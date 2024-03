Macháč zakončil životní turnaj ve čtvrtfinále, v Miami ztroskotal až na Sinnerovi

Tomáš Macháč (23) se teprve druhým letošním přemožitelem Jannika Sinnera (22) nestal a další cenný skalp v Miami nepřidal. Na Masters 1000 na Floridě ve svém největším čtvrtfinále kariéry světové trojce pár desítek minut statečně vzdoroval, výrazně potrápit italského favorita ale nedokázal a prohrál 4:6, 2:6.

Tomáš Macháč v Miami startoval teprve potřetí v kariéře na turnaji ATP Masters 1000 a díky premiérovému skalpu hráče TOP 10 Andreje Rubljova či vítězné bitvě s trojnásobným grandslamovým šampionem Andym Murraym třikrát překonal své maximum. Ve svém největším čtvrtfinále už ale čelil letos nejúspěšnějšímu hráči světa Janniku Sinnerovi a Ital byl nad jeho síly.

Třiadvacetiletý Macháč v úvodu zareagoval na ztracený servis a vyrovnal na 1:1. Za stavu 3:3 ale přišel o podání po boji podruhé, Sinner postupně nacházel recept na méně známého soupeře a odpor českého tenisty zlomil. Na servisu byl téměř bezchybný, na returnu byl nebezpečný a po hodině a půl zvítězil 6:4, 6:2.

Sestřih zápasu

Sestřih utkání Macháč – Sinner. Livesport

"Nikdy jsem s ním nehrál, tak jsem nevěděl, co od zápasu očekávat. Neměl jsem jeho hru načtenou, tak jsem chvíli zjišťoval, co by mohlo fungovat. Skóre možná trochu mate, protože to bylo vcelku vyrovnané, ale lépe jsem zvládal ty big pointy," komentoval Sinner.

Pod neustálým tlakem hrající Macháč spáchal 31 nevynucených chyb a zahrál jen 12 vítězných úderů, o čtyři méně než o rok mladší Ital.

Statistiky zápasu Tomáš Macháč – Jannik Sinner Livesport

Macháč hrál čtvrtfinále na okruhu ATP počtvrté v kariéře a poprvé mimo turnaje nejnižší kategorie ATP 250. Na semifinále předtím nedosáhl ani v Houstonu 2023, Stockholmu 2023 a Marseille 2024.

Po své dosud nejpovedenější akci berounský rodák vstoupí do antukového jara už jako člen TOP 50. Příští týden v marocké Marrákeši se oproti původním plánům nepředstaví, po krátkém odpočinku se bude chystat na kvalifikaci dalšího podniku Masters v Monte Carlu.

Sinner vyhrál 33 z posledních 35 zápasů. Letos jako první zaznamenal 20 výher, jedinou porážku utrpěl s Carlosem Alcarazem. V Miami startuje počtvrté v kariéře a navázat může na finále z let 2021 a 2023. Letos si o něj zahraje v odvetě za porážku loňského souboje o titul s Daniilem Medveděvem z Ruska, nebo s Chilanem Nicolasem Jarrym.

"Mám tenhle turnaj moc rád. Zahrál jsem si tady své první finále na Masters a je příjemné tu být zase mezi čtyřmi nejlepšími. Fyzicky se cítím dobře, nejsem unavený a těším se na další zápas," dodal Sinner.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami