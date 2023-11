ŠESTKA: Česká daviscupová výzva, šlágry o vedení ve Francii i Itálii a norský válec bez fluoru

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 21. listopadu

Pardubice – Ilves Tampere

Suverénní lídr extraligy proti aktuálně druhému celku finské nejvyšší soutěže, který na první místo ztrácí jen bod. Na východě Čech se chystá atraktivní osmifinále hokejové Ligy mistrů. A třebaže mají k postupu blíž svěřenci Václava Varadi (první zápas vyhráli na ledě soupeře 3:1), Ilves není radno odepisovat. "Rysové" umějí zvlášť venku pořádně kousat – ze 16 utkání jich tam v této sezoně prohráli v základní hrací době jen dvě.

První úspěch slavili hned na úvod sezony právě v Pardubicích, kde zvítězili shodou okolností 3:1. A takového výsledku, který by jim zaručil postup do dalšího kola (tedy triumf alespoň o tři góly a víc) dosáhli z 12 výher v cizích arénách téměř v polovině případů (pětkrát). Radil a spol. doma sice padli v ročníku jen ve dvou duelech – ovšem právě s Ilvesem a nyní v neděli s Libercem. Finského soupeře neporazí, na postup jim to ale stačit bude.

Středa 22. listopadu

Česko – Austrálie

Čeští tenisté se po sedmi letech a poprvé v novém herním formátu probojovali do čtvrtfinále Davisova poháru. Tým těží ze vzestupu generace Jiřího Lehečky a Tomáše Macháče, kteří teprve nedávno minuli hranici 20 let, národní tým má budoucnost před sebou. I proto pro něj bude vyzrálejší Austrálie ještě neřešitelným problémem. Ačkoliv Češi v kvalifikaci vyhráli všechny zápasy, a to se střetli se Španěly či Srby (s Novakem Djokovičem jen ve čtyřhře).

Protinožci mají vysokou kvalitu. Ve dvouhře se opírají o světovou dvanáctku Alexe de Minaura a ve čtyřhře, která často po dvou vyrovnaných singlech rozhoduje, mají v Matthewu Ebdenovi a Maxi Purcellovi přední pár planety. Prvnímu patří v žebříčku čtvrté místo, oba spolu loni dobyli Wimbledon. Australané se loni v DC dostali až do finále, i letos míří vysoko. Češi je porazili z 10 vzájemných duelů jedinkrát, v cestě do elitního kvarteta je nezastaví.

Čtvrtek 23. listopadu

Los Angeles – Dallas

Klání předních celků Západní konference basketbalové NBA – šestých Lakers se čtvrtými Mavericks – má favorita v domácím týmu. I když celek kolem historicky nejlepšího střelce soutěže LeBrona Jamese zatím v sezoně dosáhl o výhru méně (osm a šest porážek) než Dallas (devět a pět porážek). Domácí jsou na své palubovce skvělí, když ze sedmi vystoupení nezvládli jediné. A hlavně mají lepší aktuální fazonu.

Z posledních šesti zápasů ztratili jediný, hosté jsou na tom téměř opačně, když z minulých čtyř vystoupení vydolovali jediný úspěch. Především pak mají Mavericks hodně propustnou obranu. Až na jednu výjimku inkasují v poslední době přes 120 bodů, to už pak na vítězství vyžaduje mimořádný střelecký výkon. Ne že by jej Dončič a spol. nebyli schopni, ovšem na slovinského tahouna dolehl mírný střelecký útlum. A jeho body scházejí.

Pátek 24. listopadu

Paris St. Germain – Monako

Francouzská liga se po reprezentační pauze rozjede ve velkém stylu, zápasem o první místo. Na něm se momentálně vyhřívá velkoklub z hlavního města, třetí Monako však ztrácí jen tři body. Navzdory hegemonii PSG se mu proti klubu z knížectví doma příliš nedaří. Z posledních čtyř vzájemných duelů jej porazilo jen jednou. Teď má ovšem jedinečnou šanci svou bilanci vylepšit.

Pařížané sice přišli v reprezentační pauze o tvořivého teenagera Warrena Zaire-Emeryho, jenž bude s poraněným kotníkem absentovat několik týdnů, zato však mohli sledovat další galakoncert skvěle vyladěného Kyliana Mbappého. Což je pro zápas s Monakem klíčová informace. Poslední čtyři výhry PSG nad svým mateřským klubem totiž režíroval právě on – postaral se o osm z 11 branek modročervených.

Sobota 25. listopadu

Smíšené štafety (Östersund)

Ve švédském Östersundu vypukne o víkendu nová biatlonová sezona, která vygraduje mistrovstvím světa v Novém Městě na Moravě. A fanoušci tohoto zimního dvojboje napjatě očekávají, jak zamíchá výsledky novinka v pravidlech, která zakazuje používání fluoru ve voscích. Na změnu jsou evidentně skvěle připraveni Norové, zbytek světa o poznání hůř. Například trenér českých mužů Michael Málek prohlásil, že jim nejde konkurovat.

Vyslovil se tak po testovacích závodech na sezonu, v níž Norové obsadili prvních 14 míst mezi muži a osm mezi ženami! Zdrcující dominance. Závodníci z ostatních zemí dojeli s odstupem několika minut… Mezi těmi, kdo létajícím suverénům čelil nejzdatněji, byla i Markéta Davidová. Pro ni sezona začíná smíšenou štafetou a oblíbeným vytrvalostním závodem, v němž se stala předloni světovou šampionkou. Nejméně na začátku sezony však potrvá norská nadvláda.

Neděle 26. listopadu

Juventus – Inter

V Turíně půjde o vedení v Serii A. Druhý Juventus je nyní o dva body zpět za Interem, v Itálii momentálně nejsou týmy s lepší formou. Zvlášť černobílí jsou na koni, získali pět zápasů v řadě a v posledních sedmi inkasovali jediný gól! V minulém kole se o něj asistencí přičinil Jakub Jankto z Cagliari. Inter je na tom obdobně, neprohrál devět utkání po sobě (dvakrát to bylo v Lize mistrů), přičemž z toho remizoval jen jednou.

Serii A jasně vládne ve všech parametrech – s 29 trefami má nejlepší útok, s pouhými šesti obdrženými góly (ve 12 zápasech) se chlubí nejpevnější obranu. Zatímco vítěze v duelu těžko hledat, velice pravděpodobné je, že se oba týmy gólově neprosadí. Od ledna 2015 se to ve vzájemném souboji v lize na stadionu v Turíně stalo pouze jednou. Předloňský výsledek 3:2 však ovlivnily tři penalty, červená karta a vlastní gól…