Plíšková slaví vítězný vstup do antukového jara. Sérii tří porážek uťala po třísetovém boji

Karolína Plíšková (32) v hale ve francouzském Rouen přestřihla v prvním letošním vystoupení na antuce šňůru tří porážek. První výhru po téměř dvou měsících slaví proti z kvalifikace rozehrané 178. hráčce světa Polině Kuděrmetovové (20), mladší sestru současné světové devatenáctky přetlačila po setech 7:5, 1:6, 7:5. Ve druhém kole vyzve Američanku Sloane Stephensovou (31).

Karolína Plíšková po Australian Open vyhrála 11 zápasů v řadě a v rumunské Kluži ukončila čtyřleté čekání na 17. titul. Od 20. února ale čekala na další výhru téměř dva měsíce, než sérii tří třísetových porážek s Coco Gauffovou (Dubaj), Annou Blinkovovou (Indian Wells) a Donnou Vekičovou (Miami) uťala v prvním letošním vystoupení na antuce proti 176. hráčce světa Polině Kuděrmetovové.

Dvaatřicetiletá Češka v úvodním kole nového turnaje WTA 250 v hale ve francouzském Rouen čelila z kvalifikace rozehrané soupeřce a na začátku svého prvního zápasu po takřka čtyřech týdnech se mohla opírat o servis. V první sadě nečelila brejkbolu a v 11. hře rozhodla o zisku setu.

Jenže další průběh už přinesl řadu komplikací. Ve druhé sadě ztratila přes shodu první čtyři gamy a podání udržela až za stavu 0:5. V rozhodujícím dějství pak neudržela vedení 4:2 a za stavu 5:5 čelila dvěma brejkbolům. Kritický moment ale vyřešila parádně a ziskem osmi z posledních devíti fiftýnů utkání po více než dvou hodinách boje uzavřela.

"Byl to můj první zápas na antuce po dlouhé době a nebylo to vůbec jednoduché. Zahrála jsem pár dobrý a pár špatných míčů. Nebyl to ode mě ideální výkon a doufám, že v dalším kole to bude lepší," komentovala 47. žena světového žebříčku Plíšková výhru nad dvacetiletou sestrou Veroniky Kuděrmetovové, bývalé světové devítky a aktuálně 19. hráčky světa hrající ve Stuttgartu proti Barboře Krejčíkové.

Ve druhém kole bývalá světová jednička Plíšková vyzve Sloane Stephensovou, s níž ve vzájemné bilanci prohrává 1:5. Jedinou výhru proti o rok mladší Američance zaznamenala na antuce v Madridu 2018, v posledních dvou střetnutích na Roland Garros 2021 a 2023 neuhrála ani set.

Vítězka US Open 2017 a finalistka French Open 2018 Stephensová si znovu po roce poradila s krajankou Peyton Stearnsovou a opět po obratu z 0:1 na sety. Po loňském úspěchu v marocké Rabatu uspěla i v Rouen, kde zvítězila 1:6, 6:1, 6:3.

Nejvýše nasazenými hráčkami jsou Ruska Anastasia Pavljučenkovová, domácí Caroline Garciaová a Ukrajinka Anhelina Kalininová. V předchozích dvou letech se v Rouen konal podnik nižší kategorie WTA 125k.

