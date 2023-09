Ztratil set, ale překvapení nepřipustil. Alcaraz pokračuje v obhajobě titulu na US Open

US Open ATP - Dvouhry

Ztratil set, ale překvapení nepřipustil. Alcaraz pokračuje v obhajobě titulu na US Open

Carlos Alcaraz (20) prohrával během přípravy na obhajobu titulu na US Open sety jako na běžícím páse, ale na závěrečném grandslamu sezony je téměř stoprocentní. Jeden z největších favoritů musel odehrát více než tři sady až ve třetím kole proti Danielovi Evansovi (33), se kterým si poradil 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. O čtvrtfinálovou účast i při svém třetím startu ve Flushing Meadows se lídr žebříčku popere s Matteem Arnaldim (22).

Carlos Alcaraz naskočil do letošní sezony kvůli zranění až v půlce února. Na 11 z 12 odehraných turnajů postoupil minimálně do čtvrtfinále, v posledních sedmi měsících posbíral šest trofejí, ve Wimbledonu dosáhl na druhý grandslamový titul a dál se drží na postu světové jedničky, o nějž však po skončení závěrečného grandslamu roku přijde.

Na US Open debutoval předloni a ve čtvrtfinále vzdal Félixovi Augerovi-Aliassimemu a loni i díky odvrácenému mečbolu ve čtvrtfinále s Jannikem Sinnerem dokráčel pro svůj první grandslamový vavřín. V tomto dějišti tak ještě nikdy neprohrál dohraný duel.

Statistiky utkání. Livesport

Během příprav na newyorský major odehrál osm zápasů a v sedmi z nich musel do rozhodujícího dějství. Navíc neukořistil triumf na Masters v Torontu ani Cincinnati. V Kanadě senzačně prohrál čtvrtfinále s Tommym Paulem a ve finálové bitvě v Ohiu nevyužil mečbol ani náskok setu a brejku proti Novakovi Djokovičovi, který ho z tenisového trůnu znovu sesadí.

Na US Open ale zatím pro případná závěrečná kola šetří síly. Hned na úvod mu vzdal v půlce zápasu Dominik Köpfer, následně přehrál bez ztráty sady Lloyda Harrise a jen jeden set povolil vítězi generálky ve Washingtonu Danielovi Evansovi. Proti Britovi využil pouze šest ze 17 brejkbolů a nastřílel 61 vítězných úderů. Na centrálním dvorci se zdržel tři hodiny a 13 minut, jen o půl hodiny méně než Djokovič v páteční pětisetové bitvě.

Už na šestém grandslamu v řadě se probojoval do druhého týdne a o čtvrtfinálovou účast i při svém třetím startu ve Flushing Meadows se popere s Mattem Arnaldim. S o dva roky starším Italem se utká poprvé.

Arnaldi absolvoval ve druhém kole pětisetový maraton s teenagerem Arthurem Filsem, ovšem ve třetím kole se zkušeným Cameronem Norriem neztratil jediný set a nasazeného Brita smetl 6:3, 6:4, 6:3. V pondělí nastoupí k prvnímu osmifinále na grandslamech.

Poprvé v osmifinále majorů je i Draper

Jackovi Draperovi na letošním US Open zatím drží zdraví a na jeho výkonech je to hned znát. Talentovaný britský mladík poprvé na turnaji ztratil set, ale s domácím Michaelem Mmohem si poradil 6:4, 6:2, 3:6, 6:3 a poprvé v kariéře postoupil do osmifinále grandslamů. V něm bývalý 38. a aktuálně až 123. hráč světa vyzve Andreje Rubljova. S Rusem prohrál oba předchozí souboje.

Rubljov si poradil 3:6, 6:3, 6:1, 7:5 s Arthurem Rinderknechem a znovu po roce prošel v New Yorku mezi nejlepší šestnáctku, tentokrát po skalpech tří francouzských tenistů. V pondělí zaútočí na své deváté kariérní grandslamové čtvrtfinále, čtvrté v tomto dějišti, a také vyrovnání svého maxima na podnicích velké čtyřky.

Jannik Sinner zvládl snadno i svůj třetí letošní souboj s veteránem Stanem Wawrinkou, ačkoli na US Open s ním ztratil set. Bývalého šampiona ovšem přehrál i tak suverénně 6:3, 2:6, 6:4, 6:2 a třetím rokem po sobě postoupil do osmifinále newyorského grandslamu. O možnou reprízu loňského čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem, v němž proti pozdějšímu šampionovi nevyužil mečbol, bude usilovat proti Alexanderovi Zverevovi, nebo Grigorovi Dimitrovovi.

Osmifinálové dvojice v dolní polovině pavouka vznikly už v rámci pátečního programu. Trojnásobný šampion Novak Djokovič si po obratu z 0:2 na sety zajistil souboj s kvalifikantem Bornou Gojem, další kvalifikant Dominic Stricker vyzve Taylora Fritze, loňský semifinalista Frances Tiafoe změří síly s Rinkym Hijikatou a Tommyho Paula čeká derby s Benem Sheltonem.

Výsledky mužské dvouhry na US Open