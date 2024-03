Sabalenkové se po triumfu v Melbourne nedaří. V Indian Wells končí v osmifinále na Navarrové

Aryna Sabalenková (25) po lednovém obhájení triumfu na Australian Open prohrála dva ze čtyř zápasů a druhý turnaj po sobě opouští nečekaně brzy. Na podniku WTA 1000 v Indian Wells světová dvojka a loňská finalistka nestačila už v osmifinále na domácí Emmu Navarrovou (22), která zvítězila 6:3, 3:6, 6:2, připsala si nejcennější skalp kariéry a postoupila do svého největšího čtvrtfinále. To by ji teoreticky mohlo vystřelit do TOP 20.

Aryna Sabalenková v lednu bez ztráty setu obhájila triumf na Australian Open, získala druhou trofej z grandslamu a ukončila osm měsíců dlouhé čekání na 14. titul, na dalších turnajích se jí ale nedaří.

V únoru v Dubaji ve svém úvodním vystoupení neudržela vedení proti Donně Vekičové a stejně málem dopadla i na dalším podniku WTA 1000 v Indian Wells. Američance Peyton Stearnsové sice před čtyřmi dny utekla ze čtyř mečbolů a následně si poradila ještě s Emmou Raducanuovou, na třetí soupeřce Emmě Navarrové už ale pohořela.

Sabalenková v prvním vzájemném souboji přestřílela o tři roky mladší Američanku na vítězné údery 38:22, jenže také spáchala o 20 nevynucených chyb více (34:14). Odvrátit dokázala pouze jeden z pěti brejkbolů a po necelých dvou hodinách prohrála 3:6, 6:3, 2:6.

"Letos jsem se na kurtech v Indian Wells necítila dobře. Snažila jsem se přizpůsobit, pracovali jsme na tom. Udělali jsme maximum a chtěla jsem tu bojovat o titul. Nevyšlo to, ale poučíme se," řekla zklamaná Sabalenková.

Statistiky zápasu Emma Navarrová – Aryna Sabalenková Livesport

Navarrová čelila hráčce TOP 10 teprve popáté v kariéře a podruhé ji dokázala porazit. Proti světové dvojce si připsala životní skalp, poprvé zdolala loni v San Diegu tehdejší devátou hráčku světa Mariu Sakkariovou. Právě Řekyně může být její příští soupeřkou, pokud si poradí s Francouzkou Diane Parryovou.

"V posledních letech jsem opravdu tvrdě pracovala, abych byla schopná hrát na této úrovni a konkurovat nejlepším hráčkám na světě. Dnes se to ukázalo, z výhry jsem nadšená," radovala se Navarrová.

Letos dvaadvacetiletá Američanka jako první tenistka zaznamenala 18 vítězství, tento týden ji může překonat už jen Iga Šwiateková (17 výher). Do čtvrtfinále postoupila poosmé v kariéře, z toho počtvrté v roce 2024. Poprvé si v něm zahrála teprve loni v květnu a nyní je mezi osmičkou poprvé na takto velké akci.

Dosud jediné finále si Navarrová zahrála na začátku sezony v Hobartu a na tasmánském ostrově ho hned přetavila v triumf. Zatímco ještě před rokem figurovala ve světovém žebříčku až na 128. místě, v pondělí by se teoreticky mohla prodrat premiérově do TOP 20.

Novou kapitolu své kariéry otevřela světová trojka a vítězka loňského US Open Coco Gauffová, která poprvé nehrála jako teenagerka. V den 20. narozenin americká tenistka smetla 6:0, 6:2 Belgičanku Elise Mertensovou a zaznamenala celkově již 158. výhru.

Gaufffová postoupila do celkově 13. čtvrtfinále na turnajích WTA 1000 (od roku 2009), čímž překonala rekord hráček do 21 let. Dosud se o něj dělila s Dánkou Caroline Wozniackou.

O místo v semifinále se Gauffová utká s Ruskou Darjou Kasatkinovou, nebo Číňankou Yue Yuan.

První dvě čtvrtfinálové dvojice vytvořily už v úterý světová jednička Šwiateková s bývalou nejlepší hráčkou světa Caroline Wozniackou a Marta Kosťuková s Anastasií Potapovovou.

Z hráček TOP 10 v soutěži zůstaly už jen tři zástupkyně. Ve čtvrtfinále jsou Šwiateková a Gauffová, doplnit je může Sakkariová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells