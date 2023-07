Alcaraz neztratil ve šlágru s Runem jediný set, Medveděv zastavil senzaci Eubankse

Carlos Alcaraz (20) vyhrál i 10. letošní zápas na trávě a dál bojuje o post světové jedničky s Novakem Djokovičem. Aktuální lídr žebříčku si ve středečním šlágru poradil 7:6, 6:4, 6:4 s Holgerem Runem (20) a znovu vylepšil své maximum na wimbledonském pažitu. O druhé grandslamové finále zabojuje v duelu posledních dvou šampionů US Open s Daniilem Medveděvem (27), který v pětisetové bitvě zastavil senzační tažení Christophera Eubankse (27).

Carlos Alcaraz debutoval na travnatých dvorcích předloni a s pozitivní bilancí nezakončil tuto část sezony ani loni. V letošním roce však na nejrychlejším povrchu zvládl všech 10 dosud odehraných zápasů. Před Wimbledonem absolvoval generálku v londýnském Queen's Clubu a hned svůj první travnatý turnaj ATP dokázal ovládnout.

Na vítězné vlně pokračuje ve Wimbledonu, kde vylepšil svou bilanci v probíhající sezoně na 45 výher a pouhé čtyři porážky. Po cestě do semifinále ztratil pouhé dva sety a ve středečním šlágru si až na potíže v úvodním dějství suverénně poradil se svým vrstevníkem Holgerem Runem, který prohrál i své třetí čtvrtfinále na grandslamech a má s hrou na pažitech podobně málo zkušeností.

Statistiky utkání. Livesport

Pro nejvýše nasazeného byl klíčový úvodní set. Hned v první hře likvidoval brejkbol a v dalších dvou gamech na servisu v průběhu setu doháněl manko 0:30. V tie-breaku získal poslední čtyři body a zkrácenou hru vyhrál 7:3.

Tím odpor soupeře definitivně zlomil, v následujících dvou sadách mu pokaždé jednou prorazil podání a dohromady ztratil jen devět fiftýnů na vlastním servisu. Roli favorita potvrdil za dvě hodiny a 23 minut. V utkání zaznamenal 35 vítězných úderů a jen 13 nevynucených chyb.

Už dvakrát vylepšil své maximum ve Wimbledonu a jako nejmladší v open éře posbíral semifinálové grandslamové účasti na všech třech površích. Teď ho čeká třetí semifinále na majorech. Loni na US Open přemohl v pěti setech Francese Tiafoea a o pár dní později se stal zbrusu novým grandslamovým šampionem, na nedávném French Open naopak dokázal vzdorovat jen dva sety Novakovi Djokovičovi.

Na druhé finále na podnicích velké čtyřky bude útočit v pátečním souboji posledních dvou šampionů US Open s Daniilem Medveděvem. S Rusem má vyrovnanou bilanci 1:1. Druhé semifinále obstarají sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků Novak Djokovič a Jannik Sinner.

Daniil Medveděv ukončil v půlce února zhruba roční trápení, na pěti turnajích v řadě prošel do finále a čtyři z nich ovládl. Bývalému lídrovi žebříčku se nečekaně dařilo i v průběhu antukového jara, na svém nejméně oblíbeném povrchu dokonce poprvé triumfoval. Po prvenství na římském Masters však spadl šampion US Open 2021 do další krize.

Před Wimbledonem, kterého se loni nemohl zúčastnit, ztroskotal v prvním kole French Open a pak na travnatých generálkách prohrál úvodní zápas v Hertogenboschi a v Halle skončil už ve čtvrtfinále. V All England Clubu ovšem slavil už pět skalpů, rozšířil počet letošních výher na 46 a ve svém prvním čtvrtfinále v tomto dějišti zastavil devět zápasů neporaženého Christophera Eubankse.

Statistiky utkání. Livesport

S Američanem absolvoval své zatím nejtěžší utkání na turnaji. Po srovnání na 2:2 na sety už ale dominoval a v pátém rozhodujícím dějství ztratil i díky chybám z rakety soupeře jediný game. Postup slavil přesně za tři hodiny.

Na už sedmé letošní finále a celkově páté na podnicích velké čtyřky zaútočí proti světové jedničce Carlosovi Alcarazovi. Španěla porazil předloni právě ve Wimbledonu, ve finále před pár měsíci v Indian Wells ale jasně prohrál.

Daniil Medveděv to neměl snadné. Profimedia

Eubanks je jednou z největších senzací letošního ročníku nejslavnějšího turnaje. Sedmadvacetiletý dlouhán se rozjel na březnovém Masters v Miami, kde ve čtvrtfinále nestačil právě na Medveděva. Na poslední přípravné akci před startem Wimbledonu na Mallorce získal svůj první titul na okruhu ATP a na londýnském pažitu si vyšlápl na loňského semifinalistu Camerona Norrieho a světovou pětku Stefanose Tsitsipase.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu