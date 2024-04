Tsitsipas může potřetí dobýt Monte Carlo, Ruud zaútočí na první triumf mimo nejmenší akce

V rámci nedělního programu Rolex Monte-Carlo Masters poznáme vítěze letošního ročníku první antukové tisícovky sezony. Šampion z let 2021-22 Stefanos Tsitsipas (25) může na monacké cihle kralovat už potřetí v kariéře, Casper Ruud (25) podnikne další útok na svůj premiérový triumf na turnajích větších než ATP 250.

Casper Ruud se v žebříčku v minulosti vyšplhal až na post světové dvojky, nicméně byl nesčetněkrát kritizován za to, že se nedokáže pravidelně prosazovat na těch největších akcích a proti nejlepším hráčům světa. V semifinále proti Novakovi Djokovičovi byl tak nejspíše pod velkým tlakem, protože Srb zatím letos marně hledá svou nejlepší formu a pro 25letého Nora se jednalo o jedinečnou šanci poprvé porazit někoho z Big Three. To se mu nakonec povedlo, když využil selhání soupeře v koncovce utkání (6:4, 1:6, 6:4).

Rodák z Osla musel po postupu cítit velkou úlevu, protože v předchozích pěti soubojích s Djokovičem neuhrál ani jeden set. Stále však nemá vyhráno, protože teď ho čeká velmi důležité finále a další útok na premiérový triumf na akcích větších než ATP 250.

Trojnásobný grandslamový finalista posbíral všech svých 10 titulů na nejmenších podnicích ATP 250, devět z nich na oblíbených antukových dvorcích. Na Masters v Monte Carlu má obrovskou možnost čekání na první velkou trofej ukončit, protože ve finále nenarazí na jednu z aktuálně největších hrozeb na okruhu.

Finalista posledních dvou ročníků antukového French Open má za sebou čtyři finálové duely napříč turnaji Masters a grandslamy. V každém z nich potkal obávaného protivníka, který měl vynikající formu, konkrétně Carlose Alcaraze na Masters v Miami 2022, Rafaela Nadala na French Open 2022, Alcaraze na US Open 2022 a Djokoviče na French Open 2023.

Po nepovedené loňské sezoně si v té aktuální vede výborně, přesto zakončil každý turnaj zklamáním. V letošním roce si zahrál už dvě finále a recept nenašel na Jordana Thompsona v Los Cabos ani Alexe de Minaura v Acapulcu. Navíc před týdnem během obhajoby titulu v Estorilu zaregistroval nečekanou semifinálovou porážku s velkým outsiderem Pedrem Martínezem. Ve finále má celkově poloviční úspěšnost 10:10.

Vizitka Caspera Ruuda. Livesport

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (finále)

Bilance: 24:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 6:2 (kariérní 37:41)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance ve finále: 0:2 (kariérní 10:10)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Ruud – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Estoril (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Tabilo (6:2, 6:4), (10) Hurkacz (6:4, 6:2), (14) Humbert (6:3, 4:6, 6:1), (1) Djokovič (6:4, 1:6, 6:4)

Stefanos Tsitsipas přerušil dlouhou sérii nezdarů proti největším adeptům na titul, která ho stála pořádnou porci sebevědomí a také místo v elitní desítce žebříčku. Pětadvacetiletý Řek překvapil na Masters v Monte Carlu semifinálovým vítězstvím 6:4, 3:6, 6:4 nad nejlepším hráčem dosavadního průběhu sezony Jannikem Sinnerem. V letošním roce je teprve jeho druhým přemožitelem, ačkoli Ital odehrál už 27 zápasů.

Bývalý třetí muž pořadí měl však velké štěstí, protože za stavu 1:3 v rozhodující sadě vyrobil na brejkbol soupeře dvojchybu, ovšem lajnový rozhodčí ani hlavní sudí druhý servis v autu neviděli. I díky tomu si připsal svůj první skalp TOP 3 od srpna 2022, kdy v semifinále na Masters v Cincinnati porazil Daniila Medveděva.

Před startem turnaje prohrál sedm z posledních osmi soubojů s kolegy z TOP 20 hodnocení. Není však překvapením, že se znovu rozjel právě v Monte Carlu, kde po cestě do finále zaregistroval dva skalpy TOP 5 a zajistil si návrat do elitní desítky žebříčku. V tomto dějišti totiž získal obě své trofeje z podniků Masters (2021-22), a navíc má na této akci druhou nejlepší procentuální úspěšnost, lepší je pouze 11násobný šampion Rafael Nadal.

Kvůli příchodu talentů Carlose Alcaraze, Holgera Runeho a Sinnera a v kombinaci s potížemi v soubojích s Novakem Djokovičem či Medveděvem nepatří v posledních pár letech k největším adeptům na ty nejcennější trofeje. Už třetím triumfem v Monte Carlu by si ovšem v tomto ohledu polepšil a mohl by se odrazit k tradičně skvělému antukovému jaru.

V neděli nastoupí rodák z Atén ke svému sedmému finále na turnajích Masters a prvnímu od Cincinnati 2022. V bojích o titul z prestižních tisícovek má negativní bilanci 2:4. Dobrou bilancí nedisponuje ani napříč všemi akcemi na nejvyšším okruhu, dosud prohrál 17 z 27 finále.

Vizitka Stefanose Tsitsipase. Livesport

Tsitsipas – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 16:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:2 (kariérní 34:50)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 2:4)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 10:17)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Tsitsipas – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 19:3

Nejlepší výsledek: triumf (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 2:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Djere (6:3, 3:2 skreč), Etcheverry (6:1, 6:0), (5) Zverev (7:5, 7:6), (15) Chačanov (6:4, 6:2), (2) Sinner (6:4, 3:6, 6:4)

Vzájemná bilance

Tsitsipas vede 3:2, nepočítaje exhibice je srovnáno 2:2. Oba finalisté se v semifinále postarali o pořádné překvapení a mají jedinečnou šanci dosáhnout na jeden z nejcennějších titulů na okruhu. Šance na vítězství jsou velmi vyrovnané, mírně navrch by mohl mít Tsitsipas, který už v tomto dějišti dvakrát triumfoval.

Nedělní program

COURT RAINIER III (od 12:00 SELČ)

1. Melo/Zverev (Braz./Něm.) - Gillé/Vliegen (Belg.)

2. Ruud (8-Nor.) - Tsitsipas (12-Řec.) / nejdříve v 15:00 SELČ

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu