Krejčíková pokračuje v nejlepším turnaji na trávě. V Birminghamu si zahraje o dvě trofeje

Barbora Krejčíková (27) na podniku WTA 250 v Birminghamu už potřetí vylepšila své singlové maximum na trávě. Číňanku Lin Zhu (29) porazila 6:3, 6:2 a bez ztráty setu postoupila do svého jubilejního 10. finále. O druhý letošní a celkově 7. titul si nejvýše nasazená Češka zahraje v duelu bývalých vítězek French Open s Jelenou Ostapenkovou (26). Do finále navíc postoupila i ve čtyřhře.

Barbora Krejčíková po únorovém triumfu v Dubaji, kde porazila tři nejvýše postavené hráčky žebříčku a získala svou nejcennější trofej na tvrdém povrchu, prožila neúspěšné antukové jaro a vypadla z elitní desítky světového pořadí.

Na trávě dosud příliš oslnivých výsledků nezaznamenala, což mění tento týden na prvním přípravném turnaji před Wimbledonem. V Birminghamu nejvýše nasazená Češka neztratila ve čtyřech duelech ještě ani set a navíc postupně posouvá své výkony. Po Španělce Cristině Bucsaové a krajankách Tereze Martincové a Lindě Fruhvirtové si poradila i s Číňankou Lin Zhu.

V úvodním gamu sice Krejčíková přišla o podání, ziskem čtyř her v řadě ale skóre otočila. Další šanci na brejk už asijské soupeřce nenabídla a po hodině a půl zvítězila nad 39. hráčkou světa hladce 6:3, 6:2.

Sestřih zápasu Krejčíková – Lin Zhu. Livesport

"Dnes to by další těžký zápas. Bylo opravdu těžké hrát proti takové soupeřce, takže jsem velmi spokojená s tím, jak jsem to zvládla. Dokázala jsem být po celou dobu zápasu soustředěná, což na trávě musíte být. Zároveň mi fungovalo i podání," prohlásila v pozápasovém rozhovoru světová dvanáctka Krejčíková, jež si na ostrovech zajistila návrat do TOP 10.

Osmifinalistka předloňského Wimbledonu Krejčíková poprvé na zeleném pažitu vyhrál čtyři zápasy po sobě a postoupila do 10. finále ve dvouhře.

Pozápasový rozhovor Krejčíkové. Livesport

O celkově 7. titul si sedmadvacetiletá vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková zahraje v duelu členek současné druhé světové dvacítky s pařížskou šampionkou z roku 2017 Jelenou Ostapenkovou, s níž prohrála před měsícem na antuce v Římě a v celkové bilanci ztrácí 2:4.

Druhá nasazená Lotyška v semifinále zdolala 5:7, 6:2, 6:4 Anastasii Potapovovou a v Birminghamu tak zvládla i čtvrtý třísetový souboj. Na začátku týdne vyřadila i českou teenagerku Lindu Noskovou či americkou veteránku Venus Williamsovou.

Česká tenistka si singlové finále v Birminghamu zahraje již pošesté za posledních 10 let a devět konaných ročníků. Barbora Strýcová v letech 2014 a 2016 a Karolína Plíšková v roce 2015 na titul nedosáhly, jedinou českou šampionkou v 28leté historii soutěže, kterou ovládla například i legendární Němka Steffi Grafová, je vítězka z let 2017 a 2018 Petra Kvitová.

Podruhé ve finále obou soutěží

Krejčíková v sobotu navíc uspěla i v semifinále čtyřhry, ve které hraje poprvé s Martou Kosťukovou. Česko-ukrajinská dvojice porazila 6:3, 6:4 polsko-americké duo Bernarda Peraová a Magda Linetteová. Ve finále je čekají trojky Australanka Storm Hunterová a Američanka Alycia Parksová.

27letá rodačka z Ivančic postoupila do finále ve dvouhře i ve čtyřhře na jednom turnaji podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo na předloňském Roland Garros, na kterém nakonec slavila senzační double.

