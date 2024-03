Rune po přežití mečbolu vyřadil předloňského šampiona Fritze, ve čtvrtfinále vyzve Medveděva

Holger Rune (20) na Masters 1000 v Indian Wells zdolal po odvrácení mečbolu 2:6, 7:6, 6:3 domácího šampiona z roku 2022 Taylora Fritze (26) a oplatil mu loňskou porážku z Miami. Ve čtvrtfinále dánský mladík vyzve loňského finalistu Daniila Medveděva (28), který si poradil s Bulharem Grigorem Dimitrovem (32). Další čtvrtfinálovou dvojici vytvořili Casper Ruud (25) a Tommy Paul (26).

Rune neměl ideální vstup do utkání. V prvním setu spáchal 15 nevynucených chyb a zahrál jen 5 winnerů. Od stavu 2:2 ztratil 20 ze 24 výměn a když na scoreboardu svítil nepříznivý výsledek 2:6 a 0:1, čelil brejkbolu. Dokázal ho však zlikvidovat a o podání už nepřišel. A to ani za stavu 4:5, kdy poslední brejkbol a zároveň mečbol odvrátil servisem na tělo.

Druhou sadu dánský tenista získal v tie-breaku, ve kterém ztratil jen dva míčky. Ve třetím dějství získal 20 z 23 fiftýnů po svém podání a jediný brejkbol ve čtvrté hře mu stačil k dokonání obratu. O šest let staršímu Fritzovi, který předloni v rodné Kalifornii získal svou nejcennější trofej a tři roky po sobě v Indian Wells nechyběl ve čtvrtfinále, oplatil rok starou dvousetovou porážku z Miami.

"Bylo to šílené. Jen jsem se snažil zůstat v zápase, bojovat a jít bod po bodu. Myslím, že na konci druhého setu se mi úžasně podařilo zvýšit úroveň své hry," komentoval Rune, který nakonec nastřílel 29 vítězných úderů. "On to měl v prvním a dlouho i ve druhém setu pod kontrolou. Jsem šťastný, že jsem bojoval a věřil, že v jednu chvíli najdu svůj rytmus," dodal sedmý hráč světa.

Dvacetiletý Rune v únoru po půlročních experimentech s trenéry, kdy měl v jednu chvíli v týmu hvězdné duo Severin Lüthi a Boris Becker, obnovil spolupráci s Francouzem Patrickem Mouratoglouem a od té chvíle vyhrál pět ze šesti zápasů. Pomalu se tak dostává z útlumu, ve kterém se topí od loňského vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Statistiky zápasu Taylor Fritz – Holger Rune. Livesport

V Indian Wells Rune postupem do čtvrtfinále už podruhé překonal své maximum, mezi osmičkou nejlepších na Masters je poprvé mimo Evropu. O místo v semifinále svede první vzájemný souboj na tvrdém povrchu s Medveděvem. Loni se s ním dvakrát utkal na antuce – zvítězil v Monte Carlu a prohrál ve finále dalšího Masters v Římě.

"Jsem hráč, který útočí. A je mi jedno, kde hraju, stejně budu ofenzivní. Proti Daniilovi to bude úplně jiný zápas než dnes. Myslím, že Fritz a Medveděv mají podobný jen servis, jinak jsou to dva zcela odlišní tenisté," uvedl vítěz čtyř turnajů ATP Rune. Naposledy triumfoval loni v dubnu na antuce v Mnichově.

Medveděv si v osmifinále poradil 6:4, 6:4 s letos velmi dobře hrajícím Bulharem Dimitrovem, kterému oplatil tři roky starou porážku ze stejné fáze turnaje i posledního střetnutí loni v pařížské hale Bercy a vzájemnou bilanci upravil na 7:3.

"Myslím, že celkově jsem hrál dobře. Byl to konzistentní výkon. Jsem rád, že jsem porazil tak dobrého soupeře. Proti Grigorovi je to vždy výzva a jsem šťastný, že jsem ho tentokrát dokázal překonat," komentoval Medveděv, jenž udělal jen 13 nevynucený chyb, zatímco o čtyři roky starší Bulhar jich měl na kontě 29.

Osmadvacetiletý Rus vyhrál všechny turnaje Masters 1000 na tvrdém povrchu (Miami, Cincinnati, Rogers Cup, Šanghaj, Paříž) právě kromě Indian Wells. Loni padl až ve finále s Carlosem Alcarazem.

Ruudovi se letos na hardu daří

Další čtvrtfinálovou dvojici ve středu zkompletovali Ruud a Paul (h2h 4:1). Pětadvacetiletý norský tenista zdolal 3:6, 7:6, 6:4 ve skvělé formě hrajícího francouzského veterána Gaëla Monfilse a poprvé na Masters v kalifornské poušti postoupil mezi osmičku nejlepších. Ruud letos na tvrdém povrchu vyhrál už 16 zápasů, více než za celý loňský rok.

Šestadvacetiletý Američan Paul v osmifinále porazil 6:4, 6:3 italského lucky losera Lucu Nardiho, který nedokázal navázat na senzační skalp Novaka Djokoviče, a počtvrté v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters 1000.

Už v úterý poprvé na turnaji Masters 1000 postoupil do čtvrtfinále český tenista Jiří Lehečka, který vyřadil Stefanose Tsitsipase a chystá se na letos neporaženého Itala Jannika Sinnera. Čtvrtou čtvrtfinálovou dvojici vytvořili Carlos Alcaraz a Alexander Zverev.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells