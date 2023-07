Před rokem bych řekla: Haha, dobrý vtípek. Ale moc jí to přeju, říká parťačka Vondroušové

Jako velkou jízdu popsala tenistka Miriam Kolodziejová (26) tažení deblové parťačky Markéty Vondroušové (24) letošním Wimbledonem. Česká hráčka, která pro konečný triumf kolegyně ve dvouhře obětovala i společnou účast ve čtyřhře, prožívala finálové vítězství Vondroušové nad Tunisankou Ons Jabeurovou (28) velmi emotivně a i v úvodu rozhovoru s novináři se neubránila slzám. Kamarádku ocenila za mentální nastavení a koncentraci.

"Kdyby mi někdo před rokem na její svatbě řekl, že vyhraje Wimbledon, tak řeknu: 'Haha, dobrý vtípek'. Hrozně jí to přeju, ale fakt by nás to nenapadlo. Bavily jsme se spolu, že trávu nemá ráda. Teď už to bude asi jiné," uvedla Kolodziejová a také poukazovala na loňské zdravotní potíže Vondroušové se zraněným zápěstím. "Tenhle Wimbledon byla prostě velká jízda. I já, která nepiju, si s ní určitě přípitek dám," doplnila s úsměvem.

Kolodziejová patřila během turnaje k tradičním podporovatelkám Vondroušové z hráčské lóže, nechyběla ani při finále s Jabeurovou. Duel velmi prožívala. "V závěru to bylo docela nervózní. S Markétinou sestrou jsme za stavu 5:4 a 30:0 začaly brečet a za 40:0 jsme se držely za ruce. Já se na to nechtěla ani dívat. Naštěstí jsem se stejně dívala a pak přišly emoce a všichni na sebe skákali. Emočně to bylo strašně příjemné," popsala euforii Kolodziejová.

Vondroušovou, která triumfem ve Wimbledonu napodobila další české tenistky Petru Kvitovou a Janu Novotnou, ocenila za koncentraci. "Zvládla to neskutečně hlavou. Před utkáním byla nervózní, jako by byli všichni. Před každým zápasem jste nervózní, ale finále Wimbledonu nehrajete každý den," řekla Kolodziejová. "I když mi přišlo, že publikum bylo trochu proti ní a fandilo více Uns, uzavřela se do sebe. Párkrát na nás do boxu koukala, ale viděla jsem, že se soustředí na sebe a nechce dávat najevo emoce. To jí také pomohlo," doplnila.

Během Wimbledonu kamarádce pomohla, když po čtvrtfinálovém vítězství Vondroušové nad Američankou Jessicou Pegulaovou přišla s rozhodnutím odstoupit ze společné čtyřhry. Nechtěla u spoluhráčky riskovat zhoršení lehce zraněného kotníku a také věděla, že sokolovská rodačka může ušetřit síly do rozhodujících bojů. Před finále se ji snažila rozptýlit.

"Říkala jsem, ať jí hlavně nevypadne bota jako mě v deblu někde na sedmnáctce. Smála se. Chtěla jsem hlavně, aby na to tak nemyslela a užila si to," podotkla a při otázce na vzpomínky z dětství, kdy o dva roky mladší Vondroušovou přehrávala, se usmála. "Teď už bych ji 'nevykopcovala'. Tehdy jsme byly malé a takové jsou všechny začátky. O to je to emotivnější, když teď vidím, jak vyhrála Wimbledon," doplnila.

Těší se také na dodržení sázky, kterou Vondroušová uzavřela s trenérem Janem Hernychem. Dohoda zněla, že se kouč nechá v případě grandslamového vítězství potetovat. "Jsem zvědavá, jestli to Herňa dodrží. Moc se na to netvářil, ale myslím, že to dodrží. Něco takového se může stát jednou za život. Oba si to zaslouží. Na to tetování by měli jít společně," dodala Kolodziejová.