus ve čtvrtfinále porazil 7:5, 6:4 dánského mladíka Holgera Runeho, s nímž neztratil set ani ve třetím vzájemném střetnutí.

Šestadvacetiletý Paul ve čtvrtfinále podruhé v kariéře, poprvé po využití mečbolu a sérii čtyř porážek zdolal Nora Caspera Ruuda. Na domácí půdě zvítězil 6:2, 1:6, 6:3, vzájemnou bilanci upravil na 2:4 a postoupil do svého druhého semifinále na turnajích Masters 1000. Americký tenista v něm bude usilovat o největší finále.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Indian Wells