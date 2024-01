Tennis Tracker: Deblové derby v Austrálii ovládl Macháč, Martincová opět neudržela vedení

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 23. ledna?

16:17 – Dvaadvacetiletý Ital Jannik Sinner jako teprve třetí tenista od roku 2000 mimo členů ikonické Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič) postoupil do semifinále Australian Open bez ztráty setu. Povedlo se to už jen Andymu Murraymu (2010 a 2013) a Tomáši Berdychovi (2015).

16:02 – Šestadvacetiletý Rusa Andrej Rubljov je prvním mužem v open éře, který nedokázal vyhrát ani jeden z deseti zápasů ve čtvrtfinále grandslamů. Mezi ženami na tuto nešťastnou metu dosáhla jen Bulharka Manuela Malejevová.

15:20 – Jannik Sinner na Australian Open i přes drobné potíže s břišním svalem zdolal díky odvrácení všech osmi brejkbolů 6:4, 7:6, 6:3 letos osm zápasů neporaženého Andreje Rubljova, který na majorech prohrál i své 10. čtvrtfinále, a postupem do semifinále vyrovnal grandslamové maximum z loňského Wimbledonu. O své největší finále si dvaadvacetiletý Ital zahraje stejně jako na londýnské trávě s Novakem Djokovičem (h2h 2:4).

14:22 – Novak Djokovič podruhé v kariéře nastřílel v pěti zápasech po sobě minimálně 10 es. Poprvé se mu to povedlo rovněž na Australian Open, před třemi lety to dokázal mezi duely druhého kola a semifinále.

14:13 – Novak Djokovič zaznamenal už 15. vítězství na grandslamech nad hráči TOP 20 po oslavě 36. narozenin a překonal dosud nejúspěšnějšího Rogera Federera.

14:07 – Novak Djokovič letos postoupil už pojedenácté kariéře do semifinále Australian Open, ale až nyní k tomu potřeboval víc jak 15 hodin strávených na kurtu. S pěti soupeři bojoval celkem 15 hodin a 9 minut, čímž o 17 minut překonal své maximum z roku 2021. Tehdy v Melbourne nakonec triumfoval.

14:00 – Aryna Sabalenková se svými výkony a výsledky dostává do elitní společnosti. Do semifinále šesti grandslamů v řadě postoupila jako teprve šestá tenistka před oslavou 26. narozenin po Chris Evertové, Steffi Grafové, Monice Selešové, Martině Hingisové a Sereně Williamsové.

13:54 – Aryna Sabalenková jako teprve druhá tenistka v Open éře vyhrála prvních osm čtvrtfinálových zápasů na grandslamových turnajích. Dosud to dokázala jen Chris Evertová, která uspěla 48krát.

13:35 – Tereza Martincová i v pátém zápase nové sezony vyhrála první set, ale už potřetí v řadě z kurtu odešla se sklopenou hlavou. V úvodním kole turnaje ITF W75 v portugalském Portu devětadvacetiletá Češka nestačila na Francouzku Elsu Jacquemotovou, které podlehla 6:4, 4:6, 1:6.

12:21 – Barbora Krejčíková na Australian Open své druhé grandslamové semifinále nevybojovala. Vítězka French Open 2021 v melbournské Rod Laver Areně nenašla zbraň na obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou, které podlehla hladce 2:6, 3:6 a prohrála šestý ze sedmi vzájemných duelů. Běloruska vyhrála i své osmé čtvrtfinále na majorech 2:0 na sety a může se chystat na odvetu za porážku v loňském finále US Open proti Coco Gauffové (h2h 2:4).

10:28 – Novak Djokovič ve sluncem rozpáleném Melbourne zdolal 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 Američana Taylora Fritze, vyhrál i devátý vzájemný duel a pojedenácté v kariéře postoupil do semifinále Australian Open. Z této fáze turnaje to šestatřicetiletý Srb nakonec dotáhl pokaždé až k triumfu, letos si o finále zahraje s Jannikem Sinnerem, nebo Andrejem Rubljovem.

08:14 – Na Australian Open vyvrcholil první set úvodního čtvrtfinálového souboje světové jedničky Novaka Djokoviče s dvanáctým hráčem světa Taylorem Fritzem. Srbský favorit ho získal v tie-breaku, setboly si připravil tímto parádním prohozem.

06:20 – Světová čtyřka Coco Gauffová na Australian Open řešila první komplikace. Při premiéře v melbournském čtvrtfinále proti Martě Kosťukové utekla v první sadě ze stavu 1:5 i dvou setbolů a následně neudržela vedení 7:6 a 5:3 a poprvé ztratila set, nakonec ale o dva roky starší Ukrajinku zdolala až po více než třech hodinách boje 7:6, 6:7, 6:2 a vyhrála i 10. letošní zápas. V semifinále devatenáctiletá Američanka narazí na Barboru Krejčíkovou, nebo v repríze finále loňského US Open na obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.

05:51 – Marta Kosťuková na Australian Open ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále vzdoruje světové čtyřce Coco Gauffové, jeden z fiftýnů získala i díky této fantastické obraně.

04:44 – Tomáš Macháč na Australian Open pokračuje v povedené deblové premiéře na grandslamovém turnaji. Ve čtvrtfinále s Číňanem Zhizhen Zhangem smetli 6:3, 6:1 Adama Pavláska s Uruguaycem Arielem Beharem a postoupili mezi čtyři nejlepší páry turnaje. O finále si zahrají s druhým nasazeným australsko-indickým duem Matthew Ebden a Rohan Bopanna, nebo šestými nasazenými Argentinci Maximem Gonzálezem a Andresem Moltenim.