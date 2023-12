Next Gen ATP Finals míří do finále. Do boje o titul postoupili mladíci Fils a Medjedovič

Do finále 6. ročníku Turnaje mistrů pro hráče do 21 let v saúdskoarabské Džiddě postoupili neporažení Arthur Fils (19) a Hamad Medjedovič (20). Nejvýše nasazený Francouz si v semifinále poradil po obratu s krajanem Lucou Van Asschem (19), srbskému tenistovi v průběhu druhého setu vzdal Švýcar Dominic Stricker (21).

36. hráč světa Arthur Fils měl jako jediný z osmičky účastníků na kontě titul z turnaje ATP (Lyon 2023) a do Džiddy dorazil v roli největšího favorit. S tlakem se vyrovnává výborně, bez porážky prošel skupinou a neporazitelnost udržel i v semifinále.

Devatenáctiletý Francouz si po obratu z 0:1 na sety poradil s krajanem a kamarádem Lucou Van Asschem. Po ztrátě úvodní sady se mohl spolehnout na servis a vývoj otočil. Klíčovým okamžikem bylo odvrácení dvou setbolů za stavu 1:1 na sety, zápas pak uzavřel využitím až čtvrtého mečbolu.

Sestřih zápasu Arthur Fils – Luca Van Assche Livesport

"Dnes to byl těžký zápas proti skvělému kamarádovi. Známe se od devíti let, takže to pro nás oba bylo těžké a jsem moc rád, že jsem to dotáhl k vítězství," komentoval Fils, který svému vrstevníkovi oplatil porážku z chlapeckého finále Roland Garros 2021.

"Šel jsem na kurt s tím, že můžu vyhrát. První set byl náročný, on hrál velmi dobře, skvěle bránil a rychle se pohyboval. Ten závěrečný tie-break jsem získal i s trochou štěstí," dodal Fils, který se stal prvním francouzským finalistou.

O titul si Fils zahraje v neděli v prvním vzájemném souboji s o rok starším Hamadem Medjedovičem. Dvacetiletý Srb rovněž navázal na tři výhry ze skupiny, v druhém semifinále mu za stavu 4:3 a 2:1 vzdal kvůli blíže nespecifikovanému zranění Švýcar Dominic Stricker.

"V minulosti jsme spolu hráli v juniorech a já jsem vzdal. Dnes to dopadlo obráceně, bohužel, takový je život. Nikdy nevíte, co se stane. Chci poděkovat všem, že nás přišli podpořit a uvidíme se zítra," řekl svěřenec bývalé světové dvanáctky Viktora Troického.

Sestřih zápasu Hamad Medjedovič – Dominic Stricker Livesport

Medjedovič, jenž minulý týden ve Španělsku sbíral v rámci Davis Cupu zkušenosti po boku světové jedničky Novaka Djokoviče, letos získal první tři challengerové tituly, dvakrát si zahrál v semifinále turnaje ATP (Gstaad a Astana) a klepe na dveře TOP 100.

Kdo naváže na Alcaraze či Sinnera?

Next Gen ATP Finals se koná od roku 2017 a letošní šampion se zařadí do společnosti Korejce Hyeon Chunga, Řeka Stefanose Tsitsipase, Itala Jannika Sinnera, Španěla Carlose Alcaraze a Američana Brandona Nakashimy, který vyhrál poslední ročník v Miláně.

Soutěž se hraje s netradičními pravidly a počítáním Fast 4 (zrychlené sety na čtyři vítězné gamy bez výhod). Vůbec poprvé se akce ATP koná na území Saúdské Arábie, letos se navíc testují další inovativní pravidla, která mají především urychlit průběh zápasů.

Výsledky Next Gen ATP Finals