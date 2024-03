Sabalenková se v Miami zkoncentrovala na tenis a postoupila přes kamarádku Badosaovou

Světová dvojka Aryna Sabalenková (25) se jen pár dní po tragickém úmrtí bývalého přítele dokázala zkoncentrovat na svůj úvodní zápas na turnaji WTA 1000 v Miami. Běloruská tenistka porazila 6:4, 6:3 španělskou kamarádku Paulu Badosaovou (26) a po třetí výhře v řadě otočila vzájemnou bilanci na 3:2. O osmifinále si zahraje s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.

Arynu Sabalenkovou pár dní před vstupem do turnaje WTA 1000 v Miami zasáhla zpráva o tragickém úmrtí Konstantina Kolcova, s nímž donedávana tvořila pár. Běloruská tenistka se ale navzdory psychicky náročným dnům rozhodla prestižní akce na Floridě zúčastnit a úvodní zápas, který pořadatelé o den odložili, zvládla.

Pětadvacetiletá Běloruska se střetla se svou nejlepší kamarádkou na okruhu Paulou Badosaovou, jež v prvním kole vyřadila po dopingovém trestu se vracející Simonu Halepovou. Na první výměnu si oproti původnímu plánu musely kvůli dešti šest hodin počkat, Sabalenkovou ale další nepříznivé okolnosti nerozhodily.

Světová dvojka se dokázala plně zkoncentrovat na tenis a o rok starší Španělku porazila bez ztráty podání 6:4, 6:3. Po třetí výhře v řadě otočila vzájemnou bilanci na 3:2.

Sabalenková po lednovém obhájení triumfu na Australian Open utrpěla dvě nečekané porážky s Donnou Vekičovou (Dubaj) a Emmou Navarrovou (Indian Wells), v Miami zaznamenala teprve třetí výhru za poslední dva měsíce.

Na Floridě startuje bývalá světová jednička pošesté. Třikrát vypadla ve druhém kole, když už ho ale překonala, dotáhla to do čtvrtfinále (2021 a 2023). Letos si o postup do osmifinále zahraje s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou, která už ve čtvrtek zdolala po odvrácení mečbolu Caroline Wozniackou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami