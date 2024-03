Sabalenková skončila na tisícovce v Miami už ve třetím kole, Rybakinová znovu vydřela postup

Aryna Sabalenková (25) se probíhajícího Miami Open zúčastnila navzdory tragické smrti bývalého partnera a s floridskou tisícovkou se rozloučila už po druhém zápase. Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open do turnaje vstoupila výhrou nad velmi dobrou kamarádkou Paulou Badosaovou, ovšem ve třetím kole podlehla 4:6, 6:1, 1:6 Anhelině Kalininové (27). Loňská finalistka Jelena Rybakinová (24) opět potřebovala na postup všechny tři sety a přes dvě hodiny času.

Aryna Sabalenková se v Miami představila navzdory pár dní staré smrti bývalého partnera Konstantina Kolcova. Od pořadatelů dostala den volna navíc a už před startem jednoho z nejprestižnějších podniků sezony avizovala, že nebude docházet na tiskové konference ani poskytovat rozhovory.

Do turnaje vstoupila hladkou výhrou nad svou velmi dobrou kamarádkou Paulou Badosaovou. Proti bývalé světové dvojce, která v posledním roce neustále bojuje se zdravotními problémy, ani jednou neztratila servis. Nad její síly však byla hned následující soupeřka Anhelina Kalininová.

Favorizované Bělorusce se nedařilo na podání. V utkání trefila jen tři esa, spáchala šest dvojchyb a čelila stejně jako Ukrajinka 11 brejkbolům. O servis přišla celkem šestkrát. Ve druhém dějství sice dominovala a stav zápasu srovnala, nicméně v rozhodující sadě úplně odpadla, na podání získala jen pět fiftýnů a kvůli vysokému počtu nevynucených chyb uhrála jeden game.

Statistiky zápasu. Livesport

Sabalenková měla stejně jako loni vynikající vstup do sezony. Na generálce v Brisbane suverénně prošla do finále a poté bez ztráty jediného setu obhájila triumf na grandslamovém Australian Open. Po skončení australského léta se jí však přestalo dařit. V Dubaji se loučila hned po prvním duelu a do Miami přijela po osmifinálovém nezdaru proti Emmě Navarrové v Indian Wells.

Světová dvojka zřejmě čekala od svého vystoupení na Floridě i přes momentální okolnosti víc. Po porážce dala průchod svým emocím z posledních dnů a vzteky několikrát udeřila raketou o kurt.

V Miami skončily už čtyři členky elitní desítky žebříčku a všechny v rámci sobotního programu. Kromě Sabalenky neuspěly ani trojnásobná grandslamová finalistka Ons Jabeurová, finalistka letošního Australian Open Qinwen Zheng a Jelena Ostapenková.

Kalininová se mohla rozloučit s floridskou tisícovkou hned na úvod. Finalistka loňského podniku této kategorie v Římě ovšem proti bývalé světové jedničce Caroline Wozniacké zlikvidovala manko setu a brejku i mečbol a postupem do osmifinále v Miami vyrovnala své zdejší maximum.

Svou bilanci s hráčkami TOP 10 vylepšila na 4:9 a zaznamenala svou teprve čtvrtou vítěznou sérii na turnajích po zmíněném květnovém finále v italské metropoli. V osmifinále nastoupí proti Julii Putincevové, s níž může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2.

Jelena Rybakinová se v Miami vrací po měsíční zdravotní pauze a s obhajobou finálové účasti má plné ruce práce. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán, která byla v loňském finále proti Petře Kvitové jedinou výhru od zkompletování Sunshine Doublu, potřebovala v obou zápasech téměř dvě a půl hodiny a všechny tři sety.

Po Claře Tausonové se světová čtyřka trápila i v souboji s domácí outsiderkou a kvalifikantkou Taylor Townsendovou. Favoritka sice nastřílela 16 es a jen dvakrát zaváhala na vlastním servisu, nicméně i tak zvítězila těsně. Po prohraném tie-breaku se v rozhodující sadě rychle dostala do vedení brejku. Ten však nepotvrdila a znovu Američance sebrala podání až v posledním gamu utkání.

Rybakinová, jež letos slavila triumfy na pětistovkách v Brisbane a Abú Zabí, upravila svou vynikající letošní bilanci na 19:3. Už dávno mohla mít přes 20 vítězství, v posledních týdnech však kvůli zdravotním problémům nenastoupila ke čtvrtfinále v Dubaji a nemohla obhajovat titul v Indian Wells.

V osmifinále se střetne s další domácí zástupkyní Madison Keysovou. S Američankou, která v Miami startuje již potřinácté a teprve podruhé postoupila mezi nejlepší šestnáctku, prohrává ve vzájemné bilanci 1:2.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami