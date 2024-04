Sinner v Monte Carlu vyhrál odvetu s Runem, Djokovič se stal nejstarším semifinalistou

Jannik Sinner (22) na Masters 1000 v Monte Carlu zdolal Holgera Runeho (20) 6:4, 6:7, 6:3, oplatil mu rok staré vyřazení a postupem do semifinále obhájil loňský výsledek. O své největší finále na antuce se italský tenista utká s dvojnásobným šampionem Řekem Stefanosem Tsitsipasem (25). Po devíti letech je v Monaku mezi nejlepší čtyřkou dvojnásobný šampion Novak Djokovič (36), který se stal nejstarším semifinalistou v historii turnaje.

Jannik Sinner letos vyhrál tři ze čtyř turnajů, na Australian Open získal první grandslamový titul a skvělou formu potvrzuje i na první antukové akci v Monte Carlu. Ve třech duelech ztratil pouze jednou své podání a postupem do semifinále obhájil loňský výsledek.

Před rokem v Monackém knížectví skončil na raketě Holgera Runeho, kterému letos porážku o kolo dříve oplatil. O dva roky mladšího Dána zdolal 6:4, 6:7, 6:3 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2. I počtvrté o vítězi musel rozhodovat závěrečný třetí set.

Sestřih zápasu

Jannik Sinner vyhrál bez ztráty podání Livesport

Sinner prošel zápasem bez ztráty servisu, přesto postup vybojoval až po 2 hodinách a 40 minutách boje. Ve druhé sadě totiž na returnu dvakrát neudržel vedení 40:0, zahodil všech šest brejkbolů a v tie-breaku dokonce neproměnil dva mečboly.

Dvaadvacetiletý Ital si připsal devátou výhru v řadě a letošní bilanci upravil na 25:1, přičemž 20 zápasů vyhrál bez ztráty setu a jedinou porážku trpěl s Carlosem Alcarazem. Od loňského října vyhrál 14 ze 16 zápasů proti hráčům TOP 10.

Sinner má velkou šanci stát se během antukového jara novou světovou jedničkou. V této části sezony obhajuje o téměř 2 000 bodů méně než současný lídr Novak Djokovič, na kterého aktuálně ztrácí 1085 bodů.

Rune si dnes proti sobě poštval fanoušky, které se v průběhu 11. hry druhého dějství snažil utišit gesty a dostal za to varování od umpireového rozhodčího. V pondělí vinou neobhájení bodů za loňské finále vypadne z TOP 10.

Sinner bude v sobotu útočit na celkově 18. finále, v nichž má skvělou bilanci 13:4, z toho 2:2 na turnajích Masters 1000. Jediné finále na antuce si zahrál v Umagu 2022 a po skalpu Alcaraze slavil triumf.

O teprve druhé a dosud největší antukové finále si Sinner zahraje se Stefanosem Tsitsipasem. S o tři roky starším Řekem prohrává ve vzájemné bilanci 3:5, z toho 1:3 na antuce. Poslední dva duely loni v Rotterdamu a na Turnaji mistrů ale vyhrál italský mladík 2:0 na sety.

Pětadvacetiletý Tsitsipas, který v Monte Carlu v letech 2021 a 2022 získal oba své tituly z turnajů Masters 1000, ve čtvrtfinále přehrál 6:4, 6:2 Rusa Karena Chačanova, vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 8:1 a turnajem dál prochází bez ztráty setu.

Dvojnásobný šampion Novak Djokovič si v Monte Carlu zahrál po pěti letech ve čtvrtfinále, Alexe de Minaura porazil ve fyzicky náročném souboji 7:5, 6:4, Australanovi oplatil mu porážku z lednového United Cupu a poprvé od svého druhého triumfu v roce 2015 v Monaku postoupil do semifinále.

Šestatřicetiletý Srb získal první set bez ztráty podání. Ve druhé sadě ale nedokázal třikrát po sobě potvrdit brejk a s úbytkem fyzických sil čím dál častěji kazil. Když už se ale de Minaurovi podařilo vyrovnat na 4:4, Djokovič získal 6 z 9 posledních fiftýnů a duel po více než dvou hodinách boje ukončil.

"Pro oba to bylo hrozně těžké utkání. On je jedním z nejrychlejších hráčů na okruhu. Spoustiu míčků vám vrítí zpátky do kurtu... Několika obranými údery mě překvapil, hlavně ve druhém setu, když jsem měl brejk. U sítě mi řekl, že to byl ošklivý druhý set a myslím, že musím souhlasit. Nehráli jsme tenis na vysoké úrovni, udělali jsme spoustu chyb. Ale výhra je výhra a jsem rád, že jsem postoupil dál," komentoval Djokovič.

Rekordman v počtu grandslamových trofejí a majitel rekordních 40 titulů z podniků Masters hraje první turnaj pod vedením krajana, dobrého kamaráda a bývalé deblové světové jedničky Nenada Zimonjiče. Ten zatím na zkoušku na postu hlavního trenéra nahradil Gorana Ivaniševiče, s nímž Djokovič před pár dny ukončil zhruba šestiletou spolupráci.

V Monte Carlu šampion z let 2013 a 2015 útočí na trojitý Golden Masters. Jako jediný v historii dokázal ovládnout všech devět akcí série Masters a tento týden to může dokázat již potřetí. V Monte Carlu posedmnácté v kariéře a poosmé je mezi kvartetem nejlepších.

Djokovič se během antukového jara snaží spravit si chuť po mizerném vstupu do sezony. Jeho cílem na nejpomalejším povrchu nebude jen čtvrtý triumf na French Open, ale také olympijské hry v areálu Rolanda Garrose, na kterých bude mít možná poslední možnost zaútočit na první zlatou medaili.

O první letošní finále si zahraje s Norem Casperem Ruudem, nebo Francouzem Ugem Humbertem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu