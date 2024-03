Macháč porazil Wawrinku i v Indian Wells, Menšík úspěšně zahájil svůj debut na Masters

Tomáš Macháč (23) znovu po pěti měsících našel recept na bývalou světovou trojku a trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku (38). Na úvod prestižního turnaje v Indian Wells zdolal švýcarského veterána 7:6, 4:6, 6:2. Úspěšný debut na podnicích ATP Masters 1000 zapsal Jakub Menšík (18), který po setech 6:3, 6:4 potvrdil roli favorita proti kvalifikantovi Seong Chan Hongovi (26).

Tomáš Macháč porazil Stana Wawrinku poprvé loni v říjnu v hale ve Vídni a nyní si na vítěze tří různých grandslamů vyšlápl i na Masters v Indian Wells, byť tentokrát musel do tří setů. Po 2 hodinách a 4 minutách hry zvítězil 7:6, 4:6, 6:2.

V prvním setu Macháč otočil z 1:3 na 5:4 a podával na zisk sady, nakonec ji ale vyhrál až v tie-breaku. V úvodu druhého dějství přišel čistou hrou o podání, nevypracoval si jediný brejkbol a musel do třetího setu. Přestože nepotvrdil brejk na 2:0, o patnáct let staršímu sokovi sebral servis ještě dvakrát a ziskem osmi fiftýnů v řadě zápas uzavřel.

"Bylo důležité hrát proti tak skvělému soupeři vyrovnaně a užívat si to. Hrát proti Stanovi je vždy čest a zábava. Druhý set mi moc nevyšel a jsem moc rád, že jsem se do toho pak znovu dostal a nakonec to zvládnul," řekl Macháč v pozápasovém rozhovoru na kurtu. V duelu trefil o jeden vítězný úder více a především spáchal o 20 nevynucených chyb méně.

Macháč si předloni v Indian Wells odbyl premiéru na turnajích Masters 1000 a jako kvalifikant se dostal do druhého kola. Před rokem kvůli chřipce nestartoval. Na druhý start na akcích této kategorie si tak musel dva roky počkat, znovu však odstartoval vítězstvím.

Třiadvacetiletý rodák z Berouna od loňského podzimu pokračuje ve velmi dobrých výkonech, které ho v živém žebříčku posunuly již do TOP 60. Letos vyhrál 10 z 15 zápasů. Ve druhém kole narazí na Francouze Adriana Mannarina (h2h 0:0).

Jakub Menšík měl pomalejší vstup do svého premiérového zápasu na turnajích Masters, ale nakonec roli favorita proti kvalifikantovi Seong Chan Hongovi potvrdil. Talentovaný teenager získal od stavu 1:3 sedm gamů v řadě a nepříznivý vývoj otočil.

Vypadalo to na hladký postup, nicméně český mladík musel řešit ještě několik komplikací. Ve čtvrté hře druhé sady likvidoval tři brejkboly, o dva gamy později čelil další hrozbě a v osmé hře o náskok brejku přišel. Ztracený servis si ovšem vzal okamžitě zpět a duel s Jihokorejcem dopodával.

V hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu startuje popáté v kariéře a i z Indian Wells, kde měl původně hrát kvalifikaci, ovšem dostal divokou kartu do hlavní fáze, bude odjíždět s alespoň jednou výhrou.

Na loňském US Open zazářil postupem z kvalifikace do třetího kola, ve druhém kole letošního Australian Open sehrál pětisetovou bitvu s Hubertem Hurkaczem, v Dauhá zazářil postupem do finále a skalpy Andreje Rubljova či Andyho Murrayho a zajistil si debut v TOP 100 žebříčku a v Dubaji po vyčerpávajícím programu vzdal rozehrané utkání druhého kola.

O pokračování svého debutu na prestižních tisícovkách bude pokračovat soubojem s nasazenou šestnáctkou Benem Sheltonem (h2h 0:0). Domácího zástupce, který loni prošel do čtvrtfinále na Australian Open a do semifinále na US Open, vyzve poprvé.

Třetí český zástupce Jiří Lehečka má v prvním kole volno, neboť se jako poslední vešel mezi nasazené. Do akce tak zasáhne až soubojem s domácím Brandonem Nakashimou (h2h 1:0), s nímž předloni dvakrát včetně finálového duelu prohrál na Next Gen ATP Finals, ale loni v Torontu ho v prvním souboji na hlavním okruhu udolal v tie-breaku třetího setu.

