Tennis Tracker: Fruhvirtová vyhrála i 12. finále, Strýcová je na US Open ve čtvrtfinále mixu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 3. září?

19:44 – Karolína Muchová zkompletovala sbírku čtvrtfinálových účastí na všech čtyřech grandslamových turnajích. Finalistka nedávného French Open sice poprvé na letošním US Open ztratila set, ale s rozjetou Xinyu Wang si nakonec poradila 6:3, 5:7, 6:1. O své třetí grandslamové semifinále bude světová desítka bojovat proti vítězce duelu mezi Soranou Cirsteaovou a Belindou Bencicovou.

18:43 – Karolína Plíšková dohrála v deblové soutěži na letošním US Open v osmifinále. Bývalá světová jednička v singlu nestačila po boku Chorvatky Donny Vekičové 6:7, 1:6 na nasazené šestky Leylah Fernandezovou z Kanady a domácí Taylor Townsendovou.

15:05 – Brenda Fruhvirtová si po návratu z neúspěšné kvalifikace US Open spravila náladu triumfem na turnaji ITF W40 v nizozemském Oldenzaalu. Šestnáctiletá Češka v titul proměnila i své celkově 12. finále, v němž porazila 7:5, 6:2 domácí Anouku Koevermansovou a svou neporazitelnost na akcích ITF prodloužila na 15 zápasů a 30 setů.

13:29 – Sára Bejlek si na 'šedesátce' v Praze zahrála potřetí během léta finále antukového turnaje ITF, na druhý letošní a celkově 6. titul ale nedosáhla. V boji o něj sedmnáctiletá Češka podlehla 6:7, 6:2, 3:6 Rumunce Cristině Mituové a nezajistila si návrat do TOP 200.

12:27 – Martin Krumich si na domácím antukovém turnaji ITF M25 v Jablonci nad Nisou dokráčel pro druhý titul. Dvacetiletý Čech, který měl letos na kontě jen pět výher v hlavních soutěžích, po čtyřech třísetových bitvách ve finále deklasoval 6:2, 6:0 sedmého nasazeného Egypťana Mohameda Safwata.

12:18 – Třetí nasazený Michael Vrbenský bez ztráty setu ovládl antukový podnik ITF M25 ve slovinském Mariboru. Třiadvacetiletý Čech ve svém první finále od loňského září, kdy na dvou turnajích během dvou týdnů slavil triumf ve dvouhře i ve čtyřhře, porazil 6:3, 6:4 Brazilce Nicolase Zanellatu a získal celkově 9. titul.

07:30 – Daniil Medveděv na US Open znovu po dvou dnech zvládl noční zápas dohraný až více než hodinu po půlnoci. S dvanáct zápasů neporaženým Argentincem Sebastiánem Báezem si poradil 6:2, 6:2, 7:6 a pátý rok po sobě v New Yorku postoupil do osmifinále. O překonání loňského výsledku se šampion z roku 2021 utká s Australanem Alexem de Minaurem (h2h 4:2), s nímž poslední dva vzájemné duely prohrál.

06:29 – Markéta Vondroušová zakulatila svou neporazitelnost na grandslamech na 10 zápasů. Rozjetá Češka na US Open půl hodiny po půlnoci deklasovala 6:2, 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou a postoupila do osmifinále. O třetí grandslamové čtvrtfinále a první v New Yorku si čtyřiadvacetiletá Češka zahraje s domácí Peyton Stearnsovou (h2h 1:0).

05:10 – Alexander Zverev na US Open musel podruhé v řadě do čtyř setů a ve třetím kole s Grigorem Dimitrovem pro něj mohlo být ještě hůř. Německý tenista zvítězil po dvou dramatických úvodních sadách 6:7, 7:6, 6:1, 6:1 poté, co ve druhém setu prohrával 2:4 a v tie-breaku čelil dvěma setbolům. V osmifinále finalista z roku 2020 vyzve stejně jako před dvěma lety Itala Jannika Sinnera, s nímž prohrál pouze první vzájemný duel před třemi lety na Roland Garros.

04:23 – Na raketě světové pětky a loňské finalistky Ons Jabeurové končí na US Open po třísetové bitvě druhá Češka během tří dnů. Po Lindě Noskové neuspěla ani Marie Bouzková, jež po bezmála třech hodinách boje prohrála 7:5, 6:7, 3:6, byť v tie-breaku druhé sady vedla 3:0 a měla výhodu dvou minibrejků a byla dva míčky od vítězství. Více informací v článku.

Statistiky utkání. Livesport

03:59 – Peyton Stearnsová na domácím US Open porazila 6:4, 6:3 Britku Katie Boulterovou a svůj teprve čtvrtý start na grandslamovém turnaji proměnila v první osmifinále. V něm jednadvacetiletá Američanka narazí na Markétu Vondroušovou, nebo Jekatěrinu Alexandrovovou.

03:54 – Barbora Strýcová je na svém posledním turnaji kariéry stále ve hře ve dvou soutěžích. Ve smíšené čtyřhře s Mexičanem Santiagem Gonzálezem smetli 6:2, 6:2 německo-čínské duo Kevin Krawietz a Zhaoxuan Yang a postoupili do čtvrtfinále US Open. V něm se utkají s Chorvatem Matem Pavičem a Japonkou Enou Šibaharovou.

Barbora Strýcová a Santiago González během US Open Profimedia

03:48 – Alex de Minaur v New Yorku deklasoval 6:1, 6:3, 6:2 Chilana Nicolase Jarryho a pošesté v kariéře postoupil do osmifinále grandslamu. O vyrovnání maxima z US Open 2020 si pětadvacetiletý Australan zahraje s Daniilem Medveděvem, nebo Sebastiánem Báezem.

00:07 – Qinwen Zheng udolala na US Open po téměř třech hodinách boje 6:3, 4:6, 6:4 Luciu Bronzettiovou a podruhé v kariéře postoupila do osmifinále grandslamů (loňské French Open). O své největší čtvrtfinále bude 20letá Číňanka bojovat proti Ons Jabeurové.

00:02 – Jannik Sinner zvládl snadno i svůj třetí letošní souboj s veteránem Stanem Wawrinkou, ačkoli na US Open s ním ztratil set. Bývalého šampiona ovšem přehrál i tak suverénně 6:3, 2:6, 6:4, 6:2 a třetím rokem po sobě postoupil do osmifinále newyorského grandslamu. O možnou reprízu loňského čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem, v němž proti pozdějšímu šampionovi nevyužil mečbol, bude usilovat proti Alexanderovi Zverevovi, nebo Grigorovi Dimitrovovi.