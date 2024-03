Sinnera čeká třetí útok na první triumf v Miami, Dimitrov se pokusí završit parádní jízdu

V rámci nedělního programu Miami Open poznáme mužského šampiona letošního ročníku. Jannik Sinner (22) je ve finále floridské tisícovky už potřetí, neuspěl v něm před třemi lety ani loni. Grigor Dimitrov (32) může zapsat už svůj třetí skalp TOP 5 na turnaji, finále na Masters si zahraje teprve potřetí v kariéře a bude bojovat o druhou trofej z těchto prestižních podniků.

Grigor Dimitrov se po životní sezoně 2017 až do začátku loňského roku ohromně trápil, ovšem loni znovu nastartoval svou kariéru a letos hraje ve vynikající formě. Možná by mohl v aktuálním roce prožít ještě lepší sezonu než před sedmi lety. Vzestup bývalého třetího hráče světa je jedním z nejoblíbenějších tenisových příběhů posledních měsíců.

Dvaatřicetiletý Bulhar si na probíhajícím Masters v Miami zajistil, že se poprvé od roku 2018 objeví v TOP 10 žebříčku. Na dvou z posledních tří tisícovek se dostal do finále, v listopadu v pařížské hale podlehl ve dvou setech Novakovi Djokovičovi. Pro srovnání je dobré zmínit, že při úvodních 91 startech na turnajích Masters (od roku 2008 do října 2023) uhrál jen jedno finále, v Cincinnati 2017 v něm porazil Nicka Kyrgiose.

V pátečním semifinále přerušil sérii sedmi porážek s Alexanderem Zverevem a už ve třetím zápase v řadě přehrál člena TOP 10 pořadí. Skalpem německé jedničky navázal na vítězství nad bývalými šampiony Hubertem Hurkaczem a Carlosem Alcarazem. Teprve potřetí v kariéře porazil tři zástupce elitní desítky na jednom turnaji a v obou předchozích případech bral titul, konkrétně v Brisbane 2017 a v témže roce na Turnaji mistrů.

Bývalý juniorský šampion US Open a Wimbledonu měl vždy obrovský talent i potenciál. Ten však nenaplnil, a to i kvůli dominanci členů Big Four. Rodák z Chaskova ale prožívá velmi povedenou "druhou část kariéry" a díky němu bude v pondělí v TOP 10 zase figurovat hráč praktikující jednoručný bekhend.

Jeho kariéra asi bude navždy hodnocená jako podprůměrná, pokud nezíská alespoň jeden grandslamový titul. Na kontě však nemá ani grandslamové finále. Triumf v Miami by byl jistě další výraznou vzpruhou. Po cestě do finále vyřadil tři hráče, kteří vlastní minimálně dva tituly z podniků Masters, a dva grandslamové vítěze. Ve finálových duelech na nejvyšším okruhu má negativní bilanci 9:10, letos v lednu v Brisbane získal první titul od Turnaje mistrů 2017.

Vizitka Grigora Dimitrova. Livesport

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Marseille (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)

Bilance: 20:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 14:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:1 (kariérní 40:85)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 1:1)

Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 9:10)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Dimitrov – Miami Open

Kariérní bilance: 16:12

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Indian Wells (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Tabilo (6:7, 7:6, 6:2), Hanfmann (6:1, 6:0), (8) Hurkacz (3:6, 6:3, 7:6), (1) Alcaraz (6:2, 6:4), (4) Zverev (6:4, 6:7, 6:4)

Jannik Sinner přišel po porážce s Carlosem Alcarazem před dvěma týdny v semifinále Masters v Indian Wells o letošní neporazitelnost, ačkoli v úvodním setu dominoval. V Miami však potvrzuje, že nadále disponuje famózní formou. Tu znovu ukázal v semifinále, když v repríze loňského finále deklasoval obhájce titulu Daniila Medveděva. Chybující ruské jedničce povolil pouhé tři gamy a od začátku do konce utkání měl jasně navrch.

Po skončení loňského US Open hraje v životní formě a je nejlepším hráčem na tour. Výsledky i výkony 22letého Itala v posledních měsících jsou celkem překvapivé, protože se celou kariéru často trápil zdravotně a měl potíže porážet nejlepší tenisty v těch nejdůležitějších zápasech. Nyní má však bilanci 13:2 z posledních 15 soubojů se zástupci TOP 10, v letošní sezoně zvládl 21 z 22 duelů a na Australian Open získal první grandslamový titul.

Jeho aktuální forma připomíná parádní fazónu jeho rivala Alcaraze během sezony 2022 a úvodní půlky loňského roku. Španěl v tomto období posbíral dva grandslamové vavříny a několik trofejí z akcí Masters a rodák z Innichenu by mohl vynikající formu využít podobným způsobem. Momentálně vlastní jen jeden titul z Masters, na tisícovkách kraloval pouze loni v srpnu v Torontu.

Na Miami Open se mu daří náramně, nicméně pokaždé z tohoto dějiště odjížděl zklamaný. Finále si zahraje už potřetí, před třemi lety v něm podlehl outsiderovi Hubertovi Hurkaczovi a loni Medveděvovi, pokaždé neuspěl ve dvou těsných setech. Mezitím vzdal čtvrtfinálové utkání s Franciscem Cerúndolem.

Ve finálových zápasech na nejvyšší tour má famózní úspěšnost 12:4, dva ze čtyř nezdarů zaregistroval právě v Miami a ten poslední loni na Turnaji mistrů proti Novakovi Djokovičovi. Pokud by v neděli svou finálovou bilanci vylepšil, odsunul by z druhého místa světového pořadí Alcaraze a vylepšil své žebříčkové maximum.

Vizitka Jannika Sinnera. Livesport

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 21:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 16:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 7:1 (kariérní 47:36)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 1:2)

Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 12:4)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – Miami Open

Kariérní bilance: 18:3

Nejlepší výsledek: finále (2021, 2023-24)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve finále: 0:2

Generálka: Indian Wells (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Vavassori (6:3, 6:4), (25) Griekspoor (5:7, 7:5, 6:1), O'Connell (6:4, 6:3), Macháč (6:4, 6:2), (3) Medveděv (6:1, 6:2)

Vzájemná bilance

Sinner vede 2:1. Dimitrov může se svým nejlepším tenisem porazit kohokoli na tour a ve své kariéře sehrál řadu bitev s legendární Big Three. V těchto podmínkách se tak určitě může měřit i s rozjetým Sinnerem. Italský mladík však disponuje vynikající formou a obrovským sebevědomím, takže bude pro o 10 let staršího Dimitrova velmi těžké ho zastavit.

Do nedělního finále Miami Open se neprobojoval obhájce titulu Daniil Medveděv ani nejvýše nasazený Carlos Alcaraz a nakonec ho obstarají jediní dva hráči, kteří v letošní sezoně posbírali 20 a více vítězství na hlavním okruhu. V aktuálním roce odehráli oba aktéři už dvě finále, Sinner má na kontě o jednu výhru více a o tři porážky méně než Dimitrov.

Nedělní program

STADIUM (od 18:30)

1. Keninová/Matteková-Sandsová (USA) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)

2. Dimitrov (11-Bulh.) - Sinner (2-It.) / nejdříve ve 21:00 SELČ

