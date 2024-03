Macháč dalším českým katem Rubljova, v deštivém Miami si připsal první skalp hráče TOP 10

Jakub Menšík (18), Jiří Lehečka (22) a teď i Tomáš Macháč (23). Andrej Rubljov (26) ztroskotal už na třetím ze čtyř posledních turnajů během 29 dní na raketě českého mladíka. Macháč si na světovou šestku vyšlápl po šestihodinovém čekání kvůli dešti v Miami, kde zvítězil bez ztráty servisu 6:4, 6:4, na sedmý pokus si připsal premiérový skalp člena TOP 10 a poprvé postoupil do 3. kola turnaje Masters 1000. V něm vyzve dvojnásobného šampiona Brita Andyho Murrayho, nebo Argentince Tomáse Martína Etcheverryho.

Tomáš Macháč a Andrej Rubljov čekali na začátek prvního vzájemného zápasu kvůli dešti dlouhých šest hodin. V lepším rozpoložení se pak na kurtu prezentoval český hráči, který odskočil do vedení 6:4 a 3:1 a náskok už nepustil.

V závěru sice Macháč musel dvakrát bojovat o game při svém servisu přes brejkbol, jednou však trefil přímý bod z podání, podruhé si došel pro vítězný úder a po 65 minutách hry zvítězil 6:4, 6:4.

Macháč čelil soupeři z TOP 10 posedmé v kariéře a po nezdarech proti Matteu Berrettinimu, Daniilu Medveděvovi, Casperu Ruudovi, Novaku Djokovičovi, Stefanosi Tsitsipasovi a Hubertu Hurkaczovi se dočkal prvního vítězství. Dosud jediný skalp hráče TOP 20 zaznamenal v lednu na Australian Open proti Francesi Tiafoemu.

Šestý hráč světa Rubljov se s českým soupeřem utkal potřetí během posledních 29 dní a stejně jako proti Jakubu Menšíkovi a Jiřímu Lehečkovi opustil kurt se sklopenou hlavou. Navíc znovu neuhrál jediný set a nezaznamenal jediný brejk.

Statistiky zápasu Andrej Rubljov – Tomáš Macháč Livesport

"Zeptal jsem se Jakuba na nějaké informace poté, co ho porazil v Dauhá. Jemu je 18 let, hraje dobře a všichni se teď prosazujeme. Vzájemně nám to pomáhá vidět, že tyhle kluky můžeme porážet," řekl Macháč k českým úspěchům. "Po tak dlouhém dni je teď těžké cítit nějaké emoce. Ale hrál jsem velmi dobře a jsem šťastný za výhru," dodal.

Na turnaji Masters 1000 startuje potřetí v kariéře a poprvé mimo Indian Wells. Opět přešel přes úvodního soupeře a v Miami, kde začal výhrou nad domácím teenagerem Darwinem Blanchem, je poprvé ve třetím kole.

O své největší osmifinále si rodák z Berouna, který si letos v Melbourne zahrál poprvé ve třetím kole grandslamu a v únoru v Marseille slavil ve čtyřhře první titul na okruhu ATP, zahraje s dvojnásobným šampionem Britem Andym Murraym, nebo Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym.

V sobotu, pokud to počasí a nahuštěný program dovolí, do turnaje vstoupí Jiří Lehečka. Nasazený Čech, který měl v úvodním kole volný los, se o postup mezi 32 nejlepších utká s Australanem Alexeiem Popyrinem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami