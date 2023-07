Když pět týdnů udělá rozdíl. Alcaraz po pařížském trápení ukázal, že je pravým velikánem

Když se Carlos Alcaraz (20) naposledy setkal s Novakem Djokovičem (36), byl tak vyděšený, že se změnil v nervovou trosku a skončil s vysilujícími křečemi, které krutě zničily jeho sen o triumfu na French Open.

Jaký rozdíl však může udělat pět týdnů. Proti stejnému soupeři, který ve Wimbledonu neprohrál od roku 2017, hleděl Alcaraz do propasti, když se Djokovič v nedělním finále v All England Clubu ujal vedení 5:0 v úvodním setu.

Na rozdíl od semifinále Roland Garros však Alcaraz tentokrát přišel vyzbrojený novým mentálním přesvědčením, že patří mezi elitu.

Toto sebevědomí ho v neděli provázelo pětisetovým, téměř pětihodinovým zápasem, v němž definitivně ukončil Djokovičovo kralování a zahájil novou éru Wimbledonu – vítězství, o němž se mluví jako o střídání stráží v mužském tenise.

"Upřímně řečeno, udělal jsem to pro sebe, ne pro tenisovou generaci. Bylo to skvělé," řekl Alcaraz poté, co třiadvacetinásobnému grandslamovému šampionovi uštědřil první prohru na centrálním dvorci po deseti letech.

"Porazit Novaka v jeho nejlepší formě, zapsat se do historie a být člověkem, který ho po deseti letech neporazitelnosti na tomto kurtu porazil, je pro mě úžasné. Je to něco, na co nikdy nezapomenu, to je jisté," nechal se po utkání slyšet mladý Španěl.

"Myslím, že je to skvělé i pro novou generaci hráčů. Vidí, že jsem ho porazil, a to jim dává pocit, že jsou toho také schopni," prohlásil Alcaraz.

Statistiky finále Wimbledonu. Livesport

Nastupující generace

Více než deset let se skloňovala různá jména talentovaných tenistů, která měla přerušit nadvládu Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera na vrcholu mužského tenisu.

Všechny tyto řeči však byly málo platné, protože "velká trojka" si své postavení na vrcholných turnajích udržela a od Federerova prvního triumfu ve Wimbledonu v roce 2003 vyhrála 65 grandslamových turnajů.

Zatímco Federer loni ukončil kariéru, Djokovič a Nadal vyhráli před nedělním wimbledonským finále osm z posledních deseti grandslamů.

Alcarazovi se nicméně podařilo dokázat, že je skutečným šampionem v oboru, když loni na US Open vyhrál svůj první major a poté se vyšvihl do čela žebříčku ATP.

Jelikož se však během tohoto tažení nemusel utkat s Djokovičem nebo Nadalem, zůstávaly otazníky, jak obstojí v pětisetovém duelu proti těmto velikánům. Jestliže střet s Djokovičem na French Open vyvolal určité pochybnosti o jeho psychické odolnosti, světová jednička v neděli ukázala, že se rychle učí.

"Jsem úplně jiný hráč, než jsem byl na French Open. Od té doby jsem hodně vyrostl," řekl Alcaraz, který se stal nejmladším wimbledonským šampionem od roku 1986, kdy titul získal osmnáctiletý Boris Becker.

"Před zápasem jsem se psychicky připravoval trochu jinak. Dokázal jsem se s tlakem a nervozitou vypořádat lépe než na French Open. Nepodlehl jsem, nevzdal jsem se. Bojoval jsem až do posledního míče," řekl Alcaraz.

Alcaraz se stal prvním mužem vedle Federera, Djokoviče, Nadala a Andyho Murrayho, který vyhrál Wimbledon od roku 2002. Jeho triumf ovšem podle něj nabyl na významu hlavně proto, že ho dosáhl vítězstvím nad hráčem, který vyhrál rekordní počet mužských grandslamů.

"Porazit Novaka a vyhrát Wimbledon je něco, o čem jsem snil od chvíle, kdy jsem začal hrát tenis. Proto je to největší okamžik mého života," řekl upřímně Alcaraz. "Před tímto zápasem jsem si nemyslel, že jsem připraven porazit Djokoviče v pěti setech, v tak epickém zápase. Udržet se v dobré fyzické nebo psychické kondici po dobu asi pěti hodin proti legendě... Hodně jsem se toho o sobě naučil," dodal stále teprve dvacetiletý Španěl.

"Být wimbledonským šampionem je něco, co jsem si moc přál. Upřímně řečeno, nečekal jsem, že se mi to podaří tak brzy. Je to nejšťastnější okamžik mého života," uzavřel Alcaraz svou zpověď.