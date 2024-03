Ósakaová je zpátky v Indian Wells. Cítím se tu jako doma, říká bývalá světová jednička

Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová (26) prohlásila, že se na turnaji v Indian Wells cítí jako doma. Proč? Vrací se totiž na turnaj, kde získala svůj první titul WTA. Její úvodní soupeřkou bude ve čtvrtek večer kvalifikantka Sara Erraniová (36).

Poté, co japonská hráčka vynechala loňský ročník, protože byla na mateřské dovolené, byla potěšena, že se do Indian Wells vrátila s malou dcerkou v náručí. "Navíc je příjemné jen sednout do auta a moci sem dojet," řekla novinářům Ósakaová, která žije v Beverly Hills. "A vzala jsem s sebou dceru, cítím se tu trochu jako doma."

Po triumfu v Indian Wells v roce 2018 vyhrála Ósakaová později v témže roce US Open, což ji nasměrovalo k tomu, aby se stala jednou z nejznámějších a nejlépe placených sportovkyň světa.

Čtyřnásobná vítězka majorů v červenci porodila dceru Shai a poté, co vypadla v úvodních kolech letošního Australian Open a Abu Dhabi Open, se v únoru v Dauhá dostala do čtvrtfinále.

Přehled utkání Ósakaová – Erraniová (23:00)

Šestadvacetiletá tenistka uvedla, že je sice perfekcionistka, ale dodala, že se snaží nebýt na sebe příliš přísná, protože se po mateřské pauze rozkoukává. "Snila jsem o tom, čeho chci dosáhnout, a samozřejmě to nebyla prohra v prvním kole Australian Open. Ale musím být taky trochu realistka," řekla.

"Když jsem se v Dauhá dostala do čtvrtfinále, byla jsem opravdu šťastná. Ráda bych se dostala dál, ale teď jsem v první dvoustovce a z toho mám velkou radost," pokračovala.

Bývalá světová jednička dodala, že jí nedělá problém být nenasazená na turnaji WTA 1000, kde mají právě nasazené hráčky v prvním kole volno. "Když jsem tehdy vyhrála Indian Wells, nebyla jsem nasazená," řekla.