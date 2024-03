Nosková má za sebou další souboj se Šwiatekovou, v Miami Polce podlehla po třísetové bitvě

Linda Nosková (19) se už potřetí v sezoně a počtvrté za posledních osm měsíců střetla s Igou Šwiatekovou (22) a potřetí s polskou favoritkou prohrála. Ve třetím kole turnaje WTA 1000 v Miami česká tenistka trápila světovou jedničku přes dvě a půl hodiny, než předloňské šampionce usilující o zkompletování Sunshine Double podlehla 7:6, 4:6, 4:6.

Linda Nosková letos už potřetí na velkém turnaji narazila ve třetím kole na Igu Šwiatekovou. Po senzačním obratu na Australian Open se světovou jedničkou prohrála dvakrát během dvou týdnů na březnových tisícovkách v Indian Wells a Miami.

Zatímco v Kalifornii uhrála jen čtyři gamy a skončila s kanárem, na Floridě si vzpomněla na povedené vystoupení z Melbourne a s favorizovanou Polkou svedla vyrovnanou třísetovou bitvu. Na druhé vítězství ale nedosáhla a po 2 hodinách a 33 minutách boje padla 7:6, 4:6, 4:6.

Statistiky zápasu Iga Šwiateková – Linda Nosková Livesport

Devatenáctiletá Češka musela ve všech třech dějstvích dotahovat nepříznivý vývoj. V tom úvodním dvakrát smazala manko brejku, dostala se ze stavu 2:5 a po odvrácení setbolu v tie-breaku strhla zisk sady na svou stranu.

Ve druhé sadě se Nosková nevzdala ani za stavu 1:5, brejkbol na 5:5 ale nevyužila. Šanci otočit skóre měla i v rozhodujícím setu, za stavu 4:5 a 40:0 se jí však nepodařilo proměnit dokonce tři brejkboly v řadě.

Bilanci se zástupkyněmi TOP 10 si aktuálně 31. hráčka světa zhoršila na 5:9. Porazit dosud dokázala kromě Šwiatekové také Darju Kasatkinovou, Ons Jabeurovou, Petru Kvitovou a Mariu Sakkariovou.

Čtvrtfinalistka lednového Australian Open Nosková letos odehrála šest turnajů a na každém vyhrála minimálně jeden zápas. V Miami skončila stejně jako loni (prohrála s pozdější šampionkou Petrou Kvitovou) na druhé soupeřce, tentokrát jako nasazené jí jedna výhra stačila na třetí kolo. Na Floridě si zahraje ještě čtyřhru s Číňankou Xiyu Wang, než zahájí přípravu na antukové jaro.

České singlistky tak v Miami už dohrály, Nosková jako jediná ze sedmi nadějí překonala druhé kolo.

Dvaadvacetiletá Šwiateková vylepšila svou skvělou letošní bilanci na 22:2, v aktuálním roce nestačila pouze na Noskovou a rozjetou Annu Kalinskou v Dubaji. Předloňská šampionka může v Miami navázat na triumf z Indian Wells a stát se teprve druhou ženou v historii, která podruhé v kariéře zkompletuje Sunshine Double - legendární Němce Steffi Grafové se to povedlo v letech 1994 a 1996.

"Dnes jste mohli vidět, že nic není samozřejmě. Problémy můžete mít už v rané fázi turnaje, takže nemá smysl mluvit o Sunshine Doublu," řekla Šwiateková. "Ze zápasu si chci vzít zkušenosti. Vím, na co se musím soustředit, protože jsem se během celého zápasu necítila komfortně. Myslela jsem si, že to dnes bude snazší zvyknout si na nové podmínky a míčky, ale bylo to celkem složité," dodala polská tenistka.

V osmifinále se Šwiateková utká již popáté s 16. hráčkou světa Jekatěrinou Alexandrovovou. S ruskou čtvrtfinalistkou loňského ročníku první vzájemný zápas (Gippsland Trophy v Melbourne 2021) prohrála, pak ji dvakrát zdolala ve třech setech a teprve minulý měsíc v Dauhá ji přehrála bez ztráty setu.

