Jak Vondroušová dobyla Londýn: Přetahovaná s krajankou i obrat pod zataženou střechou

Nikdy dřív se ve Wimbledonu nedostala dál než do druhého kola, teď Markéta Vondroušová (24) zdvihla nad hlavu slavnou trofej Venus Rosewater jako první nenasazená tenistka v historii otevřené éry. Na trávě v Londýně ztratila v sedmi zápasech jen dva sety a díky fantastickému úspěchu se poprvé v kariéře posune do první desítky světového žebříčku.

Jen Martina Hingisová měla před triumfem ve Wimbledonu na trávě méně výher (3) než Vondroušová (4). Česká hvězdička roky označovala povrch za neoblíbený, už v průběhu vítězného tažení v All England Clubu ale musela názor přehodnotit.

Porazila Jessicu Pegulaovou nebo Elinu Svitolinovou, ale přesto šla do finále na Center Court jako outsiderka. Vždyť proti ní stála šestá hráčka světa, obhájkyně wimbledonského finále Ons Jabeurová, která neskrývala velkou vůli k tomu získat pro Afriku první ženskou grandslamovou trofej.

Co laiky možná zaskočilo, ale experty nepřekvapilo, byla spolehlivost, s jakou se Vondroušová za hodinu a dvacet minut se soupeřkou vypořádala. Dva sety skoro přes kopírák, po 40 minutách, a nevěřícný pád na teď už milovanou trávu. O pár minut později už přebírala mísu Venus Rosewater z rukou princezny z Walesu. Není divu, že se Vondroušová v rozhovoru s patronkou turnaje uchýlila prakticky jen k užaslému úsměvu a slovům "Thank you, thank you so much". Celé to muselo být jako sen.

Nervy z oceli

Zdá se, že ve velkém tenisovém šapitó je Vondroušová už zavedeným jménem, je jí ale teprve 24 let a celou kariéru má před sebou. Úspěchy začala sbírat už jako velmi mladá, a když v sedmnácti letech bývalá juniorská světová jednička dobyla Biel při své teprve druhé účasti na okruhu WTA, čekalo se od ní mnoho.

A Vondroušová očekávání v příštích sezonách plnila – do jisté míry. Nevyletěla okamžitě ke hvězdám, ale neviditelná rozhodně nebyla. Stala se oporou českého fedcupového týmu, v roce 2019 si zahrála finále Roland Garros a o dva roky později v Tokiu vybojovala stříbrnou olympijskou medaily ze dvouhry.

Další tituly na okruhu WTA ale nepřišly a kariéra české tenistky byla poznamenaná i bojem se zdravím. První operaci levého zápěstí podstoupila v září 2019, ta druhá přišla v loňském roce. Úspěch Jeleny Rybakinové ve Wimbledonu sledovala se sádrou na ruce a šest měsíců nehrála. Radost měla v osobním životě, když se přesně před rokem 16. července 2022 provdala se za svého partnera Štěpána Šimka.

Jak praví heslo "Co tě nezabije, to tě posílí". A Vondroušová od svého prvního finále grandslamu v Paříži vyspěla herně, ale především i mentálně. Přestože v pozápasových rozhovorech během turnaje tvrdila, že byla velmi nervózní, na hřišti to nebylo znát. Důkazem byl i sebejistý obrat čtvrtfinálového duelu se světovou čtyřkou Pegulaovou.

Ve finále se nenechala rozhodit ztracenými podáními a vedením soupeřky, s ledovým klidem hrála proti brejkbolům (úspěšnost 60 %), a naopak využila nalomeného sebevědomí Jabeurové k silným koncovkám obou setů. V posledním gemu si rychle vypracovala tři mečboly a za stavu 40:15 skvěle podala na "téčko", doběhla krátký return Jabeurové a celý turnaj ukončila volejem. Tunisanka byla bez šance.

Klíčové momenty

V semifinále i ve finále si Vondroušová počínala poměrně suverénně, krize řešila ve třísetových utkáních předchozích vyřazovacích kol. Za zmínku rovněž stojí i duel 2. kola proti dvanácté nasazené Veronice Kuděrmetovové, ve kterém se Vondroušové při páté účasti v All England Clubu poprvé podařilo projít do 3. kola. Právě tam přišlo psychické povzbuzení na trávě a bylo zasazeno semínko pozdějšího úspěchu.

Vondroušová – Bouzková 2:6, 6:4, 6:3

Setkaly se spolu dvakrát a v obou případech si Vondroušová s krajankou poradila ve dvou setech. Tentokrát ale Bouzková odmítala prodat kůži lacino a po 36 minutách vedla 6:2. Druhý set osmifinále trval skoro hodinu a obě Češky v něm sehrály několik úmorných gemů, v rozhodujím dějství už byla Vondroušová ale jasně lepší hráčkou. Bouzková se v celém utkání trefovala do servisu (81 % na prvním podání) a nutila soupeřku k agresivní hře – svědčí o tom 37 winnerů, ale také 44 nevynucených chyb Vondroušové.

Pegulaová – Vondroušová 4:6, 6:2, 4:6

Těžká chvíle na to se poprvé v kariéře utkat se světovou čtyřkou. Vondroušová do čtvrtfinále proti Američance vlétla sebevědomě, dařilo se jí na servisu a tlačila soupeřku k nevynuceným chybám. Jenže Pegulaová se s vývojem nehodlala smířit, efektivní byla zejména proti druhému podání Češky a rychle mířila za postupem. Za stavu 4:6, 6:2 a 3:1 pro Pegulaovou si počasí vyžádalo pauzu, a i když nasazená čtyřka po zatažení střechy uhrála ještě jeden gem, Vondroušová znovu ukázala ledový klid a pěti hrami v řadě zápas otočila.

Vondroušová – Jabeurová 6:4, 6:4

Z výsledku vypadá finále jako jednoznačná záležitost, ale ve skutečnosti musela Vondroušová znovu ukázat sílu vůle a především hry. V prvním setu prohrávala 0:2 a klíčovou pro psychiku musela být čtvrtá hra, ve které Češka odvrátila hned čtyři brejkboly Jabeurové a srovnala na 2:2. Od dalšího nepříznivého stavu 2:4 pak získala čtyři hry v řadě a ve druhém setu, přestože znovu prohrávala, měla herně navrch. Ve finále ji v důležitých momentech podrželo podání a pomohla i možná přemotivovaná Jabeurová, která spáchala 31 nevynucených chyb.

Markéta Vondroušová zdraví fanoušky z balkónu. @WTA

Důležitá čísla

2

Dva pokusy potřebovala Vondroušová ve finále grandslamu k úspěchu. V roce 2019 v devatenácti letech nedokázala dovést šokující tažení Roland Garros až k titulu a prohrála s Ashleigh Bartyovou hladce 1:6 a 3:6. O čtyři roky později ztratila v sedmi utkáních ve Wimbledonu jen dva sety a ziskem trofeje přidala do své sbírky teprve druhý turnajový vavřín po Bielu v roce 2017.

32

O tolik míst vyletí Vondroušová díky wimbledonskému titulu v pondělním vydání žebříčku WTA. Poprvé v kariéře se podívá mezi nejlepších 10 hráček světa a po Petře Kvitové (8) bude i druhou nejvýše postavenou Češkou.

44,57

Vondroušová vyniká svou hrou na příjmu, díky které se dostává i k četným brejkbolům. Během celého turnaje získala v průměru 44,57 % bodů (celkem 154 fiftýnů) na returnu prvního podání soupeřek. Velkou roli hrála tato statistika i ve finále, kde Vondroušová vyhrála proti Jabeurové 52 % míčů po jejím 1. servisu, na druhé straně tuniská hráčka vytěžila bod z kvalitního 1. podání Češky jen v 39 % případů.

Pivo a tetování

Vondroušová bavila Wimbledon nejen svou pestrou hrou, ale i pozápasovými rozhovory. Po vyhraném semifinále se nechala slyšet, že manžel Štěpán doma hlídá kočku. Na finále pro Frankieho naštěstí našel jiný dozor a do Londýna přiletěl. Nakonec triumfu své ženy přihlížel společně se sestrou Vondroušové, kamarádkou Miriam Kolodziejovou nebo bývalou hvězdnou tenistkou Helenou Sukovou.

V obecnou známost pak vzešla i sázka Vondroušové s Janem Hernychem: Pokud Markéta vyhraje grandslam, její trenér se nechá potetovat. Možná i díky speciální motivaci se to tenistce ze Sokolova povedlo a sama chce po životním úspěchu přidat další kérku k těm četným, které jí zdobí tělo. Výhru i tetování pak mohou společně oslavit pivem, jak ostatně novopečená vítězka Wimbledonu 2023 naznačila po finále v rozhovoru na centrálním dvorci.