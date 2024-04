Djokovič odstartoval útok na trojitý Golden Masters, v Monte Carlu deklasoval Safiullina

Novak Djokovič (36) vstoupil do antukového jara tím nejlepším možným způsobem. Dvojnásobný šampion a světová jednička začal v Monte Carlu, kde útočí na trojitý Golden Masters, suverénním vítězstvím 6:1, 6:2 nad Romanem Safiullinem (26). O první čtvrtfinále v tomto dějišti po pěti letech bude usilovat proti svému loňskému přemožiteli Lorenzovi Musettimu (22), nebo Arthurovi Filsovi (19).

Novak Djokovič nepřijel do Monaka v dobrém rozpoložení. Po mizerném výkonu neobhájil triumf na Australian Open a na Masters v Indian Wells senzačně skončil už ve třetím kole po šokující porážce s Lucou Nardim. V Monte Carlu, které je už několik let jeho domovem, ovšem začal jedním z nejlepších výkonů v probíhající sezoně.

Dvojnásobný šampion v úvodním zápase deklasoval za 71 minut Romana Safiullina, který vyhrál oba předchozí souboje s hráči TOP 5. Ruský tenista nepovolil set Stefanosovi Tsitsipasovi v Marseille 2022 ani Carlosovi Alcarazovi loni na Masters v Paříži.

Djokovič, jenž se stal před pár dny nejstarší singlovou světovou jedničkou v historii, se dostal v každém gamu na příjmu k brejkbolu. Celkem si vypracoval 19 šancí. Safiullin dokázal vzdorovat právě jen v těchto momentech a 14 z 19 z hrozeb odvrátil. Srbský favorit si svůj servis hájil bez jakýchkoli problémů, na podání dohromady ztratil jen šest bodů a sám žádnému brejkbolu nečelil.

Djokovič začal v Monte Carlu suverénní výhrou nad Safiullinem. Livesport

Aktuální lídr žebříčku překvapil skvělým výkonem. V Monte Carlu totiž odehrál svůj první antukový zápas od loňského triumfu na French Open a není tajemstvím, že se v posledních letech na oranžové drti rozjíždí pomaleji. V úvodní sadě vyrobil jen čtyři nevynucené chyby a trefil 11 vítězných úderů. Ve druhém setu byl o něco méně aktivní a přidal pět winnerů i minel.

"Jsem s výkonem velmi spokojený. V každém gamu jsem měl brejkbol. Tohle byl ode mě na úvod antukového jara velmi dobrý zápas. Zítra mám volno, takže půjdeme s týmem trénovat. Snad si takto vysokou úroveň udržím celý turnaj," řekl Djokovič po postupu.

Statistiky zápasu. Livesport

Rekordman v počtu grandslamových trofejí a majitel rekordních 40 titulů z podniků Masters má za sebou úspěšnou premiéru pod vedením krajana, dobrého kamaráda a bývalé deblové světové jedničky Nenada Zimonjiče. Ten zatím na zkoušku na postu hlavního trenéra nahradil Gorana Ivaniševiče, s nímž Djokovič před pár dny ukončil zhruba šestiletou spolupráci.

V Monte Carlu útočí na trojitý Golden Masters. Jako jediný v historii dokázal ovládnout všech devět akcí série Masters, a to rovnou dvakrát. V Monaku se mu však v posledních letech vůbec nedaří, po triumfu v roce 2015 neprošel při ani jednom ze sedmi startů dál než do čtvrtfinále.

Sám Djokovič nemá v tomto týdnu vzhledem k posledním výsledkům v tomto dějišti a letošní formě žádná velká očekávání. Jeho hlavním cílem v rámci antukového jara je opět French Open a tím největším letošním olympijské hry v areálu Rolanda Garrose, kde bude mít možná poslední šanci poprvé vybojovat zlatou medaili. Loni do Paříže nedorazil v optimální formě, a přesto zvedl nad hlavu trofej pro šampiona.

Jeho dalším protivníkem v Monte Carlu bude Lorenzo Musetti, se kterým loni v Monaku právě v osmifinále prohrál, nebo teenager Arthur Fils.

Sinner začne soubojem s Kordou

Jannik Sinner figuruje coby světová dvojka v opačné polovině pavouka než Djokovič a je největším adeptem na postup do finále. Ital prožívá po skončení loňského US Open životní období, během něhož získal první grandslamový titul. Letos vyhrál 22 z 23 duelů a do Monte Carla přijel po triumfu na Masters v Miami.

Nejlepší hráč dosavadního průběhu letošní sezony bude v úvodním zápase čelit Sebastianovi Kordovi. S o rok starším protivníkem má loňský semifinalista vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1 a může mu oplatit loňskou porážku z Adelaide.

Korda deklasoval bývalého finalistu Davidoviche. Livesport

Korda zahájil své působení na Masters v Monte Carlu suverénně. Američan s českými kořeny deklasoval v prvním kole 6:1, 6:2 předloňského finalistu Alejandra Davidoviche, který druhým rokem po sobě nezvládl vstup do monacké tisícovky.

