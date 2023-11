POHLED: Noční tenisové zápasy mají zřejmý důvod, zisk je důležitější než sportovec

Jannik Sinner (22) si na štědře dotovaném turnaji Masters v Paříži sbalil kufry a odjel už před osmifinále. V noci předtím totiž dohrál svůj zápas až v půl třetí ráno a další bitvu s Alexem De Minaurem (24) měl podstoupit už následující odpoledne. Bylo to jasné a silné vyjádření na adresu organizátorů. Odpověď ze strany ATP však vlastně žádná nepřišla, jako by byl všem mladý Ital lhostejný. Tenisová sezona začíná být čím dál našlapanější a samotným protagonistům se to mnohdy hodně nelíbí.

"Je to rozhodnutí ve prospěch mého těla a zdraví," sdělila vycházející tenisová hvězda. Sinner nebyl prvním, kdo se ozval, už předtím kritizovali pozdní starty zápasů Stan Wawrinka, Casper Ruud a Dominic Thiem. Zmizet z turnaje si ale nikdy předtím nikdo nedovolil.

Pařížské Rolex Masters není zdaleka jediným turnajem, který posílá své největší hvězdy na kurt v pozdních hodinách. Takzvané "Night Sessions" jsou stále více populární. Proč však existují? "Televize rozhoduje, to je svět, ve kterém žijeme," zuřil Novak Djokovič po čtvrtfinálové prohře s Rafaelem Nadalem na French Open 2022. I on potvrdil, že sportovnímu světu vládnou peníze.

Pozdní začátky zápasů v Evropě zajišťují, že ty nejlepší zápasy lze sledovat i v relativně rozumných časech jak v Americe, tak i v Asii. Společnost Amazon Prime zaplatila organizátorům Roland Garros za exkluzivní vysílací práva na večerní zápasy přibližně 15 milionů eur (asi 367 milionů korun). Podobně je to i se vstupenkami – na večerní program se prodávají daleko lépe, neboť diváci navštěvují stadiony po práci.

Ale pozor. Podle průzkumů mnoho fanoušků, zejména těch mladších, právě noční seance vítá. Vždyť co může být lepšího, než si duel na French Open mezi Nadalem a Djokovičem vychutnat v pátek pozdě večer na kanapi v teple domova? Problémem tenisu je však to, že se nehraje na čas, ale na body.

Může se tedy stát, že bitva vyvrcholí dlouho po půlnoci, tak jako se to stalo ve čtvrtfinálovém a "jen" čtyřsetovém střetu ikon v květnu 2022. Tehdy zápas končil ve čtvrt na dvě ráno, kdy už polovina diváků byla v posteli.

Kdo myslí na sportovce?

Problémem je hlavně zdraví samotných sportovců. Nadal, stejně jako mnoho dalších tenisových hvězd, zastáncem nočních utkání rozhodně není. "Většina lidí si neuvědomuje, že tenista potřebuje dlouhý čas na odpočinek. Po zápase ho čekají ještě mediální povinnosti, potřebná regenerace, a před spánkem musí odeznít adrenalin," vysvětloval na konci roku 2019 před vystoupením v Davis Cupu.

Pozdní zápasy musel několikrát absolvovat i Alexander Zverev. "Organizace ATP tento týden předvedla absolutní blamáž. Dva dny po sobě jsem šel spát po půl páté ráno," řekl nejlepší německý tenista na Masters 2022 v Madridu.

Prohlášení, které nepomůže

Sinner nyní zašel ještě o krok dál. Stal se vůbec prvním hráčem, který z turnaje odstoupil kvůli nesmyslnému časovému harmonogramu. Jeho akce by mohla zarezonovat, je totiž hráčem TOP 10. Dosáhne tím ale něčeho?

Převládají pochybnosti. Pařížské klání s označením ATP 1000 patří do druhé nejprestižnější kategorie v tenisovém kalendáři a Sinnerův odjezd z něj nevyvolal v podstatě žádnou reakci ATP. Navíc je opravdu těžké si představit, že by se některý z nejlepších hráčů odhodlal k takovému činu na grandslamu.

Sám Sinner se nechal v rozhovoru s novináři slyšet, že se chce připravit na další důležitý podnik. Měl na mysli finálový turnaj ATP, který začínal týden po pařížském Masters. Klání v Jižním Tyrolsku, tedy zápasy před vlastními fanoušky v domovině, jsou pro něj absolutním vrcholem.

Řešení? Djokovičova hráčská asociace

Sinnerovo odstoupení by přesto mohlo být pomyslnou první kostkou domina. Má zároveň už i oporu v organizaci, kterou založil v říjnu 2020 Novak Djokovič. O smyslu Asociace profesionálních tenistů (PTPA) sice v úvodu odborníci na tenisovou problematiku pochybovali a ze strany ATP (a v případě ženského tenisu i z WTA) přicházela kritika. Jenže po Sinnerově tahu se najednou objevují signály, že by si naopak právě zastřešující organizace měly uvědomit své chyby a reagovat na ně. Koneckonců, PTPA už byla hodně slyšet při fiasku finále žeského okruhu WTA v Cancúnu.

PTPA se s hlavními tenisovými asociacemi zatím moc nemusí. "Cílem PTPA je poskytnout hráčům samosprávnou strukturu, nezávislou na ATP, a být přímým kontaktním místem pro hráče," stojí v zakládajícím dokumentu organizace.

Iniciativa se logicky setkala s ostrým odporem. "Jsme přesvědčeni, že taková aktivita nemá smysl, protože o hráče je pečováno strukturou ATP tak dobře, jako v žádném jiném sportu," kontroval tehdy zástupce turnajů ATP Herwig Straka.

Bude se postupovat společně?

V současné době to však skutečně vypadá tak, že mezi hráči a ATP existuje nepřekonatelný střet zájmů. Tenisté by rádi pochopení, jenže ATP podle matadora Stana Wawrinky jen "slepě poslouchá pořadatele turnajů".

K Djokovičovi, Sinnerovi či Wawrinkovi se pomalu přidávají další. Několik hráčů nedávno vyjádřilo svou nespokojenost s trendem extrémní komercializace tenisu. I proto panuje mezi tenisty lehce optimistický názor, že by se mohlo podařit změny prosadit.

Jenže síla bude muset být ještě větší, aby se opravdu začalo konat. Bude proto zajímavé sledovat, zda se v příštích měsících podaří asociaci PTPA sjednotit většinu hráčů s postojem k současné diskuzi. Ta se týká nejen pozdních hracích časů, ale také stále nabitějšího programu ATP a WTA, či podpory hráčů a hráček, které figurují mimo nejlepší stovku rankingu.