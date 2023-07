Tennis Tracker: Djokovič je ve finále Wimbledonu, české derby ovládla Strýcová

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 14. července?

17:29 – Novak Djokovič přehrál v semifinále 6:3, 6:4, 7:6 Jannika Sinnera a dál útočí na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí a také dorovnání rekordmana nejslavnějšího turnaje Rogera Federera. Majitel 23 grandslamových vavřínů si zahraje už 35. finále na majorech. V něm sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků Wimbledonu vyzve Carlose Alcaraze, nebo Daniila Medveděva.

16:53 – Barbora Strýcová vyhrála po boku Su-Wei Hsieh malé české derby v semifinále letošního ročníku slavného Wimbledonu, Marii Bouzkovou a Saru Sorribesovou přehrály 6:4, 6:1 a zvládly i 11. společný zápas v All England Clubu. O titul se utkají šampionky z roku 2019 s nasazenými trojkami Storm Hunterovou a Elise Mertensovou.

15:51 – Jakub Menšík skončil na challengeru v Rumunsku ve čtvrtfinále. Sedmnáctiletý Čech statečně, ale marně vzdoroval nasazené jedničce Bernabému Zapatovi a s 53. hráčem světa prohrál 1:6, 6:3, 2:6.

15:37 – Tereza Martincová zvládla na podniku 125k ve Francii včetně kvalifikace už čtyři zápasy. Ve čtvrtfinále deklasovala za hodinu 6:1, 6:1 Annu-Lenu Friedsamovou a o finále si zahraje se Sarou Erraniovou, či Anastasií Pavljučenkovovou.

6:25 – Wimbledon čekají semifinále mužské dvouhry. V prvním duelu vyzve Novak Djokovič debutanta v boji o grandslamové finále Jannika Sinnera, V druhém zápase na sebe narazí světová jednička Carlos Alcaraz a třetí hráč žebříčku ATP Daniil Medveděv. Z českého pohledu bude vrcholem dne semifinále ženské čtyřhry, v němž si to o postup do finále rozdá pár Barbora Strýcová, Hsieh Su-Wei s dvojicí Marie Bouzková, Sara Sorribesová.

