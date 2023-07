Lehečka bolest nepřemohl, pak jej sevřelo zklamání: V šatně jsem se vybrečel, řekl

Jiří Lehečka (21) neskrýval po odstoupení z osmifinále Wimbledonu s Daniilem Medveděvem (27) zklamání. Přestože si na travnatých dvorcích All England Clubu vylepšil osobní maximum, v boji o postup mezi osm nejlepších doplatil na problémy s pravou nohou a musel duel za stavu 4:6, 2:6 vzdát. Novinářům řekl, že by zranění nemělo být delšího charakteru a věří, že i přes pondělní konec bude časem turnaj hodnotit pozitivně.

"Vybrečel jsem se už v šatně," přiznal Lehečka, který s týmem už učinil prvotní shrnutí turnaje. "I když se to neprovádí po takovémto konci jednoduše, nakonec to byl super turnaj. S větším odstupem to pro mě bude mít ještě větší váhu, než když to říkám teď. Potvrdil jsem, že na grandslamu hrát umím," doplnil sedmatřicátý hráč světa.

Nejvíc jej mrzelo, že nemohl proti Medveděvovi předvést maximum jako v předchozích duelech s Rakušanem Sebastianem Ofnerem, Argentincem Franciscem Cerúndolem a Američanem Tommym Paulem. Od konce prvního setu jej limitovala bolest v pravém nártu a chodidle, s níž měl potíže už před zápasem.

Nemohl pořádně trénovat

"Ta bolest byla docela velká, ale snažil jsem se s ní nějak poprat. Pořád jsme se snažili zjistit, o co přesně jde. Včera jsem měl nohu nateklou. Zkusil jsem trénovat, ale po dvaceti minutách jsem musel skončit, takže ani příprava nebyla podle představ. Dneska jsme zkoušeli, aby noha držela aspoň v provizorním stavu, ale vydržela nějakých sedm gamů. Při posledním střídání v prvním setu jsem ji zase začal hodně cítit," líčil.

Statistiky zápasu Medveděv – Lehečka. Livesport

Čtvrtfinalista letošního Australian Open neměl za celý zápas ani jeden brejkbol. Po prohraném prvním setu si vyžádal pauzu na ošetření, po ztracené druhé sadě utkání skrečoval. "Bohužel jsem se jenom trápil. Nemohl jsem předvádět tenis, který by mi mohl přinést úspěch, a pokračovat. Zatím to vypadá na nějaký větší zánět v pravém chodidle. Naštěstí se ze včerejška na dnešek otok zmenšil asi na poloviční. Detaily ale neznám. Bohužel," doplnil.

Lehečka měl zdravotní potíže s pravou nohou také v květnu před startem Roland Garros, ty ale se současnými komplikacemi nesouvisejí. "Naštěstí ne. Bylo to na stejné noze a v podobném místě, naštěstí je to ale na 99 procent odlišná věc."

Za tři dny by mluvil jinak

Odstoupení ho mrzelo o to víc, že šlo o osmifinále Wimbledonu. Travnatý povrch v Londýně mu seděl a český tenista věřil, že nemusel být ani proti předloňskému vítězi US Open Medveděvovi bez šance.

"Bylo to strašně smutné. Věřím, že kdybych byl fit, užil bych si atmosféru mnohem víc. Těžko se hledala pozitiva. Tímhle způsobem nechci odehrát čtvrté kolo Wimbledonu. Moc mě mrzí, že jsem neměl šanci předvést svůj nejlepší výkon. V osmifinále Wimbledonu ale potřebujete být stoprocentně připravený, abyste mohl konkurovat těm nejlepším. A to jsem dnes nebyl," konstatoval.

V příštích dnech chce vyléčit zranění a věří, že rekonvalescence bude co nejrychlejší. "Nějak nastřelený rekonvalescenční plán mám. Ještě tam ale bude spousta debat a proběhne návštěva doktora. Co se týče doby, nemělo by to být nic vážného. Bohužel jsem teď chytil dva tři dny po těžkém zápase s Paulem, kdy je ten problém největší a nejakutnější. Věřím, že bych za dva tři dny také mluvil jinak. Nechám tomu volný průběh, budu se snažit to doléčit způsobem, jakým jsem to začal, a uvidím, jak se to bude vyvíjet."

