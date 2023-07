Alcaraz skolil ve Wimbledonu Djokoviče! Mladý Španěl má už druhý grandslamový titul

Carlos Alcaraz (20) vyhrál všech 12 letošních zápasů na travnatých dvorcích. Španělský supertalent dokonce ve finále slavného Wimbledonu porazil 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 sedminásobného šampiona a vítěze posledních čtyř ročníků Novaka Djokoviče (36), který útočil na vyrovnání rekordů Margaret Courtové a Rogera Federera a přišel o šanci na kalendářní Grand Slam. Rodák z El Palmaru získal druhý grandslamový vavřín, loni kraloval na US Open, a zůstane světovou jedničkou.

Carlos Alcaraz odehrál před startem letošní sezony jen osm zápasů na trávě s bilancí 4:4 a jeho maximem ve Wimbledonu bylo loňské osmifinále. Španělský supertalent ale znovu potvrdil, že je z jiného těsta než jeho vrstevníci plus ti, kteří už několik let marně usilují o ukončení dominance Big Three na grandslamech.

Zatímco většina talentů na grandslamový triumf stále čeká, rodák z El Palmaru zvládl i své druhé finále na podnicích velké čtyřky. Navíc letošní rok zakončí se stoprocentní úspěšností na nejrychlejším povrchu, a to 12:0. Po prvenství v londýnském Queen's Clubu, kde hrál svůj vůbec první travnatý turnaj ATP, nenašel přemožitele ani na tom ze slavnějších londýnských pažitů.

Už cesta do finále nebyla jednoduchá. Poradit si musel s Nicolásem Jarrym hrajícím v životní formě, bývalým finalistou Matteem Berrettinim či vrstevníkem Holgerem Runem. A v souboji o titul přišla ta v současnosti nejtěžší možná výzva, a sice téměř pětihodinový duel se sedminásobným šampionem, vítězem posledních čtyř ročníků a největším favoritem Novakem Djokovičem.

Statistiky finále Wimbledonu. Livesport

Djokovič přesně jako v semifinále proti Sinnerovi odvrátil v úvodním gamu s pomocí skvělého podání brejkbol, soupeři následně sebral servis a vypracoval si náskok 3:0. Favorizovaný Srb dostával Alcaraze na jeho podání pod tlak i nadále, v dalším gamu sice nevyužil stav 15:40, ale dostal se k třetí šanci a tu už proměnil. Alcaraz odvrátil hrozbu kanára na poslední chvíli, ovšem takřka bezchybný Djokovič další snížení skóre nepřipustil.

Alcaraz vstoupil do druhé sady mnohem lépe, svůj servis si udržel bez problémů a pak využíval toho, že se Djokovičovi nedaří trefovat první podání. Srb úvodní brejkbol odvrátil, ale na druhý udělal nevynucenou chybu z forhendu. Djokovič ovšem zareagoval okamžitým rebrejkem. V následující hře ale pokračovalo Djokovičovo trápení s úspěšností trefených prvních servisů a opět čelil brejkbolu, který zlikvidoval v maratonské výměně trvající 29 úderů. Tentokrát skóre srovnal.

Djokovič se i ve třetím gamu na servisu dostal do stavu 0:30 a tentokrát si s ním poradil suverénně, čtyřmi body v řadě nepříznivý vývoj otočil a srovnal na 3:3. Druhé dějství musela nakonec rozklíčovat zkrácená hra. Djokovič v ní disponoval náskokem 3:0 a jako první setbolem, vyrobil však dvě laciné chyby z bekhendu v řadě a Alcaraz po fantastickém returnu z bekhendu zvítězil 8:6. Djokovič tak přišel o sérii 15 vyhraných tie-breaků na grandslamech.

Očividně rozhozený Djokovič po promarněné šanci hned na začátku třetího setu ztratil servis a za stavu 1:2 nevyužil dva brejkboly v řadě. Ve festivalu nevynucených chyb pokračoval Srb i za stavu 1:3 a maratonský 26minutový game po 13 shodách a šesti odvrácených brejkbolech nakonec prohrál.

Hru na podání nezvládl už potřetí v zápase, což je stejný počet jako v šesti předchozích utkáních. Další ránu nesl Djokovič těžce a v následujících dvou gamech získal jen dva fiftýny. Ve třetí sadě trefil jen šest vítězných úderů a spáchal 18 nevynucených chyb.

Djokovič se po ztraceném třetím dějství vydal do útrob stadionu a po přestávce na toaletu se postupně zlepšoval hlavně na returnu. V úvodním gamu na podání zlikvidoval dvě brejkbolové hrozby a za stavu 2:2 dokázal Alcarazovi sebrat servis a po dlouhé době se propracovat k nějakému typu vedení. A nepustil ho, dokonce set zakončil dalším brejkem po dvojchybě soupeře a šel do toho rozhodujícího s výhodou možnosti začít podávat.

Všechny tři úvodní gamy rozhodující sady nabídly brejkbol, Djokovič si s ním poradil skvělým servisem a pak na síti zkazil jednoduchý volej, kterým si mohl vypracovat náskok 2:0. Možná se nakonec jedná o klíčový bod zápasu, protože Alcarazovi se vzápětí podařilo Srbovi sebrat podání a měl nakročeno k triumfu. Náskok brejku si navzdory enormnímu tlaku, jemuž musel ze všech stran čelit, udržel až do konce.

Alcaraz je prvním vítězem Wimbledonu mimo Big Four (Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal a Andy Murray) po 21 letech, poprvé od Lleytona Hewitta v roce 2002. Ve 20 letech a 72 dnech je třetím nejmladším šampionem nejslavnějšího turnaje po Borisovi Beckerovi a Björnovi Borgovi, teprve třetím španělským vítězem po Rafaelovi Nadalovi a Manuelovi Santanovi a čtvrtým španělským vícenásobným grandslamovým šampionem (Nadal, Santana a Sergi Bruguera).

Tím ale výčet úspěchů rozhodně nekončí. Djokovičovi sebral sérii 15 vítězných tie-breaků na grandslamech, více než 10letou neporazitelnost na wimbledonském centrálním dvorci, šňůru 27 grandslamových výher, šanci na kalendářní Grand Slam a také sérii 34 vítězství v tomto dějišti.

Djokovič si může vyčítat dva body v utkání, které nejspíše rozhodly o jeho nečekané porážce. A to lacinou chybu z bekhendu při setbolu v tie-breaku druhé sady a také zkažený jednodušší volej při brejkbolu na vedení 2:0 v rozhodujícím dějství. Zatímco předloni byl od kalendářního Grand Slamu jedinou výhru, letos jeho naděje skončila už ve finále Wimbledonu.

Rodák z Bělehradu si zhoršil bilanci ve finále Wimbledonu na 7:2 a nepodařilo se mu dorovnat rekordmana Federera (osm titulů). Navíc zatím nevyrovnal ani absolutní rekordmanku v počtu grandslamových vavřínů Margaret Courtovou (24 trofejí), vítěz letošních Australian Open a French Open nicméně drží mužský rekord a má nejvíce finálových účastí na podnicích velké čtyřky v historii (35).