Sabalenková v prvním zápase po triumfu v Melbourne pohořela, v Dubaji padla s Vekičovou

Aryna Sabalenková (25) bez ztráty jediného setu obhájila triumf na lednovém Australian Open, ovšem na tisícovce v Dubaji skončila hned po prvním zápase, ačkoli vedla o set a brejk. Bývalá světová jednička podlehla 7:6, 3:6, 0:6 Donně Vekičové (27) a se svou neoblíbenou soupeřkou si zhoršila vzájemnou bilanci na 2:6. Chorvatka, která dosáhla na svůj první skalp TOP 10 od června, si o své premiérové čtvrtfinále na podnicích WTA 1000 zahraje se Soranou Cirsteaovou (33).

Aryna Sabalenková vstoupila do letošní sezony v Brisbane a ve finále schytala výprask od rivalky Jeleny Rybakinové. Na Australian Open se ovšem prezentovala lepší formou a bez ztráty jediného setu obhájila loňský triumf, dosáhla na svůj první titul od květnového Madridu a získala druhý grandslamový vavřín.

Na kurty se vrátila až po téměř měsíční pauze na probíhající tisícovce v Dubaji. Běloruska se ve Spojených arabských emirátech řadila k největším favoritkám, ovšem na druhém letošním podniku WTA 1000 ztroskotala překvapivě už po prvním zápase, když nestačila na Donnu Vekičovou a zhoršila si vzájemnou bilanci se svou neoblíbenou soupeřkou na 2:6.

Statistiky zápasu. Livesport

V předchozím souboji loni ve čtvrtfinále Australian Open bývalá světová jednička a aktuálně druhá hráčka pořadí dominovala a dvousetové vítězství mohla slavit i tentokrát. Místo toho ale poprvé od květnového vystoupení v Římě nezvládla vstup do turnaje.

Sabalenková se po vydřeném úvodním dějství, které získala poměrem 7:5 v tie-breaku, dostala do vedení 2:0 a měla brejkbol. Špatný odhad ji však stál game a nakonec i zápas. Favoritka pustila na síti prohoz Vekičové, jenže ten nakonec skončil v kurtu a Chorvatka se poté vybičovala k vynikajícímu výkonu.

Trojnásobná grandslamová finalistka naopak začala o něco více chybovat, ve zbytku utkání uhrála už jen jeden game a s turnajem se rozloučila potupným kanárem. Její výkon by na většinu soupeřek nejspíše stačil, ale proti fantasticky hrající Vekičové nemohla uspět.

Vekičová si připsala svůj první skalp TOP 10 od června a celkově čtrnáctý. Ve 27 letech zaútočí na své vůbec první čtvrtfinále na prestižních tisícovkách. Bývalá světová devatenáctka bude v osmifinále čelit Soraně Cirsteaové, s Rumunkou se střetne po téměř dvou letech a může s ní srovnat vzájemnou bilanci na 3:3.

"Je to velmi cenná výhra. Aryna měla výborný vstup do sezony, je to skvělá hráčka a dnes to byl velmi těžký zápas. Sice jsem ji předtím pětkrát porazila, ale ona vyhrála ten nejdůležitější souboj loni ve čtvrtfinále Australian Open. Ta porážka mě hodně bolela a věděla jsem, že tentokrát musím předvést svůj nejlepší tenis, abych vyhrála," řekla Vekičová na kurtu.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji