Smolný návrat Krejčíkové. Ve Stuttgartu neudržela vedení a ve třetí sadě ztratila náskok 4:1

Barbora Krejčíková (28) na první akci po sérii zdravotních potíží a odhlášení se z pěti turnajů sahala po vítězném návratu na kurty, první zápas po více než dvou měsících ale do vítězného konce nedotáhla. Na hvězdami nabitém podniku WTA 500 ve Stuttgartu podlehla po více než tříhodinovém boji 7:5, 4:6, 4:6 světové devatenáctce Veronice Kuděrmetovové (26) z Ruska, přestože ve třetím setu vedla 4:1, a antukovou část sezony začala nešťastnou porážkou.

Barbora Krejčíková se letos představila pouze na třech turnajích, než ji na začátku února začala limitovat bolest zad a návrat na kurty jí pak zhatila komplikovaná chřipka. Čtvrtfinalistka Australian Open postupně přišla o tisícovky v Dauhá, Dubaji, Indian Wells a Miami a naposledy i pětistovku v Charlestonu.

Na kurty se vrátila až po více než dvou měsících bez tenisu ve Stuttgartu a na halovém podniku WTA 500 navzdory dlouhé pauze bojovala o vítězné zahájení antukového jara. Vítězka Roland Garros z roku 2021 ale nadějně rozehraný zápas proti v této sezoně se trápící světové devatenáctce Veronice Kuděrmetovové do vítězného konce nedotáhla a po 3 hodinách a 6 minutách boje prohrála 7:5, 4:6, 4:6.

Krejčíková v prvním setu dvakrát smazala manko brejku, za stavu 4:5 přežila dva setboly a ziskem čtyř her po sobě nakonec dlouho se špatně vyvíjející dějství strhla na svou stranu.

V dalších dvou sadách to ale byla česká tenistka, která přišla o nadějné vedení. Poprvé se na sebe zlobila poté, co za stavu 7:5, 4:3 a 40:0 nevyužila tři brejkboly v řadě. A podruhé pak v rozhodujícím dějství, v němž za stavu 3:0 nevyužila šanci jít do trháku dvou brejků a od stavu 4:1 už neuhrála ani game.

Statistiky zápasu Veronika Kuděrmetovová – Barbora Krejčíková Livesport

Osmadvacetiletá Krejčíková prohrála na vítězné údery 27:28 a udělala o tři nevynucené chyby více (50:47). S o dva roky mladší Ruskou ztratila třetí duel po sobě (Cincinnati 2022 a Dauhá 2023) a ve vzájemné bilanci prohrává 1:3.

"Jen jsem se snažila věřit sama sobě, být stále pozitivní a bojovat. Jsem spokojená, že jsem nakonec tenhle těžký zápas dovedla do vítězného konce," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Kuděrmetovová, jež pouze na jedné z devíti předchozích akcí v tomto roce vyřadila víc jak jednu soupeřku. Ve čtvrtfinále vyzve světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou (H2H 0:3).

Vondroušová a Nosková až v úterý

Další dvě české tenistky do soutěže vstoupí až v úterý. Markéta Vondroušová se utká s Chorvatkou Donnou Vekičovou a Linda Nosková vyzve bývalou vítězku Roland Garros Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.

Startovní pole Porsche Tennis Grand Prix je pořádně našlapané. Na jihozápadě Německa se představí všechny členky TOP 4 - Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková, Coco Gauffová i Rybakinová mají v úvodním kole volný los.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu