Livesport Daily #44: Djokovič ještě zdaleka neřekl poslední slovo, věří Radek Štěpánek

Tenisový Wimbledon má nového šampiona – teprve dvacetiletý Carlos Alcaraz (20) ve strhujícím finále porazil sedminásobného šampiona Novaka Djokoviče (36) a poprvé v kariéře v Londýně zvítězil. Znamená výsledek nedělního zápasu, že mladá tenisová generace definitivně převzala vládu? Jak asi kouše porážku Djokovič? A v čem je kouzlo úspěchu českých tenistek? To všechno jsme v aktuální epizodě podcastu Livesport Daily probrali s bývalým tenistou Radkem Štěpánkem (44).

"Novak rozhodně nic nezabalí. Sám to znám, novináři se mě ptali na důchod spoustu let, ale museli si počkat. Podobně to má myslím Djokovič, v šestatřiceti stále dominuje tenisu. S Alcarazem mají za sebou teprve dvě grandslamová finále a byla by určitě chyba nepočítat příští rok s Novakem na trávě. To by bylo bláhové, jak ho znám. Prohru určitě nese těžce, ale dá si pauzu a o to hladovější bude na US Open," předpovídá další vývoj v tenisovém světě Radek Štěpánek.

Ten byl osobně v Londýně, jednak jako kouč Sebastiana Kordy a zároveň i jako aktivní účastník - zahrál si totiž turnaj legend. "Hraje se to jako turnaj deblů, byl jsem ve dvojici se Sebastianem Grosjeanem a bohužel jsme nepostoupili ze skupiny. Ale i tak to pro mě byl krásný návrat na Wimbledon, zase si tam zahrát. Pobavil jsem se a byl to super zážitek," vzpomíná na minulý týden Štěpánek.

Ten přímo v All England Clubu sledoval i finálový zápas Markéty Vondroušové, které pár minut po utkání osobně gratuloval: "Říkal jsem ji, že se zapsala do historie a objal jsem ji radostí. Je to opravdu skvělý úspěch, Markéta sama nejlíp ví, jak na tom třeba před rokem byla. Asi nikdo to nemohl čekat, ale to je krása tenisu," dodává Štěpánek.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme dál řešili:

Co je nejsilnější stránkou Carlose Alcaraze?

Jak Štěpánek hodnotí vypadnutí svého svěřence Sebastiana Kordy už v prvním kole Wimbledonu?

V čem je mladá generace tenistů jiná než ta Štěpánkova?

