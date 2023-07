Panovník versus vyzyvatel. V Londýně se schyluje k velkolepé tenisové podívané

Novak Djokovič (36) tvrdí, že celý sportovní svět bude sledovat jeho střetnutí s Carlosem Alcarazem (20) ve finále Wimbledonu, ve kterém půjde o historii a generační výměnu.

Djokovič se pokusí vyrovnat rekord Rogera Federera, který v All England Clubu triumfoval osmkrát, a také historický rekord Margaret Courtové, která získala 24 grandslamových titulů.

Poté, co v aktuálním roce získal tituly na Australian Open a French Open, by Srbovi po nedělním vítězství chyběl už jen poslední z turnajů velké čtyřky k tomu, aby zkompletoval první mužský kalendářní Grand Slam od roku 1969.

"Je to vrcholné zúčtování. Všechno se schyluje k jednomu zápasu. Všechny oči tenisového a sportovního světa se budou upírat k nedělnímu wimbledonskému finále. Bude to pravděpodobně nejsledovanější tenisový zápas na světě," řekl Djokovič, který si zahraje v rekordním 35. grandslamovém finále.

Alcaraz je o 16 let mladší. Když Djokovič v roce 2008 vyhrál na Australian Open první ze svých 23 grandslamů, chyběly Španělovi do pátých narozenin ještě tři měsíce. Bělehradský rodák se může stát nejstarším wimbledonským šampionem, zatímco Alcaraz usiluje o to, aby se stal třetím nejmladším po Borisi Beckerovi a Björnu Borgovi.

"Mám samozřejmě více zkušeností. Může to trochu pomoci v některých důležitých momentech, na začátku zápasu, při zvládnutí nervů, příležitostí a dalších okolností. Ale nebude to rozhodující faktor. Kdo bude v daný den v lepším psychickém a fyzickém rozpoložení, ten vyhraje," říká zkušenější finalista.

Novak Djokovič slaví vítězství proti Janniku Sinnerovi. AFP

Djokovič zvítězil v psychickém souboji, když se tato dvojice střetla v červnu v semifinále French Open. Alcaraze trápily křeče v těle, fyzické potíže. Otevřeně přiznal, že je u něj vyvolal pohled na soupeře.

Vzpomínka na pařížský kolaps je pro španělského mladíka stále čerstvá a na neděli si naplánoval sérii mentálních cvičení, kterými by chtěl čelit napětí. "Pokusím se zapomenout na to, že budu hrát finále proti Novakovi," řekl.

Nejlepší okamžik mého života

V neděli bude Alcaraz hrát své první wimbledonské finále na svém čtvrtém turnaji na trávě. Djokoviče čeká v All England Clubu devátý souboj o titul. Srb na turnaji vyhrál 34 střetnutí v řadě a na centrálním dvorci nebyl poražen od finále v roce 2013 s Andym Murraym.

"Je ve skvělé formě. Je velmi motivovaný, mladý a hladový. Ale já jsem hladový také, takže si uděláme hody," řekl Novak o Carlosovi.

Jejich postup do finále byl podobný. Oba ztratili jen dva sety. Na kurtu strávili prakticky stejný čas. "Bude to nejlepší okamžik mého života," nechal se slyšet Alcaraz, který se chce stát třetím španělským mužským šampionem po Manuelu Santanovi z roku 1966 a Rafaelu Nadalovi, který získal titul v letech 2008 a 2010.

"Zahrát si finále ve Wimbledonu je něco, o čem jsem snil, když jsem začal hrát tenis. Proti Novakovi je to ještě lepší. Bude to pro mě opravdu emotivní okamžik," dodal rodák z El Palmaru, který svého soupeře označil za tenisovou legendu.

Carlos Alcaraz slaví zisk bodu proti Daniilu Medveděvovi AFP

Alcaraz se pravděpodobně bude těšit větší podpoře publika, protože fanoušci v All England Clubu, stejně jako většina na celém světě, zůstávají vůči Djokovičovi navzdory jeho postavení ve hře stoicky rozpolcení.

Když Španěl v televizním rozhovoru na kurtu po semifinálové demolici Daniila Medveděva řekl, že Djokoviče dokáže porazit a že není čas na obavy, ozval se bouřlivý jásot.

Jen o několik hodin dříve Djokovič předstíral posměšné slzy a ukazoval si na ucho v reakci na nepřející. "Všichni se mají rádi. Je to všechno láska a přijetí," řekl novinářům.