Tennis Tracker: Thiem v Gstaadu porazil Müllera a po čtvrt roce vyhrál zápas na okruhu ATP

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. července?

Krásná výměna v podání Monnetové a Mariaové. Livesport

Krásná výměna v utkání Altmaier – Bonzi. Livesport

17:15 – "Po prvním setu jsem si říkala, že musím dál bojovat, protože jsem nehrála špatně. První set jsem prohrála o jeden brejk a bylo těžké to zkousnout. Řekla jsem si, že to prostě nevzdám, budu agresivní a budu bojovat až do konce, což jsem udělala," prohlásila Mariaová v pozápasovém rozhovoru.

Pozápasový ohlas Mariaové. Livesport

17:00 – Tatjana Mariaová sice proti Carole Monnetové potvrdila roli favoritky, na postup a výhru 3:6, 7:6, 6:2 se však pořádně nadřela.

Sestřih zápasu Mariaová – Monnetová. Livesport

15:49 – Carlos Alcaraz se letos jako první kvalifikoval na Turnaj mistrů. Start na prestižní akci pro osmičku nejlepších hráčů sezony, kterou bude v listopadu hostit Turín, si zajistil nedělní pětisetovou výhrou nad Novakem Djokovičem ve finále Wimbledonu. Informovala o tom ATP.

15:48 – Po bezmála čtvrt roce vyhrál rakouský tenista Dominic Thiem zápas na okruhu ATP. Bývalý třetí hráč světa a šampion US Open z roku 2020 porazil na úvod turnaje v Gstaadu Francouze Alexandrea Müllera 6:1 a 7:6.

Sestřih utkání Müller – Thiem. Livesport

13:55 – "Začátek roku pro mě byl náročný, ale teď jsem tady. A myslím, že tu můžu hrát dobře. Jsem rád, že jsem postoupil," řekl po výhře Munar.

Pozápasový rozhovor s Munarem. Livesport

13:40 – Stačilo jen 76 minut a šestadvacetiletý Jaume Munar ve švýcarském Gstaadu vyřadil domácího Alexandera Ritscharda. Vyhrál dvakrát 6:3.

Sestřih utkání Munar – Ritschard. Livesport

13:00 – Australská tenistka Astra Sharmaová porazila na turnaji v Budapešti 6:3, 6:3 sedmou nasazenou Rusku Kamillu Rachimovou.

Sestřih zápasu Sharmaová – Rachimová. Livesport

12:50 – "Je to skvělý vstup do turnaje, navíc jsem odehrál velmi solidní utkání. Poctivě jsem se na něj připravil a jsem se svým výkonem spokojený. Jsem šťastný, že jsem postoupil a nemůžu se dočkat dalšího kola," prohlásil v pozápasovém rozhovoru Altmaier.

Pozápasový ohlas Daniela Altmaiera. Livesport

12:45 – Pohodovou výhrou 6:3, 6:4 vstoupil do turnaje ve švýcarském Gstaadu Daniel Altmaier, který porazil francouzského tenistu Benjamina Bonziho.

Sestřih zápasu Bonzi – Altmaier. Livesport

12:25 – Anna Karolína Schmiedlová zahájila své působení na antukovém turnaji WTA v Budapešti drtivým vítězstvím 6:2, 6:0 nad Polinou Kuděrmetovovou. O první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od loňského února se nasazená Slovenka utká s Valentini Grammatikopoulouovou, nebo Tamarou Korpatschovou.

Sestřih zápasu Schmiedlová – Kuděmetevová. Livesport

06:15 – Carlos Alcaraz se zároveň stal teprve druhým tenistou historie, který dokázal Djokoviče ve finále grandlsamu porazit v rámci pětisetové bitvy. Do neděle se to povedlo pouze Andy Murraymu v roce 2012 na US Open.

06:00 – Celkem 2195 dní trvala neporazitelnost Novaka Djokoviče v All England Clubu. Tu ukončil v neděli večer po pětisetové bitvě Carlos Alcaraz, který tak navázal na Tomáše Berdycha, jenž porazil srbského tenistu ve Wimbledonu ve čtvrtfinále v roce 2017.