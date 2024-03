Dvě překvapení v Miami. Světová jednička Šwiateková i Gauffová končí už v osmifinále

Turnaj WTA 1000 v Miami v pondělí přišel o světovou jedničku i trojku a po osmifinálovém kole jsou ve hře už jen tři hráčky TOP 10. Polská šampionka z roku 2022 Iga Šwiateková (22) prohrála 4:6, 2:6 se světovou šestnáctkou Jekatěrinou Alexandrovovou (29) a podruhé v kariéře Sunshine Double nezkompletuje. Domácí Coco Gauffová (20) nestačila 3:6, 6:1, 2:6 na trápící se Caroline Garciaovou (30). V obhajobě loňského finále naopak pokračuje Jelena Rybakinová (24), jedna z největších favoritek přehrála 6:3, 7:5 domácí Madison Keysovou (29) a připsala si již 20. letošní vítězství.

Iga Šwiateková se do Miami vrátila poprvé od předloňského triumfu a jako čerstvá šampionka z Indian Wells. Po úvodní drtivé výhře nad Camilou Giorgiovou otočila souboj s Lindou Noskovou, o druhý obrat během dnů se však postarat nedokázala. S Jekatěrinou Alexandrovovou prohrála 4:6, 2:6.

Polská favoritka si během zápasu vypracovala jediný brejkbol, který v sedmé hře za stavu 2:4 nevyužila. V prvním setu proti aktivně hrající soupeřce spáchala 16 nevynucených chyb a trefila jen 8 winnerů. Ve druhém dějství zahrála dokonce jen tři vítězné údery, prohrála pět gamů v řadě a po necelé hodině a půl musela soupeřce pogratulovat.

Dvaadvacetiletá Šwiateková se s o sedm let starší Ruskou utkala popáté a jen před měsícem v Dauhá s ní neztratila set. Nyní po sérii tří výher utrpěla druhou porážku, poprvé neuspěla před třemi lety na Gippsland Trophy v Melbourne rovněž po setech 4:6, 2:6.

"Už jsme spolu několik zápasů odehrály a bylo to i na tři sety. Myslím, že párkrát jsem byla blízko výhře, ale zároveň daleko. Vyhrát nad Igou je samozřejmě skvělý pocit. Nejsem si jistá, zda je to překvapení, ale na kurtu jsem tvrdě makala a vyplatilo se," radovala se Alexandrovová.

Statistiky zápasu Iga Šwiateková – Jekatěrina Alexandrovová Livesport

Alexandrovová soupeřku přestřílela na vítězné údery 31:11, obě tenistky přitom udělaly 27 nevynucených chyb. Porazit Šwiatekovou na turnaji WTA 1000 bez ztráty podání dokázala jako teprve třetí v historii po Ons Jabeurové (Cincinnati 2021) a Světlaně Kuzněcovové (Dauhá 2020).

"Jen jsem se snažila tlačit více do kurtu a míčky rychle vracet, aby neměla příliš času. Když se to daří, tak to funguje. A dnes to fungovalo," usmívala se 16. hráčka světa Alexandrovová po premiérovém skalpu světové jedničky. "Jsem tu podruhé v řadě ve čtvrtfinále, porazila jsem Igu a poprvé jsem porazila světovou jedničku. Všechny ty tři věci jsou pro mě výjimečné."

Šwiateková v 25. zápase sezony prohrála teprve potřetí, předtím neuspěla jen proti Noskové a Anně Kalinské. Přišla tak o šanci stát se teprve druhou ženou v historii, která podruhé v kariéře zkompletuje Sunshine Double - legendární Němce Steffi Grafové se to povedlo v letech 1994 a 1996.

"Samozřejmě jsem zklamaná, protože jsem čekala, že v Miami budu hrát lépe. Ale ona (Alexandrovová) dnes odehrála skvělý zápas a byla lepší hráčkou. Neměla jsem čas číst její servis a byla jsem trochu nesvá, když se mi nedařilo míčky returnovat," hodnotila Šwiateková.

Alexandrová postupem do čtvrtfinále obhájila loňský výsledek. O místo v semifinále se devětadvacetiletá Ruska utká s domácí světovou pětkou Jessicou Pegulaovou (H2H 0:1), která si poradila s krajankou Emmou Navarrovou a poprvé v sezoně vyhrála tři zápasy na jednom turnaji. Třicetiletá Američanka v Miami zaútočí na semifinále třetí rok po sobě.

Coco Gauffová hraje od loňského léta v životní formě. Před soubojem s trápící se Caroline Garciaovou vyhrála na domácí půdě 22 z posledních 23 zápasů, což zahrnuje první triumf na WTA 500 (Washington), WTA 1000 (Cincinnati) i na grandslamech (US Open). Do utkání s Francouzkou šla logicky jako jednoznačná favoritka.

Zápas nabídl průběh jako na horské dráze. Všechny tři sety byly celkem rychlé a měly jednoznačný průběh. Jako první udeřila Garciaová, která si vypracovala náskok 3:0 a už ho nepustila. Ve druhé sadě však dominovala Gauffová a soupeřce povolila jen jeden game. Klíčový moment přišel hned v úvodním gamu rozhodujícího setu, Garciaová v něm odvrátila všechny čtyři brejkboly a pak už na kurtu navzdory problémům s pravou paží opět kralovala.

Statistiky zápasu. Livesport

Garciaová během druhé poloviny sezony 2022 znovu nastartovala svou kariéru a slavila čtyři triumfy, včetně těch na tisícovce v Cincinnati a na Turnaji mistryň. Poté však spadla do další krize zahrnující sedm nezdarů v řadě proti hráčkám TOP 10. Momentálně se nachází až na 27. místě žebříčku a teprve až v Miami si zahraje první letošní čtvrtfinále.

Gauffová nejspíše nebude hodnotit vystoupení na domácích akcích WTA 1000 pozitivně. Před dvěma týdny v Indian Wells nepotvrdila roli favoritky proti Marie Sakkariové v semifinále a v Miami neprošla do čtvrtfinále ani při svém pátém startu v tomto dějišti.

Coco Gauffová v Miami překvapivě skončila už v osmifinále Profimedia

Bývalá světová čtyřka Garciaová se až ve 30 letech dočkala svého vůbec prvního čtvrtfinále na březnových amerických podnicích WTA 1000. V minulosti si osmifinále zahrála čtyřikrát v Indian Wells a jednou tady v Miami a ani jednou neprošla dál. Letos ovšem na Floridě chytla skvělou formu, v předchozím kole vyřadila další grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou.

Ve čtvrtfinálové fázi narazí na domácí Danielle Collinsovou. Američanka vstoupila do turnaje prohranou úvodní sadou, ovšem od té doby suverénně vyhrála všech osm setů. Bývalá finalistka Australian Open, která letos ukončí kariéru, v osmifinále smetla 6:3, 6:2 loňskou semifinalistku Soranu Cirsteaovou a zaútočí na své první semifinále v probíhající sezoně.

Jelena Rybakinová potřebovala v úvodních dvou zápasech na letošním Miami Open všechny tři sety proti kvalifikantkám Claře Tausonové a Taylor Townsendové. V osmifinále proti světové osmnáctce a domácí naději Madison Keysové jí ovšem stačily dvě sady.

Favorizovaná ruská rodačka reprezentující Kazachstán si v utkání vypracovala celkem osm brejkbolů, ačkoli ranařka Keysová trefila 75% prvních podání. V úvodním dějství využila až pátou brejkbolovou šanci a vzápětí set dopodávala. Ve druhé sadě náskok brejku ztratila, nicméně další zaváhání na vlastním servisu nepřipustila a v 11. hře zaúřadovala na returnu znovu. Zápas zakončila pátým esem.

Statistiky zápasu. Livesport

Rybakinová byla loni touto dobou jediné vítězství od zkompletování tzv. Sunshine Doublu, tedy triumfu v Indian Wells i Miami v jedné sezoně. Po prvenství v kalifornské poušti se probojovala do finále také na Floridě, ale nestačila v něm na Petru Kvitovou. Letos do Miami přijela po měsíční pauze. Kvůli zdravotním problémům nenastoupila ke čtvrtfinálovému duelu na tisícovce v Dubaji a poté nemohla obhajovat titul na podniku stejné kategorie v Indian Wells.

Čtvrtfinále na Miami Open si zahraje podruhé, loni v něm deklasovala Martinu Trevisanovou. Letos bude mít podstatně těžší soupeřku, a to kolegyni z TOP 10 světového pořadí Mariu Sakkariovou. "Nevěděla jsem, s kým budu v příštím kole hrát. Bude to další těžká soupeřka. Pokusím se na zápas připravit co nejlépe. Myslím si, že to bude těžké utkání, ale snad s dobrým koncem pro mě."

Řekyně měla nakonec v osmifinálové fázi volno. Z turnaje totiž odstoupila Anna Kalinská, která v letošním roce zvládla všech pět soubojů s hráčkami TOP 10. Světová devítka by postupem do semifinále vyrovnala své zdejší maximum, s Rybakinovou může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2.

Julia Putincevová si po téměř dvou letech zahraje čtvrtfinále na podnicích WTA 1000 a bude útočit na své největší semifinále v kariéře. Bývalá světová sedmadvacítka přemohla v osmifinále 6:4, 7:6 Anhelinu Kalininovou, která v předchozích kolech vyřadila grandslamové šampionky Caroline Wozniackou a Arynu Sabalenkovou.

Ve čtvrtfinále se střetne s Viktorií Azarenkovou. Běloruska se probojovala do čtvrtfinále v Miami, kde už třikrát triumfovala, po šesti letech. Bývalá světová jednička přehrála v osmifinále 7:5, 6:1 Katie Boulterovou a zaútočí na své druhé letošní semifinále.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami