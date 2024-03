Alcaraz přidal devátou výhru v řadě. Mám teď ze své hry ten nejlepší pocit, pochvaluje si

Světová dvojka Carlos Alcaraz (20) na Masters v Miami porazil hladce ve dvou setech italského kamaráda Lorenza Musettiho (22), vzájemnou bilanci vylepšil na 4:1 a udělal devátý z 12 kroků na cestě za zkompletováním Sunshine Double. Ve čtvrtfinále se předloňský šampion střetne s ve formě hrajícím Bulharem Grigorem Dimitrovem (32), s nímž poslední duel loni v Šanghaji prohrál. Mezi osmičkou nejlepších nechybí ani obhájce titulu Daniil Medveděv (28) či Alexander Zverev (26).

Carlos Alcaraz v předchozích dvou sezonách ovládl Indian Wells či Miami a letos má šanci vyhrát oba prestižní březnové podniky Masters 1000 během jednoho roku. Překonal už 9 z 12 překážek, po obhájení triumfu v Kalifornii na Floridě neztratil ještě ani set.

Po výhrách nad krajanem Robertem Carballésem a Francouzem Gaëlem Monfilsem si bez problémů poradil i s Lorenzem Musettim. O dva roky staršího italského kamaráda, který ho předloni připravil o triumf na antukové pětistovce v Hamburku, porazil 6:3, 6:3, potřetí v řadě s ním zvítězil bez ztráty setu a vzájemnou bilanci upravil na 4:1.

Sestřih zápasu Carlos Alcaraz – Lorenzo Musetti Livesport

Dvacetiletý Španěl si v závěru utkání podobně jako proti Monfilsovi neodpustil ztrátu podání, ale znovu ho to příliš trápit nemuselo. Tenis si opět naplno užíval a se soupeřem divákům nabídli řady krásných tenisových momentů.

"Vím, že jeho stylem je hra odzadu s rotací. Snažil jsem se ho nenechat cítit se na kurtu pohodlně. Snažil jsem se hrát svou hru, trefovat agresivně své údery, chodit k síti a hrát dropshoty. Myslím, že jsem si vedl docela dobře, se svým výkonem jsem spokojený," komentoval Alcaraz, kterých získal 18 z 22 bodů po náběhu k síti.

Statistiky zápasu Carlos Alcaraz – Lorenzo Musetti Livesport

"Nevím, jestli teď hraju svůj nejlepší tenis, ale každopádně mám ze své hry nejlepší pocit. Na kurtu se cítím skvěle, nejsem zraněný a nemyslím na kotník. Cítím se nejlépe od loňského léta," pochvaloval si Alcaraz, který před dvěma týdny v Indian Wells slavil první triumf od červencového Wimbledonu. Svou neporazitelnost protáhl na devět zápasů, přitom před pěti týdny na antuce v Riu de Janeiro si bolestivě podvrtl kotník a neprožíval povedený vstup do sezony.

Ovládnout Indian Wells i Miami během jedné sezony a zkompletovat prestižní Sunshine Double dokázalo dosud jen sedm tenistů. Alcaraz má tento týden šanci dostat se do společnosti Jima Couriera, Michaela Changa, Peta Samprase, Marcela Riose, Andreho Agassiho, Rogera Federera a Novaka Djokoviče.

Druhý hráč světa Alcaraz, jenž pomýšlí na zisk šesté trofeje z podniků Masters 1000, se ve čtvrtfinále utká s Grigorem Dimitrovem. S o 12 let starším Bulharem vede ve vzájemné bilanci 3:1, ale poslední duel loni na podzim v Šanghaji prohrál.

Dimitrov udolal 3:6, 6:3, 7:6 Huberta Hurkacze, s nímž vyhrál i pátý vzájemný zápas, z toho čtvrtý na turnaji Masters 1000 po třísetové bitvě. Již potřetí rozhodl o svém vítězství až v tie-breaku rozhodující sady. Na Floridě mu pomohl i sporný moment ze závěru utkání, kdy Hurkacz přišel o bod kvůli zřejmě lehkému dotyku se sítí.

Někdejší vítěz Turnaje mistrů Dimitrov v dosud nepříliš oblíbeném Miami překonal své maximum z let 2012 a 2016 a zkompletoval čtvrtfinále na všech devíti podnicích Masters.

"Konečně! Věděl jsem, že mi to poslední čtvrtfinále chybí. Tenhle turnaj byl pro mě jako kryptonit. Jsem šťastný, že jsem se udržel v zápase. Hubi je choulostivý soupeř a úžasný člověk. Byla to náročná bitva," řekl bývalý třetí hráč světa Dimitrov, který se přibližuje návratu do TOP 10. V té figuroval naposledy v roce 2018.

Daniil Medveděv vyhrál s Dominikem Köpferem souboj na US Open 2019 i o dva roky později na stejném turnaji a pokaždé se nakonec dostal do finále. Ruský favorit šel ve střetnutí v Miami jako první do brejku, ale nedokázal ho potvrdit a úvodní dějství nakonec získal až v tie-breaku, ačkoli v něm prohrával 0:4.

Bývalý lídr žebříčku však získal sedm z následujících osmi bodů a soupeře tím definitivně zlomil. Německý tenista nedokázal ve druhé sadě nijak vzdorovat a od rodáka z Moskvy schytal potupného kanára. Bývalý šampion US Open slavil svou 350. kariérní výhru na nejvyšším okruhu.

Medveděv ve své kariéře posbíral už 20 titulů, ovšem každý má z jiného města. Během první půlky loňské sezony posbíral pět trofejí a na další čeká od květnového Říma. V aktuálním roce absolvuje teprve čtvrtý turnaj, po zdrcující porážce ve finále Australian Open z 2:0 na sety zakončil obhajobu triumfu v Dubaji už v semifinále a na úvodním Masters sezony v Indian Wells prohrál finále s Carlosem Alcarazem.

V Miami ztratil ve všech třech zápasech shodně šest gamů a čtvrtým rokem po sobě postoupil do čtvrtfinále. V obhajobě titulu a uchování naděje na to, že bude poprvé v kariéře dvakrát triumfovat v jednom dějišti, bude pokračovat proti Nicolásovi Jarrymu.

Chilan porazil 7:6, 6:3 ve formě hrající světovou osmičku a bývalého finalistu Caspera Ruuda, upravil svou bilanci s hráči TOP 10 na 9:11 a vyrovnal své maximum na akcích Masters. Proti Medveděvovi bude usilovat o své největší semifinále.

Fábián Marozsán v Miami poprvé porazil dva hráče TOP 10 během jednoho turnaje. Světovou desítku Australana Alexe de Minaura zdolal 6:4, 0:6, 6:1, navázal na skalp Holgera Runeho, aktivní bilanci s členy elitní desítky vylepšil na 4:1 a svou fantastickou bilanci na akcích Masters 1000 vyšperkoval na 14:3.

O své největší semifinále se 24letý Maďar, který všechny čtyři starty na tisícovkách proměnil minimálně v osmifinále, utká s Alexanderem Zverevem. Německý finalista z roku 2018 v nočním zápase porazil v repríze finále olympijského turnaje v Tokiu 2021 Karena Chačanova po setech 6:1, 6:4 a zkompletoval osmičku čtvrtfinalistů.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami