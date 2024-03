Rána pro Sabalenkovou. Ve věku 42 let zemřel její přítel Konstantin Kolcov, bývalý hráč NHL

Světová dvojka a vítězka Australian Open Aryna Sabalenková (25) znovu truchlí po náhlém úmrtí blízkého člověka. Necelých pět let po smrti tatínka přišla o přítele Konstantina Kolcova, s nímž tvořila pár již téměř tři roky. Bývalý běloruský hokejista, který nastupoval i v NHL za Pittsburgh Penguins, zemřel ve věku 42 let. Běloruská tenistka měla za pár dní vstoupit do turnaje WTA 1000 v Miami, její start je však nyní velmi nepravděpodobný.

Když bylo v listopadu 2019 Aryně Sabalenkové 21 let, zemřel jí ve věku pouhých 43 let tatínek Sergej. Měli společný sen – být v 25 letech světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou. Oba velké tenisové cíle rodačka z Minsku splnila, loni v čele žebříčku WTA strávila 8 týdnů a dvakrát vyhrála Australian Open (2023 a 2024).

Nyní se však pětadvacetiletá Běloruska musí vyrovnávat s další bolestivou ránou. Ve věku pouhých 42 let jí zemřel přítel a bývalý úspěšný hokejista Konstantin Kolcov. Pár tvořili od června 2021 a Sabalenková tak prožívala všechny své velké úspěchy po jeho boku.

Kolcov reprezentoval Bělorusko na olympijských hrách v letech 2002 a 2010. Tři sezony nastupoval v NHL za Pittsburgh Penguins. V roce 2008 vyhrál ruskou Superligu v barvách týmu Salavat Julajev Ufa, do kterého se nedávno vrátil jako asistent trenéra.

"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel trenér Salavatu Julajev Konstantin Kolcov. Byl to silný a veselý člověk. Hráči, kolegové i fanoušci ho milovali a respektovali. Konstantin se navždy zapsal do historie našeho klubu. Ať odpočívá v pokoji," píše se v prohlášení klubu Salavat Julajev.

"Hrozná zpráva. S Koltsym jsem hrál několik let ve Wilkes Barre a Pittsburghu. Jeden z nejrychlejších bruslařů, které jsem kdy viděl, a tak zábavný. Hlavně s tím jeho přízvukem... Je to hrozné. Myslím na jeho rodinu v této hrozné chvíli," uvedl na sociální síti X bývalý americký hokejista Ryan Whitney.

Aktuálně druhá hráčka světa Sabalenková po lednové obhajobě triumfu v Melbourne prohrála dva ze čtyř zápasů. Naposledy minulý týden v Indian Wells vypadla v osmifinále s Američankou Emmou Navarrovou. Za pár dní by měla vstoupit proti vítězce duelu mezi Simonou Halepovou a Paulou Badosaovou do dalšího turnaje WTA 1000 v Miami, dá se však očekávat, že se odhlásí a loňské čtvrtfinále obhajovat nebude.

Kvůli úmrtí v rodině se v Miami nepředstaví ani světová osmička Markéta Vondroušová, která se vrátila domů kvůli poslednímu rozloučení s milovaným dědečkem.