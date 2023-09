Když míče ničí hvězdy. Nikdy nebylo víc zranění, poslouchejte už, varoval dříve Pospisil

US Open WTA - Dvouhry

Po třech setech zlomila odpor americké soupeřky, pak se ale v šatně v objetí Barbory Strýcové (37) rozplakala. Vazy v levém lokti, které v předchozích hodinách dostaly od úderů další tvrdý nápor, léčila ledovým polštářem. Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová (24) se zjevně stala nejnovější obětí tvrdých a těžkých míčů, kterými se hraje letošní tour na amerických betonech.

Plán měl být přitom úplně jiný. Vondroušová s radostí vzala nabídku, která se neodmítá. S loučící se Strýcovou chtěla odehrát v deblu její poslední turnaj čtyřhry. Češky cestou stihly suverénně vyřadit i sedminásobné vítězky grandslamu a krajanky Krejčíkovou se Siniakovou, jenže osmifinálové utkání musely skrečovat. Důvod? Zranění.

"Asi za to mohou i těžší míče," naznačila Vondroušová důvod zdravotních problémů. Toto téma rezonuje tenisovým prostředím od začátku letošní hardové sezony. Už na turnaji v Montrealu hledala pomoc fyzioterapeutů Jelena Rybakinová. Dělala jí problém velká změna bezprostředně po příletu z Evropy, kde se hrálo s o poznání měkčí verzí balónků. V Americe pak bojovaly s příznaky zranění loktů či ramen třeba Ons Jabeurová nebo Magda Linetteová.

Markéta Vondroušová si v osmifinále poranila rameno. Profimedia

Varování přišlo dřív

Ještě předtím, než problém zvýraznily zdravotní trable wimbledonské vítězky, upozorňoval na blížící se velký problém kanadský tenista s českými kořeny Vasek Pospisil. "Před pár lety se diskutovalo o tom, že ATP i WTA chtějí zpomalit hru, aby výměny byly delší a nepřicházelo se o fanoušky. Míče jsou dnes díky tomu čím dál těžší," napsal na svůj twitter.

Dál už jen tvrdě kritizoval tenisové úředníky. "Překvapivě vychází najevo, že to zabíjí naše těla. Skoro každý hráč, se kterým jsem mluvil, to cítí stejně. Nikdy jsem v šatnách neviděl víc zranění zápěstí, loktů a ramen. Pokud se nevrátíme zpět, bude to jen horší. Začněte prosím poslouchat," poslal vzkaz organizaci ATP.

Jeho výzva dostala ozvěnu paradoxně jen chvíli poté. Trable úřadující wimbledonské vítězky, která zřejmý důvod potíží sdělila i médiím, jsou nyní hodně vidět. A tématu si díky tomu začínají všímat i přední tenisoví experti a novináři.

Změna míčků pro letošní US Open ale zřejmě nebyla vyprovokovaná jen snahou o zatraktivnění hry, jak zmiňoval Pospisil. Dříve zavedené pořádky, kdy se mění míče skoro na každém turnaji, kritizovala nedávno jedna z největších hvězd Iga Šwiateková. Nešlo jen o časté změny, mělo jít i o kvalitu.

Stejné těžké míče pro všechny

Amerika to vyřešila po svém. Vzhledem k tomu, že v zámoří muži i ženy hrají na významných turnajích – ať už v Cincinnati nebo New Yorku – na jednom místě současně, padlo rozhodnutí, že obě kategorie budou používat stejné míče. Pro ženy je to samozřejmě obtížnější, ale s hodně tvrdými a těžkými balony bojoval se svou postavou třeba i Novak Djokovič.

Vondroušová je na US Open stáje ještě ve hře, zrušila jen svou účast ve čtyřhře. Ve čtvrtfinále čeká ve středu další z žen, které umí hrát hodně tvrdě – Madison Keysová. Tým české tenistky ale bude mít zřejmě dost práce, aby dal šampionku dohromady. "V úterý mám volno, tak uvidíme, zda to pomůže," říká zatím neurčitě česká tenistka.

Cesta k vysněnému cíli je ještě dlouhá. Je ale zřejmé, že kvůli používaným míčům trpí vzhledem k náročnému programu hlavně velké hvězdy. Ty na turnajích zůstávají pravidelně až do záverečných dnů.